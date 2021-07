Pokud výrobci chtějí plnit emisní normy, musejí se na nějakou formu elektrifikace spolehnout. Podrobné informace o hybridních vozech vede od roku 2018 i Svaz dovozců automobilů SDA. V jeho případě se statistiky řídí spíše označením motorizace než skutečně použitou technikou. Do celkových počtů jsou tak započteny i některé mild-hybridy, které by tam být neměly (Fiat, Ford, Suzuki, Škoda). Letos se tak u nás fakticky prodalo zhruba o dva tisíce méně hybridů, než uvádí SDA. My jsme do přehledu zanesli pouze vozy s klasickou hybridní technikou a dobíjecí plug-iny. Těch je podstatná většina, což opět souvisí s flotilovými emisemi. Desítky kilometrů, které zvládnou v elektrickém režimu, totiž srážejí CO 2 na minimum. Navíc vyladit klasický hybrid, aby opravdu fungoval, není nic jednoduchého.

Podíl hybridů na registracích v ČR Rok Celkem Hybridy Podíl hybridů 2021 (1-5) 90 244 8631 10 % 2020 202 971 12 674 6 % 2019 249 915 8346 3 % 2018 261 437 4831 2 %

Poznámka: Hvězdička v tabulce znamená hybrid, modely bez hvězdičky jsou plug-in hybridy.

Audi

V případě Audi spolupracuje většina šestiválců s mildhybridním 48V systémem. Čtyřválce se už neobejdou bez 12V mikro-hybridu, 1.5 TFSI má dokonce 48 V. Audi ale hodně sází na dobíjecí plug-iny a samozřejmě čisté elektromobily.

Model Cena A3 Sportback 40 TFSI e/150 kW 1 042 900 Kč A6 50 TFSI e/220 kW quattro 1 656 900 Kč A6 55 TFSI e/270 kW quattro 1 904 900 Kč A7 50 TFSI e/220 kW quattro ultra 1 762 900 Kč A7 55 TFSI e/270 kW quattro ultra 2 000 900 Kč Q7 55 TFSI e/280 kW quattro 2 037 900 Kč Q7 S line 60 TFSI e/340 kW quattro 2 368 900 Kč Q8 55 TFSI e/280 kW quattro 2 156 900 Kč Q8 60 TFSI e/340 kW quattro 2 492 900 Kč

BMW

S elektrifikací pohonných jednotek má BMW dlouholeté zkušenosti. Vše odstartovaly modely i3 a i8. Nyní bavorská automobilka prodává dlouhý seznam plug-in hybridních modelů, které uspokojí široké spektrum zákazníků. Šestiválce dostávají 48V mild-hybridy.

Model Cena 225xe Active Tourer/162 kW 960 700 Kč 320e/150 kW 1 150 500 Kč 320e xDrive Touring/150 kW 1 270 100 Kč 330e/215 kW 1 271 400 Kč 330e xDrive/215 kW 1 337 700 Kč 520e/150 kW 1 426 100 Kč 530e/215 kW 1 541 800 Kč 530e xDrive/215 kW 1 610 700 Kč 545e xDrive/290 kW 1 868 100 Kč 745e/290 kW 2 685 800 Kč 745Le/290 kW 2 857 400 Kč 745Le xDrive/290 kW 2 947 100 Kč X1 xDrive25e/162 kW 1 119 300 Kč X2 xDrive25e/162 kW 1 172 600 Kč X3 xDrive30e/215 kW 1 505 400 Kč X5 xDrive45e/290 kW 1 986 400 Kč

Citroën

Francouzská značka přispívá do našeho seznamu jen jedním modelem. Základem jeho plug-in hybridu je přeplňovaná benzinová šestnáctistovka.

Model Cena C5 Aircross Hybrid/165 kW 895 000 Kč

Svět motorů 28/2021

Cupra

Technologicky pokroková a sportovně laděná Cupra, jež se nedávno oddělila od „běžného“ Seatu, sází hlavně na dobíjecí plug-in hybridy z vývoje koncernu VW.

Model Cena Formentor 1.4 TSI PHEV/150 kW DSG 984 900 Kč Formentor 1.4 TSI PHEV/180 kW DSG 1 124 900 Kč Leon 1.4 TSI PHEV/150 kW DSG 974 900 Kč Leon 1.4 TSI PHEV/180 kW DSG 1 079 900 Kč

DS

Francouzská prémiovka DS využívá techniku koncernu PSA, stejně jako Citroën. Její DS 7 Crossback navíc můžete mít v plug-in hybridu i s pohonem všech kol.

Model Cena 7 Crossback E-Tense 225/165 kW 1 520 000 Kč 7 Crossback E-Tense 300/220 kW 4x4 1 620 000 Kč

Fiat

Přestože SDA vede Fiaty 500 a Panda jako vozy s hybridním motorem, opak je pravdou. Jmenují se sice Hybrid, ale litrovému tříválci pomáhá jen mild-hybridní 12V systém se startér-generátorem. Svou budoucnost fiat vidí spíše v čistě elektrickém pohonu. Nějakou techniku by ale mohl získat v rámci koncernu Stellantis.

Ford

Prvním hybridním modelem Fordu se v roce 2014 stalo mondeo. Elektrifikace se však pořádně rozjela až s loňským příchodem nové kugy – dokonce i jako plug-in. Techniku z ní převzaly i velkoprostorové vozy a samostatnou kapitolou je dobíjecí model Explorer.

Model Cena Explorer 3.0 V6 EcoBoost PHEV/336 kW AWD 2 026 900 Kč Galaxy 2.5 Hybrid/140 kW* 909 900 Kč Kuga 2.5 Hybrid/140 kW* 759 900 Kč Kuga 2.5 Hybrid/140 kW AWD* 809 900 Kč Kuga 2.5 PHEV/165 kW 949 900 Kč Mondeo kombi 2.0 Hybrid/138 kW* 901 900 Kč S-Max 2.5 Hybrid/140 kW* 809 900 Kč Tourneo Custom PHEV/93 kW 1 427 437 Kč

Honda

Přestože máme značku Honda spojenou se sportovně točivými benzinovými agregáty, i ona musela jít cestou elektrifikace. Naštěstí jsou její hybridní systémy opět originální a fungují jinak než u konkurence.

Model Cena CR-V 2.0 i-MMD/135 kW* 764 900 Kč CR-V 2.0 i-MMD/135 kW AWD* 874 900 Kč Jazz 1.5 e:HEV/80 kW* 479 900 Kč

Hyundai

Kromě nejmenšího modelu i10 nabízí Hyundai elektrifikovanou motorizaci ve všech řadách. Základem je mild-hybrid litrového zážehového tříválce nebo vznětové šestnáctistovky. Široká je nabídka klasických hybridů i dobíjecích plug-in hybridů.

Model Cena Ioniq 1.6 GDI Hybrid/104 kW* 599 990 Kč Ioniq 1.6 GDI PHEV/104 kW 799 990 Kč Kona 1.6 GDI Hybrid/104 kW* 569 990 Kč Santa Fe 1.6 T-GDI Hybrid/169 kW* 899 990 Kč Santa Fe 1.6 T-GDI Hybrid/169 kW 4x4* 1 099 990 Kč Santa Fe 1.6 T-GDI PHEV/195 kW 4x4 1 249 990 Kč Tucson 1.6 T-GDI Hybrid/169 kW* 699 990 Kč Tucson 1.6 T-GDI Hybrid/169 kW 4x4* 829 990 Kč Tucson 1.6 T-GDI PHEV/195 kW 4x4 899 990 Kč

Jeep

Pod označením 4xe nabízí tři plug-in hybridní modely. U renegade a compassu pohání přední kola spalovací motor, zadní elektromotor. V případě wrangleru je elektromotor umístěn mezi benzinový agregát a převodovku.

Model Cena Compass 1.3 Turbo PHEV/140 kW e-AWD 1 039 900 Kč Renegade 1.3 Turbo PHEV/140 kW e-AWD 929 900 Kč Wrangler 2.0 PHEV/280 kW 4WD 1 619 300 Kč

Kia

Také značka Kia rozjela elektrifikaci ve velkém. Kromě malého modelu Rio a sportovního sedanu Stinger se s ní setkáte ve všech řadách. První možnost tvoří mild-hybridní jednotky, následuje řada klasických hybridů a dobíjecích systémů ze zásuvky.

Model Cena Ceed SW 1.6 GDI PHEV/104 kW 909 980 Kč Niro 1.6 GDI Hybrid/104 kW* 679 980 Kč Niro 1.6 GDI PHEV/104 kW 959 980 Kč Sorento 1.6 T-GDI Hybrid/169 kW 4x4* 1 199 980 Kč Sorento 1.6 T-GDI PHEV/195 kW 4x4 1 319 980 Kč Xceed 1.6 GDI PHEV/104 kW 959 980 Kč

Land Rover/Range Rover

Britský specialista na terénní vozy má v nabídce několik dobíjecích plug-in hybridů. Mild-hybridní systém dostaly i všechny šestiválce nebo vznětové dvoulitrové čtyřválce.

Model Cena Discovery Sport P300e/227 kW 4x4 1 415 232 Kč RR Evoque P300e/227 kW 4x4 1 418 643 Kč RR Sport P400e/297 4x4 2 421 145 Kč RR Velar P400e/297 kW 4x4 1 914 825 Kč

Lexus

Prémiová část japonské automobilky Toyota je samozřejmě také velkým propagátorem tradičních hybridních pohonných jednotek. Toyota je považována za zakladatele těchto technologických systémů a Lexus jde v jejích stopách.

Model Cena ES 300h/160 kW* 1 199 000 Kč LC 500h/264 kW* 2 790 000 Kč LS 500h/264 kW* 2 900 000 Kč NX 300h/145 kW 4x4 E-Four* 999 000 Kč RX 450h/230 kW 4x4 E-Four* 1 499 000 Kč UX 250h/135 kW* 799 000 Kč UX 250h/135 kW 4x4 E-Four* 1 100 000 Kč

Mazda

Mild-hybridní 24V systém je nyní standardně součástí motorů řady 2 a 3 nebo crossoveru CX-30.

Mercedes-Benz

Mild-hybridní systémy dostávají modely postupně, jak jsou odhalovány. Hodně jich najdete v luxusním esku, CLS ani nové céčko bez nich již nekoupíte. Zajímavostí mercedesu je plug-in hybrid spojený se vznětovým motorem.

Model Cena A 250 e/193 kW 1 015 190 Kč B 250 e/193 kW 1 032 130 Kč CLA 250 e/193 kW 1 044 230 Kč E 300 de/233 kW 1 649 230 Kč E 300 de/233 kW 4Matic 1 721 830 Kč GLA 250 e/193 kW 1 091 420 Kč GLC 300 de/233 kW 4Matic 1 534 280 Kč GLE 350 de/233 kW 4Matic 1 881 550 Kč GLE 350 e/255 kW 4Matic 1 834 360 Kč

Mini

Plug-in hybridní technika od BMW se dostala i pod kapotu jednoho z mini.

Model Cena Countryman Cooper SE/162 kW All4 993 200 Kč

Mitsubishi

Letité zkušenosti s hybridní technikou má i Mitsubishi. Vždyť jeho plug-in se v modelu Outlander objevil již v roce 2012. Letos stejnou techniku dostalo i Eclipse Cross.

Model Cena Eclipse Cross 2.4 PHEV/138 kW AWD 949 950 Kč Outlander 2.4 PHEV/165 kW AWD 1 099 900 Kč

Opel

Jako součást koncernu PSA – nyní Stellantis – převzal Opel techniku značek Peugeot a Citroën. Kromě čistých elektromobilů jde také o plug-in hybridy, jež díky zadnímu elektromotoru fungují také jaké čtyřkolky.

Model Cena Grandland X 1.6 PHEV/165 kW 919 990 Kč Grandland X 1.6 PHEV Hybrid4/221 kW 4x4 1 029 990 Kč

Peugeot

S hybridním pohonem začal Peugeot v roce 2012 u modelů 3008 a 508 RXH, kde slabý elektromotor vzadu pomáhal dieselu vpředu. Nyní má v nabídce jen plug-in hybridy, z nichž verze s dvěma elektromotory pohánějí všechna čtyři kola.

Model Cena 3008 Hybrid 225/165 kW 975 000 Kč 3008 Hybrid4 300/220 kW 1 170 000 Kč 508 Hybrid 225/165 kW 1 110 000 Kč

Porsche

U luxusních a drahých vozidel se příplatek za plug-in hybridní technologie ve výsledné ceně ztratí. V případě Porsche tak flotilové emise snižuje čtveřice dobíjecích hybridů.

Model Cena Cayenne E-Hybrid/340 kW 2 610 000 Kč Cayenne Turbo S E-Hybrid/500 kW 4 906 000 Kč Panamera E-Hybrid/340 kW 3 218 000 Kč Panamera Turbo S E-Hybrid/500 kW 5 409 000 Kč

Renault

Francouzská značka v posledním roce představila hned několik klasických hybridních plug-in hybridních modelů. Největší a nejnovější je přitom SUV Coupé Arkana.

Model Cena Arkana 1.6 E-Tech Hybrid/105 kW* 640 000 Kč Captur 1.6 E-Tech Hybrid/105 kW* 608 000 Kč Captur 1.6 E-Tech PHEV/117 kW 735 000 Kč Clio 1.6 E-Tech Hybrid/103 kW* 480 000 Kč Mégane 1.6 E-Tech PHEV/117 kW 750 000 Kč

Seat

Španělský Seat těží ze spolupráce v koncernu VW. Kromě plug-in hybridu se zážehovou čtrnáctistovkou v leonu a tarraku ještě nabízí 48V mild-hybrid pro litr a patnáctistovku v leonu.

Model Cena Leon 1.4 TSI PHEV/150 kW DSG 837 900 Kč Tarraco 1.4 TSI PHEV/180 kW DSG 1 124 900 Kč

Subaru

Japonský specialista na vozy s pohonem všech kol vytvořil vlastní systém e-Boxer. Elektromotor v těle převodovky není sice tak silný jako u jiných tradičních hybridů, ale umožňuje krátkou jízdu čistě na elektřinu.

Model Cena Forester 2.0 e-Boxer/110 kW* 925 000 Kč Impreza 2.0 e-Boxer/110 kW* 800 000 Kč XV 2.0 e-Boxer/110 kW* 830 000 Kč

Suzuki

Japonské Suzuki má elektrifikované všechny nabízené motorizace. Mild-hybridy u malých modelů doplňují i klasický hybrid a dobíjecí plug-in u modelů Across a Swace, převzatých od Toyoty.

Model Cena Across 2.5 Plug-in Hybrid/ E-Four 1 399 900 Kč Swace 1.8 Hybrid/72 kW 615 400 Kč

Škoda

Mladoboleslavská značka chce v budoucnu stejně jako celý koncern Volkswagen prodávat hlavně čistě elektrické modely. Nový 48V mild-hybrid s označením e-Tec nabízí jen u octavie, plug-in iV je dostupný také pro superb.

Model Cena Octavia iV 1.4 TSI/150 kW 831 900 Kč Octavia iV 1.4 TSI/180 kW 939 900 Kč Superb iV 1.4 TSI/160 kW 1 015 900 Kč

Toyota

Z celkové nabídky má aktuálně Toyota jen dva modely bez hybridního pohonu, protože i vodíkový mirai v sobě kombinuje baterie. Japonská značka je historicky největším propagátorem a výrobcem hybridních modelů.

Model Cena C-HR 1.8 Hybrid/90 kW* 634 900 Kč C-HR 2.0 Hybrid/135 kW* 749 900 Kč Camry 2.5 Hybrid/160 kW* 940 000 Kč Corolla 1.8 Hybrid/90 kW* 612 900 Kč Corolla 2.0 Hybrid/135 kW* 702 900 Kč Highlander 2.5 Hybrid/182 AWD* 1 399 000 Kč Prius 1.8 Hybrid/90 kW* 750 000 Kč Prius 1.8 Plug-in Hybrid/90 kW 990 900 Kč RAV4 2.5 Hybrid/160 kW* 874 900 Kč RAV4 2.5 Hybrid/163 kW AWD* 969 900 Kč RAV4 2.5 Plug-in Hybrid/225 kW 1 400 000 Kč Yaris 1.5 Hybrid/85 kW* 460 000 Kč Yaris Cross 1.5 Hybrid/85 kW* 525 000 Kč Yaris Cross 1.5 Hybrid/85 kW AWD* 610 000 Kč

Volkswagen

Německý výrobce upřel veškerou snahu k čistě elektrickým vozům a dobíjecím plug-in hybridům, které vykazují žádné, v druhém případě papírově minimální emise. Mild-hybrid nabízí jen jeden: Golf 1.5 eTSI.

Model Cena Arteon 1.4 TSI PHEV/160 kW 1 239 900 Kč Golf 1.4 TSI PHEV/150 kW 896 900 Kč Golf GTE 1.4 TSI PHEV/180 kW 995 900 Kč Passat GTE 1.4 TSI PHEV/160 kW 1 178 900 Kč Tiguan 1.4 TSI PHEV/180 kW 1 057 900 Kč Touareg 3.0 TSI PHEV/280 kW 2 052 900 Kč Touareg R 3.0 TSI PHEV/340 kW 2 259 900 Kč

Volvo

Švédská značka Volvo šlape v elektrifikaci na plné obrátky. Všechny její agregáty jsou vybaveny mild-hybridním systémem a v každé modelové řadě naleznete alespoň jednu verzi s možností dobíjení velkých baterií ze zásuvky.