CF Moto Gladiator X625-A, X1000 a Z1000, kabiny DFK a pásy Camso: Aby mráz neštípal a vítr nešlehal

Značku CF Moto jsme poslední dobou při testech skloňovali hlavně v souvislosti s motorkami. Do jedné stopy se největší čínský producent čtyřkolek vrhl po hlavě, spojil se s rakouským KTM a urputně pracuje na budování image a dobré pověsti.

Byla by ale chyba zapomenout na staré dobré čtyřkolky Gladiator, které CF Motu vyšlapaly nelítostným terénem trhu cestu až na samý vrchol. Jde o nejprodávanější mašiny Česka a Slovenska, které už dávno nestaví jen na lákavých cenách, ale derou se na špici třeba i designem od rakouského studia Kiska a v neposlední řadě neustále se zlepšující kvalitou.

Gladiatory jsou velmi populární u hobby jezdců, my se ale dnes podíváme na čtyřkolky z trochu jiného úhlu. Budeme totiž pracovat. Oborů a činností, při nichž zastanou čtyřkolky a terénní autíčka UTV hromadu práce, najdeme bezpočet. Od lyžařských areálů přes horské hotely a restaurace, farmy až po komunální služby. V létě je to pohoda, kdo však někdy musel vyrazit na čtyřkolce uprostřed vánice v minus deseti, dá nám za pravdu, že není o co stát. Existuje ale řešení, dokonce naše domácí. Kromě nových gladiatorů a zmodernizovaných sněžných pásů Camso si nyní vyzkoušíme kabiny od moravské firmy DFK.

Starý známý k nepoznání

Díváme se na modrý opásaný papamobil a nechce se nám věřit, že se pod tou bublinou skrývá úplně normální mašina s řídítky, jak ji známe z léta. Jde o vlajkovou loď CF Mota, dvouválcový litr X1000 V-Twin, nejprodávanější čtyřkolku Česka a Slovenska. Je to pořádný macek, ale díky výkonu 85 koní mu nechybí rychlost a zásluhou výborného podvozku sympatická ovladatelnost. Samozřejmě je tu redukce. Do standardní výbavy patří i posilovač řízení s progresivním účinkem, přední diferenciál s možností uzavření a zadní samosvorný od firmy Eaton. V ceně dostanete také naviják a tažné zařízení, které při práci rozhodně využijete. Dodejme, že litr je homologovaný pro dva cestující a za řídítka můžete usednout s řidičákem skupiny B, tedy na osobní auto.

Svět motorů 05/2021

Mašinu samotnou známe už z předloňských zimních testů. Letos nám jen připomněla, že silný dvouválec s hutným zátahem je do hlubokého prašanu to pravé ořechové. Když máme pocit, že bude problém, stačí vrknout do plynu a je po něm. Tenhle borec prostě silou vyřeší vše. Pásy nasazené místo kol změní zpřevodování, takže čtyřkolka se jeví slabší než na kolech a plnotučný motor se hodí dvojnásob. Mimochodem také jede pomaleji, než ukazuje rychloměr kalibrovaný podle kol – na udusané cestě řekněme maximálně tak 70, 80 km/h. Ale ono to bohatě stačí a v prašanu si stejně užíváte spíš mamutí sílu než rychlost. U mamutích dvouválců jen musíte počítat s větší masou materiálu pod zadkem a v těžkém terénu pořádně přemýšlet.

CF Moto Gladiator X1000 Motor čtyřdobý dvouválec SOHC Zdvihový objem (cm3) 963 Výkon (kW) 63,4 Točivý moment (Nm) 79,0 Převodovka CVT, redukce Pohon zadní/4x4 Diferenciál P/Z s uzávěrou/samosvorný Délka/šířka/výška (mm) 2310/1250/1420 Rozvor (mm) 1480 Suchá hmotnost (kg) 430 Objem nádrže (l) 30

Je ti teplo, děvče?

Po předloňských, mrazivých zkušenostech jsme se na testy nabalili jako pumpa a záhy litovali. Kabina nasazená na čtyřkolku zadržuje teplo od motoru, vystačí si tedy bez dalšího topení a my bychom šli nejraději do trička. Pokud kolem zrovna nezuří vánice, stačí srolovat boční dveře držící na rámu pomocí magnetů, zavěsit je ke stropu a máte něco jako zimní kabriolet. Teplota uvnitř je příjemná a vyhřívané čelní sklo se stěračem zajišťuje ochranu před průvanem. Kromě toho tato komfortní výbava umožnila získat kabině homologaci pro silniční provoz.

Samozřejmě je potřeba počítat s o něco horším výhledem proti letní variantě, ale za tu klimatickou pohodu to stojí.

Bublina od moravské firmy DFK přijde na 58.500 Kč, varianta bez dveří je o devět tisíc levnější. Musíme ocenit promyšlenou konstrukci a fortelné zpracování už u prvních prototypů, které tu dnes máme. Český importér CF Mota totiž poskytl firmě DFK modrý litr i sportovní buginu za účelem vývoje kabin, na fotkách tedy vidíte úplně první exempláře.

Montáž se obejde bez vrtání, lepení či tmelení, po sundání tedy nezanechá žádné stopy. Jde asi o dvouhodinovou šichtu pro dva tři lidi. Bez zkušeností to může být trochu „porod“, stejně jako při nasazování pásů. Sázka na servis je současně sázkou na jistotu, ale to už záleží na každém.

CF Moto Gladiator X625 (X625-A) Motor čtyřdobý jednoválec SOHC Zdvihový objem (cm3) 580 Výkon (kW) 30,0 Točivý moment (Nm) 49,2 Převodovka CVT, redukce Pohon zadní/4x4 Diferenciál přední s uzávěrou Délka (mm) 2085 (2235) Šířka (mm) 1180 Výška (mm) 1220 (1390) Rozvor (mm) 1280 (1480) Suchá hmotnost (kg) 375 (395) Objem nádrže (l) 18,0 Základní cena (Kč) 206 990 (216 990)

Není pás jako pás

Stejně jako předloni jsme do závějí vtrhli se špičkovými kanadskými pásy Camso. Zatímco modrý litr obouvá starší klasiku ATV T4S, tedy robustnější variantu pro velké těžké stroje, oranžová šestistovka vyrazila na nejnovějších univerzálních pásech X4S. Rám má inovovanou geometrii, centrální náboj je po vzoru větších modelů uložený dvojitým ložiskem v olejové lázni. Širší kolečka zajišťují preciznější vedení pásu a jejich nová, dvojitá výměnná ložiska zvyšují trvanlivost a snižují servisní náklady.

Dříve nabízelo Camso dva typy pásů pro slabší a silnější stroje. Nové X4S unesou ty těžké, díky sníženým odporům a přepracované konstrukci se ale hodí i pro menší a slabší čtyřkolky. Stojí 119.400 Kč, což není zrovna málo. Je ovšem dobré připomenout, že na rozdíl od sněžného skútru není opásaná čtyřkolka výhradně zimní záležitostí. Pokud při práci často střídáte povrch, můžete s pásy jezdit celoročně – po asfaltu, šotolině, louce, v blátě… Při správné péči vydrží v takovém režimu klidně celou dekádu.

Na novém „šestikilu“ jsme si ověřili, že robustnější obutí není ani pro menší jednoválec překážkou. Jsou to sice už dva roky, ale skoro bychom řekli, že nám letošní Gladiator X625 přišel na nových, širších pásech inovované konstrukce obratnější a živější než starší X600 na odlehčených úzkých Camso RS4.

Univerzální frajer

Ještě něco málo k oranžové krasavici na fotkách. Nástupcem populární šestistovky je model X625, respektive X625-A v prodloužené verzi, která je u této řady novinkou. To je náš stroj. Velký jednoválec, tedy hodně muziky za rozumné peníze, mají jezdci rádi, po novince se jen zaprášilo. Za dvě stě tisíc a kousek dostanete mašinu s parádním, dospělým designem a plnou výbavou včetně posilovače řízení, tažného zařízení, navijáku a uzávěr obou diferenciálů.

Delší šasi je tu hlavně pro lepší stabilitu ve vyšších rychlostech a při tahání, víc pohodlí si užije také spolujezdec. Líbí se nám kvalitní zpracování, pohodlný posez a snadnost obsluhy i pro méně zkušené řidiče. Proti dvouválcovým hromotlukům působí šestistovka mrštněji, snáze se s ní sžijete a rychleji získáte vzájemnou důvěru v náročném terénu. Výkon 30 kW a krouťák 50 Nm zvládnou kromě práce i slušně pobavit. Na pásech to samozřejmě není takové rodeo jako s litrem, ale díky hbitosti a menší hmotnosti jsme si i s jednoválcem v závějích slušně zařádili a ruce nebolí tolik jako u větších mastodontů.

CF Moto Gladiator Z1000 Sport Motor čtyřdobý dvouválec SOHC Zdvihový objem (cm3) 963 Výkon (kW) 59 Točivý moment (Nm) 78,0 Převodovka CVT, redukce Pohon zadní/4x4 Diferenciál přední s uzávěrou Délka/šířka/výška (mm) 3185/1820/1820 Rozvor (mm) 2285 Suchá hmotnost (kg) 610 Objem nádrže (l) 36,5 Základní cena (Kč) 369 990

Po práci legraci

V jednom případě si od pracovních povinností odskočíme. Nová bugina, přesněji SSV vozidlo Z1000 Sport, je stvořena čistě pro zábavu. Pro dřinu jsou tu bráškové UTV, tedy terénní autíčka s korbou – i pro ně DFK vyrábí kabiny. My tu dnes ale máme v zimním nastrojení nové sportovní náčiní. Zetko má stejný litrový dvouválec jako modrá čtyřkolka, výkon 80 koní a točivý moment 78 Nm. Na ujezděném podkladu je „zetko“ krásně splašené a hravé, dokonce dovolí i ladné drifty. Jen bacha, pásy na tohle nejsou stavěné a svléknout je není až tak těžké!

Konstrukčně se SSV víc podobá autu: rozměry přerůstají tři metry, řídí se volantem, ovládá se pedály a dvoučlenná posádka sedí vedle sebe – anglicky side-by-side vehicle, zkráceně SSV. Díky kabině můžeme vletět do sněhové bariéry, aniž by nás zavalila lavina, i když chápeme, že pro někoho má marast létající na posádku kouzlo. Tohle je vůbec první prototyp kabiny, kterou DFK pro Z1000 postavilo, takže má ještě mušky. Třeba se nám víc mlží okno, ale na lepším ofukování už se pracuje. Tahle kabina nemá na rozdíl od menší pro čtyřkolku vyhřívané sklo, situace se řeší právě přídavným topením. Motor leží až za posádkou, nelze tedy využít jeho teplo jako u čtyřkolky.

Komfort závětří přijde u Z1000 už trochu dráž, konkrétně na 98 858 Kč. Nebo si můžete za pětadvacet tisíc pořídit jen čelní sklo se stěračem, což nám dává smysl i pro letní radovánky v blátě.

Šest metráků těžké autíčko vyžaduje trochu pevnější a rozměrnější obutí, v našem případě jsou to UTV pásy 4S1 za 145.900 Kč. A že je to celé pekelně návyková záležitost, snad ani nemusíme vyprávět. S žádným autem tohle nezažijete.

Teplo jižní Moravy

Jihovýchodní region je nejteplejší oblastí České republiky. Také proto se tu daří vínu, které samo dokáže tak krásně zahřát. Stejně jako stopečka tamní slivovičky. Ale tu bychom radili až po práci! Během zaměstnání v třeskutých mrazech doporučujeme jiný jihomoravský produkt – kabiny DFK.

V roce 1997 založil Dalibor Kaňkovský firmu na výrobu kabin pro vysokozdvižné vozíky. Z té se postupem času vyvinula společnost DFK Cab se sídlem v Uherském Hradišti a pobočkou v americkém Chicagu. Produkuje přes šest tisíc kabin ročně – pro vysokozdvižné a manipulační vozíky, sportovní i pracovní stroje všech možných značek, jež prodává po celém světě mnohdy coby originální příslušenství.