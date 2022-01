Chevrolet představil Silverado EV s dojezdem až 644 km a výkonem 673 k

Chevrolet Silverado prošel relativně nedávno modernizací pro modelový rok 2022, nově představený Chevrolet Silverado EV, s jehož výrobou se počítá až od roku 2023, ovšem sází na zcela jiný vzhled i techniku. Ostatně i podle automobilky měl být postaven tak, aby nabízel hranice-bořící kombinaci schopností, výkonu a univerzálnosti.

Začněme ale od samotného designu, který lehce vybočuje ze současného trendu amerických pick-upů se spoustou hran, velkých rovných ploch, zlomů, atd. Namísto toho sází Silverado EV spíše na oblejší tvary a působí uhlazeněji, což souvisí s vysokým důrazem na aerodynamiku. Zahraniční kolegové přitom očekávají, že produkční model může mít jeden z nejnižších odporů vzduchu mezi full-size pick-upy.

Příď zaujme tradičně uzavřenou maskou chladiče, přes kterou vede osvětlený pruh, spojující světla a současně zvýrazňující logo značky. Pod přední kapotou pak není motor, ale přední úložný prostor, který je uzamykatelný a údajně odolá i veškerým nástrahám počasí. Automobilka pro něj navíc slibuje různé příslušenství, jako organizéry, sítě, atd.

Silverado EV bude dostupné výhradně s čtyřmístnou kabinou Crew Cab, při pohledu na podvozek ale zaujme poměrně krátkými přesahy vpředu i vzadu a výraznými podběhy, ve kterých se mohou zabydlet v závislosti na verzi až 24“ kola. V nabídce přitom budou plastové lemy i lakované podběhy, ocelové i lité ráfky, atd..

Vzadu je pak korba se standardní délkou 1.803 mm, která se však dá prodloužit díky volitelné sklopné přepážce mezi korbou a kabinou s označením Multi-Flex Midgate, kterou Chevrolet použil již u modelu Avalanche.

S otevřenou přepážkou Multi-Flex Midgate a uzavřenou korbou lze převážet předměty dlouhé až 2.743 mm. Pokud by to ale nestačilo, lze využít i volitelné víko korby Multi-Flex Tailgate, které i po otevření nabízí speciální přepážku pro bezpečný převoz předmětů dlouhých až 3.302 mm.

V kabině vůz zaujme kombinací 11“ digitálního přístrojového štítu a 17“ infotainmentu, přičemž obě obrazovky tvoří jakýsi kokpit nasměrovaný na řidiče. Technologickou výbavu doplňuje head-displej, promítající informace přímo na sklo. Bavíme se přitom o vyšší výbavě, kterou automobilka zatím prezentovala. Nižší výbavy zřejmě dostanou i menší obrazovky a o něco méně výbavy.

Mezi zajímavostmi pak můžeme zmínit ještě volant se zploštělým spodkem, pevnou prosklenou střechu, dvoubarevná kožená sedadla s kontrastním prošíváním, volič převodovky montovaný na sloupku řízení nebo zachování samostatného panelu klimatizace s otočnými voliči.

Kabina by měla bezpečně pojmout lidi vysoké cca 183 cm „bez ohledu na to, kam si sednou“ – jak uvedla automobilka. Pro jejich drobnosti je pak připraven úložný prostor ve středové konzole o objemu 31,8 litru. Zadní sedačky navíc mohou být i vyhřívané.

Jako první by mělo na trhy dorazit na jaře roku 2023 Silverado EV ve verzi WT, zaměřené především na firemní vozové parky. Model by přitom měl být poháněn elektromotorem o výkonu 375 kW (517 k) s nejvyšším točivým momentem 834 Nm a jeho dojezd by se měl podle GM pohybovat okolo 644 kilometrů. Tažná kapacita vozu by měla být asi 3.629 kg, GM by vak mělo nabídnout i speciální paket pro tahání, který tažnou kapacitu zvýší až na 9.072 kg.

Tahání těžkých návěsů přitom bude u výbav RST a WT uzpůsobena i výbava, která by měla obsahovat přípravu na tažné zařízení, integrovaný systém pro ovládání brzd návěsu, jízdní režim pro tahání a systém usnadňující připojování vleku.

Vrcholný Chevrolet Silverado EV RST First Edition by pak měl dorazit na trhy na podzim roku 2023, přičemž pod jeho kapotou bude uložen pohonný systém s dvojicí elektromotorů, kombinovaným výkonem 495 kW (673 k) a točivým momentem přes 1.056 Nm. Dojezd na jedno nabití by se přitom opět měl pohybovat kolem 644 kilometrů.

Vrcholný model navíc podle automobilky dostane speciální režim Wide Open Watts, který nabídne akceleraci z 0 na 96 km/h za méně než 4,5 sekundy. Volitelně pak bude možné si připlatit také za systém natáčení všech kol, adaptivní vzduchový podvozek (schopný vůz zvýšit nebo snížit až o 50 mm) nebo semi-autonomní asistent řízení Super Cruise s podporou tažení vleku, který mohou nyní řidiči využívat na 321.869 kilometrech silnic v USA a Kanadě.

Příjemnou zprávou je pak také skutečnost, že na dostatečně výkonných nabíječkách řidiče nestráví zas tak moc času. Silverado totiž podporuje nabíjení při výkonu až 350 kW, díky čemuž je schopné získat dojezd až 161 km již po 10 minutách nabíjení. Kromě rychlého nabíjení ale vůz podporuje také technologii V2V, díky čemuž je možné z pick-upu nabíjet jiný elektromobil. Podrobnosti k tomuto tématu ovšem automobilka teprve zveřejní.

Bez zajímavosti ale není ani systém PowerBase, díky kterému nabízí Silverado až 10 zásuvek pro napájení elektrického nářadí či jiného vybavení. Systém přitom nabídne výkon až 10,2 kW, díky čemuž si poradí i s domácími spotřebiči.

A co ceny? Základní Silverado EV ve výbavě WT by mělo stát od 39.900 dolarů (cca 864.000 Kč), zatímco vrcholné Silverado EV RST First Edition bude startovat od ceny 105.000 dolarů (cca 2.275.000 Kč). Chevrolet by však měl nabídnout dostatek rozumně odstupňovaných výbav, díky kterým by si měl správný model za správnou cenu najít snad každý.