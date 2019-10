DS 3 Crossback 1.2 PureTech 8AT vs. Honda HR-V 1.5 Turbo CVT – Chudým vstup zakázán

Předchozí Dojem, cena, prostornost Motor, jízda Závěr Další

Dojem, cena, prostornost

Přestože my bychom DS 3 Crossback zařadili mezi malá SUV a Hondu HR-V mezi kompaktní, podle dělení Svazu dovozců automobilů patří oba do segmentu B-SUV. Svým způsobem jsou tedy konkurenty a dokážeme si představit zákazníka, který se mezi nimi bude rozmýšlet. Hlavním předpokladem musí být, že chce vystoupit z davu, protože ani jeden modelů nepředstavuje hlavní proud. Potom musí chtít od svého auta dostatečný výkon spojený s pohodlím a komfortem automatických převodovek. A v neposlední řadě by měl být dobře finančně zajištěn, protože exkluzivita i něco stojí. Tím máme na mysli pořizovací cenu atakující tři čtvrtě milionu korun, která je největším pojítkem obou automobilů.

Město módy

Francouzská značka DS vkládá do designu maximum energie a na výsledku je to znát. Propojení s módou se zdá být dobrým řešením a modelu 3 Crossback zajišťuje velkou pozornost. Zajímavá je velká maska s plastickým grilem i její propojení se zvlněnými úzkými světlomety. Výrazné jsou také svislé linky diod pro denní svícení po stranách nárazníku nebo trojúhelníkový výstupek nad zadními dveřmi odkazující na první novodobý hatchback DS 3. Své kouzlo mají i zadní úzké lampy nebo dvojice chromovaných koncovek výfuku. Možná bychom jen zvolili jinou barvu, protože na černém laku tolik nevyniknou rafi nované prolisy.

Honda HR-V při svém vstupu na trhy před pěti lety také nevypadala jako běžné kompaktní SUV tehdejší doby. Svižně střižená karoserie s maskou opticky spojenou se světlomety připomínala spíše vyvýšené kupátko. Tento dojem totiž umocňovaly pozvolna se svažující střecha a také „schované“ zadní dveře s klikou v sloupku a jednodílným zadním oknem. Na poměry jedné z nejkonzervativnějších japonských značek to byl docela „odvaz“. Jenže čas běží, což u designu platí dvojnásob. I přes loňskou modernizaci působí nyní honda až usedlým dojmem. Přeplňovanou patnáctistovku, a tím verzi Sport, poznáte díky leskle černým doplňkům, jakými jsou přední splitter, prahové nástavce, plastové podběhy kol nebo spodní část zadního nárazníku.

Filigránské detaily

Zvenku honda ještě drží kontakt, ale v nápaditosti interiéru se nůžky rozevírají. Jednoduché a strohé tvary palubní desky a výplní dveří připomínají spíše vozy z přelomu tisíciletí. Nepatřičně působí i podlouhlý výstup ventilace před spolujezdcem. Moderní prvky v podobě displeje multimediálního systému a dotykového panelu pro ovládání klimatizace tento pocit nezachrání – spíše zhoršují ovládání. Do tohoto prostředí nějak nezapadá ani prohnutý středový tunel s poličkou v jeho útrobách. Jsou u ní totiž i všechny možné konektory, ke kterým není dobrý přístup.

To tvůrci DS 3 Crossback přesně věděli, jakou atmosféru chtějí uvnitř vyvolat, a svůj výtvor dotáhli do posledního detailu. Kabině vládnou kosočtvercové a trojúhelníkové motivy. Podobný tvar tak mají výdechy ventilace, sdružené dotykové plochy na středovém panelu, startovací tlačítko, ovladače bočních oken soustředěné kolem řadicí páky i přístrojový štít, v němž je standardně ukryta obrazovka. Důraz kladený na estetiku se ale neblaze odrazil na funkčnosti, a máme tím na mysli ovládání klimatizace prostřednictvím dotykové středové obrazovky.

Když peníze nehrají roli

O dnešní dvojici se zřejmě nebude zajímat někdo, kdo v ruce nejprve třikrát převrátí minci, než s ní zaplatí. Jenže pokud se chcete vozit v designově nebo jízdně výjimečném voze, nezbude vám nic jiného než sáhnout hlouběji do kapsy. Stylově jistě zajímavé DS 3 Crossback startuje na 560.000 Kč a nejsilnější provedení 1.2 PureTech 115 kW s osmistupňovým automatem pořídíte za 710.000 Kč. Může vás malinko těšit, že nejde o základní provedení Be Chic, ale o vyšší verzi Performance Line – jako konkurenta jsme ji zvolili proto, že honda je k mání jen v provedení Sport. Jenže u DS si stejně za řadu komfortních prvků musíte připlatit. U malého crossoveru za téměř tři čtvrtě milionu korun je zarážející absence automatické klimatizace nebo dešťového a světelného senzoru. Drahé nám připadají i příplatky za vyhřívání předních sedadel, metalízu či vestavěnou navigaci. To Honda zvolila strategii, že vrcholná motorizace si zaslouží jen maximální výbavu. Přeplňovaná patnáctistovka s výkonem 134 kW a bezestupňovým automatem je prodávána jen v provedení Sport za 734.900 Kč. Je sice o téměř dvacet pět tisíc dražší než DS 3 Crossback, ale nabídne maximální výbavu – připlatit si můžete jen za metalický lak.

Pořizovací náklady Renault Captur 1.3 TCe 110 kW 6EDC (etalon) DS 3 Crossback 1.2 PureTech 115 kW 8AT Honda HR-V 1.5 Turbo 134 kW CVT Základní cena 394 900 Kč (Limited) 710 000 Kč (Performance) 734 900 Kč (Sport) Cena verze Světa motorů 394 900 Kč (Limited) 710 000 Kč (Performance) 734 900 Kč (Sport) Výbava verze Světa motorů Čelní, boční a hlavové airbagy, rádio s bluetooth handsfree, připojení USB nebo SD, výškově a podélně stavitelný volant, dálkově ovládané centrální zamykání, manuální klimatizace, elektrické ovládání předních oken a vnějších zrcátek, palubní počítač. VÝBAVA NAD RÁMEC VERZE SVĚTA MOTORŮ Automatická klimatizace 15 000 Kč* 12 000 Kč Ano Světlomety LED 15 000 Kč 49 000 Kč Ano Vyhřívání předních sedadel 5000 Kč 12 000 Kč Ano Zadní/zadní a přední parkovací senzory Ano/Ne Ano/10 000 Kč Ano/Ano Parkovací kamera 2500 Kč 19 000 Kč Ano Litá kola Ano (16“) Ano (17“) Ano (18“) Navigace Ano 35 000 Kč Ano Dešťový/světelný senzor 15 000 Kč* Ne/Ne Ano/Ano Tempomat Ano Ano Ano Volant potažený kůží Ano Ano Ano Bezklíčkové startování/odemykání Ano/15 000 Kč* Ano/10 000 Kč Ne Metalíza 12 500 Kč 19 000 Kč 13 900 Kč Porovnání cen 394 900 Kč (100 %) 710 000 Kč (o 80 % horší) 734 900 Kč (o 86 % horší) Známka** 1,00 5,00 5,00 Pořadí 1. 2. * součástí paketu Limited, ** známka za cenu, výbavu a servisní náklady

Napříč segmenty

Při porovnávání přepravních schopností se plně projevují rozdílné rozměry obou vozů. Vždyť DS 3 je o propastných 228 mm kratší, o 41 mm nižší a prostornosti kabiny nepřispívá ani kratší rozvor náprav o 52 mm. Výsledek je tedy naprosto jasný, protože i mezi malými SUV patří crossback spíše do průměru. Natož při přímé konfrontaci s vozem patřícím do vyššího segmentu. Francouzské SUV naštěstí fi guranta s výškou 174 cm v žádném směru neomezuje a čtyři dospělí se dovnitř naskládají bez problémů. K maximálnímu využití šířky kabiny přispívají i netradičně pojaté výplně předních a zadních dveří. Madla jsou totiž umístěna hodně vysoko, takže nezasahují do interiéru. Jenže po přesednutí do hondy se ocitáme v úplně jiném světě.

Přebytek místa zaznamenáváme nejen v podélném směru, kde si skoro můžeme dát nohu přes nohu, ale také na šířku. Přestože by mělo být HR-V zvenku o jeden milimetr užší, uvnitř je širší v přední části o deset centimetrů a vzadu o pět. Srovnatelné jsou oba vozy jen ve vertikálním směru. Vzdušnému prostředí HR-V napomáhá i větší plocha prosklení. Kontrast s DS 3 je v tomto případě očividný. Mohutné boky, designové zuby u zadních dveří nebo malý rozsah stahování oken totiž výrazně omezují výhled z „Francouze“.

Ani přístup do zadní části není u crossbacku ideální, protože otvor po otevření dveří je příliš úzký. Lehce klaustrofobní zážitek napravují sedadla hýčkající cestující hebkostí a jemností. V našem případě jde ale o příplatkový set s koženým čalouněním, a dokonce masážní funkcí předních křesel. V případě nejsilnější verze Hondy HR-V dostanete polokožené čalounění ve standardu. Přední sedadla sice nejsou tak pohodlná, ale zase poskytují výraznější boční oporu.

Údaje o testovaných vozidlech DS 3 Crossback 1.2 PureTech 8AT Honda HR-V 1.5 Turbo CVT Místo podélné/před koleny zadního cestujícího (cm) 169/7 178/17 Výška interiéru nad sedákem P/Z (cm) 90–99/94 93–99/93 Místo nad hlavou cestujícího P/Z (cm) 6–15/10 9–15/9 Šířka interiéru v loktech P/Z (cm) 138/138 149/143 Šířka interiéru v ramenou P/Z (cm) 132/131 143/135 Délka x šířka sedáku u řidiče/zadního pasažéra vlevo (cm) 50 x 48/45 x 44 49 x 48/47 x 52 Rozměry opěradla řidiče (délka x šířka) (cm) 60 x 50 59 x 51 Průchodnost zavazadlového prostoru (výška x šířka) (cm) 80 x 105 89 x 109 Výška dolní hrany kufru/průchozí výška pod 5. dveřmi (cm) 77/188 67/184

Japonský praktik

Při porovnání zavazadelníků se ani nemusíme dívat do technických údajů a stačí otevřít zadní víka obou vozů. Díra, která na nás vykoukne v hondě, mluví jasnou řečí. Sem bez problémů naložíme rodinu jedoucí na týdenní dovolenou. Chválíme nejen objem 448 litrů, ale i velký vstupní otvor nebo nízkou nákladovou hranu. Naprosto famózní je navíc systém zadních flexibilních sedadel Magic Seats. Po svém složení se zasunou do podlahy a vytvoří krásně rovnou ložnou plochu. Jenže to není vše. Sedáky lze zvednout do svislé polohy a potom v zadní části můžete odvézt například vysoké květiny.

DS 3 bude sloužit spíše jen jako nákupní taška. Objem kufru 350 litrů se velmi rychle zaplní, k čemuž zřejmě bude stačit objet pár módních butiků, protože tam i malé šatičky dávají do obrovských krabic.