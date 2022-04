Elektrická budoucnost Mercedesu-AMG přijde již brzy, tvrdí šéf technické divize

Je tomu pár dní, kdy se koncept Mercedes Vision EQXX vydal na misi z Německa, která vedla přes švýcarské Alpy až do Francie a ujel 1008 kilometrů, čímž určitě potěšil spoustu českých řidičů, kteří každoročně plánují dovolenou autem do Chorvatska. Modelu EQXX po dlouhé cestě zbylo ještě 15 % kapacity baterie. Pro automobilku jde o významný milník. Nicméně už nyní se nechal šéf technické divize Mercedes-Benz Markus Schafer slyšet, že příští kapitolou elektromobility v podání Mercedesu je pokrytí sportovní stránky.

Video se připravuje ...

“Můj tým je neskutečně nadšený a má spoustu nápadů, co bude dál. Pokud EQXX pokrývá stránku efektivity elektromobilů a žene ji do extrému, rád bych pokryl další stránku, která je sportovnější,” nechal se slyšet Schafer. “Víte, že máme divize jako je AMG, která také přechází na elektromobilitu. Rádi bychom vám pověděli, co se v příštích letech bude odehrávat. Proto bych rád řekl - zůstaňte naladěni, protože v příštích několika týdnech vydáme zprávy o tom, co tvoříme po sportovní stránce ve spojení s elektromobilitou.”

Jak Schafer zmínil, AMG už do světa elektromobility nakukuje. Jedná se o nejsilnější varianty elektrických modelů, modely EQS 53 a EQE 53 AMG. Můžeme se však prý na ryzí model AMG. Tedy ryzí… bude zkrátka elektrický. Ještě před čistě elektrickým modelem AMG by měl světlo světa konečně spatřit dlouho očekávaný Mercedes-AMG Project One. Tento hypersport se poprvé ukázal již v roce 2017 na autosalonu ve Frankfurtu a chlubí se motorem z formule 1, tedy 1,6litrovým vidlicovým šestiválcem doplněným o tři elektromotory. Celé pohonné ústrojí muselo být upraveno tak, aby AMG One splňoval přísné emisní a hlukové limity a také proto se jeho výroby dočkáme až pět let po premiéře.

Je možné, že součástí blížícího se oznámení budou také podrobné specifikace AMG One, které se má začít vyrábět v druhé polovině roku. Dle zveřejněných údajů z roku 2017 by měla mít “kapotovaná formule” výkon dosahující 1000 koní s maximální rychlostí vyšší než 350 km/h. Jsme v očekávání, na co se nás v následujících týdnech divize AMG chystá navnadit.

Autor: Dominik Kovář