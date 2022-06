Elektrické Nio ES7 oficiálně: Stovka za 3,9 sekundy, dojezd až 850 km!

Nepočítáme-li elektrický sporťák, který vznikl jen v pár kusech a nemá schválení k provozu na veřejných komunikacích, první produkční model čínské automobilky Nio se představil teprve v roce 2017. Šlo o crossover ES8, po němž následovaly crossovery ES6 a EC6 a sedany ET5 a ET7. Nyní automobilka představila další crossover, tentokrát s názvem ES7.

Nio ES7 stojí na nejnovější platformě značky, která je údajně vybavena veškerým hardwarem nezbytným pro autonomní jízdu. Schopnosti samostatné jízdy budou rozšiřovány a vylepšovány v rámci aktualizací, přičemž Nio si za ně bude účtovat měsíční předplatné. Novinka měří 4.912 mm na délku, 1.987 mm na šířku a 1.720 mm na výšku, přičemž rozvor je dlouhý 2.960 mm. Velikostně se tedy řadí mezi model ES6 a ES8, přičemž na rozdíl od většího ES8 jsou uvnitř pouze dvě řady sedadel.

Kapacity dostupných baterií jsou 75, 100 a 150 kWh. Největší baterie by při plném nabití měla podle metodiky čínských testů Niu ES7 umožnit ujet přes 850 km. Všechny dostupné baterie lze také pořídit formou pronájmu, kdy je cena vozu nižší, ale hradí se měsíční poplatek. Součinitel odporu vzduchu výrobce uvádí hodnotou 0.263. Pohon Nia ES7 zajišťuje dvojice elektromotorů – jeden na každé z náprav, což z ES7 dělá vůz s pohonem všech kol.

Přední elektromotor má výkon 180 kW (245 k), zatímco zadní 300 kW (408 k). Celkový výkon vozu automobilka udává 480 kW (653 k) a točivý moment má dosahovat maxima 850 Nm. Pro zrychlení z 0 na 100 km/h je potřeba 3,9 s, ale maximální rychlost výrobce nezmínil. Standardní výbavou jsou brzdy Brembo, se kterými Nio ES7 ze stokilometrové rychlosti zastaví na 33,9 metrech, a vzduchové odpružení.

Zajímá-li vás spíše, kolik nákladu do Nio ES7 nacpete, pak vězte, že objem zavazadlového prostoru je 658 litrů, a to včetně prostoru pod podlážkou. Sklopením opěradel zadních sedadel získáte ložnou plochu o délce 1.880 mm. Díky přítlakovému tažnému zařízení můžete táhnout také přívěs, a to až o maximální hmotnosti dvou tun. V případě, že budete s ES7 kempovat, potěší možnost napájet drobné spotřebiče z baterie vozu.

Dodávky čínským zákazníkům začnou 28. srpna letošního roku, přičemž s nejmenší 75kWh baterií Nio ES7 přijde na 468.000 čínských jüanů (1,65 milionu korun). V případě pronájmu baterie vůz stojí 398.000 čínských jüanů (1,40 milionu korun) a měsíční nájemné činí 980 čínských jüanů (3,4 tisíce korun).