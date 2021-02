Elektronické roadbooky na Rallye Dakar 2021: Jak funguje navigace v extrémních podmínkách?

O navigátorech na klasické rallye či dakarské soutěži nepíšeme na stránkách Světa motorů poprvé. Ovšem letošní novinka, která může být pro jejich práci přelomová, zaslouží pozornost.

Konec podvodům?

Již několik let se v zákulisí slavné soutěže mluví o tom, že špičkové týmy si najímají zkušené lidi, kteří nemusí vůbec být v dějišti soutěže. Ovšem jakmile dostanou itinerář, dokážou podle něj, satelitních snímků, informací z předchozích ročníků a také dle vlastních zkušeností připravit pro každý den trasu vedoucí přes všechny kontrolní body, ale vyhýbající se složitým místům. Jinými slovy některé posádky v automobilech či jezdci na motocyklech jedou jinudy než ostatní. Podle dostupných informací pobírají tihle lidé, kterým se říká mapmani, tisíce eur za jeden den.

Francouzská společnost A.S.O. (Amaury Sport Organisation), která Rallye Dakar organizuje, proklamuje, že chce tyto praktiky vymýtit. Proto již loni dostávaly posádky ve dvou etapách itinerář na etapu patnáct minut před jejím startem. Letos byl elektronický roadbook novinkou a jelo podle něj prvních patnáct posádek v hodnocení automobilů, osm v kamionech a vybrané posádky v kategorii Lightweight Vehicle, což jsou sériové buginy nebo prototypy (loni měly označení SSV).

Co najdete na kompasu

Z českých účastníků se tak s novinkou seznámila posádka Martin Prokop a Viktor Chytka z týmu Benzina Orlen. V kamionech to byla trojice Martin Macík, František Tomášek, David Švanda z Big Shock Teamu a trio Aleš Loprais, Petr Pokora a Khalid Alkendi z týmu Instaforex Loprais Praga.

Navigátor tak měl letos před sebou tablet a dvě zařízení s označením ERTF, fungující jako elektronický kompas. Na tabletu jsou na každé stránce itineráře tři sloupce. V levém celkové a dílčí kilometry, v druhém navigační znaky a azimuty, v pravém poznámky a upozornění. Na každé stránce je pět řádků s označenou vzdáleností v kilometrech. Tablet funguje na principu dotykové obrazovky, ale to při jízdě v terénu není možné, protože vůz sebou neustále hází. Proto používají navigátoři ovladač.

„Před startem každé etapy přišel někdo z organizátorů a nahrál nám do tabletu itinerář. Současně se tak otevřely údaje na horním přístroji ERTF UNIK2, kde jsou všechny zásadní informace. Také jsme vždy dostali v uzavřené obálce papírový roadbook pro případ, že by elektronický přestal fungovat. Navíc jsme do zapečetěné schránky odevzdali před startem mobily, které lze použít v průběhu etapy pouze v případě nouze nebo havárie,“ říká Chytka.

Organizátor umístil do vozů posádek, které novinku používaly, dvě kamery. Jedna byla namířena na ruce navigátora, druhá na obličeje posádky. Kontrolovaly, zda navigátor používá pouze elektronická zařízení. Letos tomu nebylo jinak. „Z mého pohledu bylo všechno přehlednější v jedné rovině. Oči nemusely přeostřovat ze čtení poznámek na přístroje a zase zpět. Navíc jsem si na tablet umístil barevný rámeček, aby zrak automaticky padal tam, kam měl. Poradil mi to Daniel Elena, navigátor Sebastiena Loeba. V průběhu celého Dakaru to fungovalo náramně,“ pochvaluje si Chytka.

Navigátoři si poradili

Prokopův navigátor zvolil umístění přístrojů ERTF nad sebou vedle tabletu, posádky v kamionech si rozmístily toto zařízení po obou stranách tabletu. Na ploše elektronického kompasu jsou vidět tyto údaje: aktuální azimut, vzdálenost mezi body, kde dochází ke změně směru, kurz do nejbližšího waypointu (elektronického kontrolního bodu), číslo nejbližšího bodu i počet již projetých, předepsaný rychlostní limit v daném úseku či ujetá vzdálenost v rychlostní zkoušce.

Tohle všechno měli navigátoři na jednom ERTF, údaje na druhém už si volil každý podle svých zvyklostí. Chytka, jenž jel Dakar popáté, zde měl navolený počet kontrolních bodů. Postupně tak viděl, kolik jich posádka projela a jaký počet je ještě čeká.

František Tomášek, který navigoval Martina Macíka v kamionu Iveco, měl druhý přístroj jako kontrolní s údaji především o ujeté vzdálenosti celkové i mezi jednotlivými změnami směru. „Spoléhal jsem především na tablet, kde byly pohromadě všechny údaje, které jsem pro navigaci v etapě potřeboval. Nebylo nutné je hledat, jedním pohledem bylo vidět všechno. Tablet byl propojený s ERTF vlevo, kde se některé údaje objevovaly stejné, takže jsem měl automaticky kontrolu,“ říká Tomášek, který absolvoval slavnou soutěž pošesté.

Stejně jako Chytka používal ovladač k tabletu. „Před startem Dakaru jsem se snažil hledat informace, kde se dalo. Pomohl mi Viktor, který s Martinem Prokopem absolvoval v prosinci dvě krátké soutěže v Saúdské Arábii. Řekl mi všechno, co šlo. Poprvé jsem se s ovládáním seznámil až na prologu, ale učení šlo rychle,“ vysvětluje navigátor: „Často jsme se zejména na kamenitých úsecích dostali do situací, kdy mi hlava létala na všechny světové strany. Ovšem i v takové pozici bylo na tablet vidět. Měl jsem ho šedesát centimetrů od očí a ovladačem v ruce si posouval řádky podle potřeby.“

Jak vypadala situace z pohledu jezdce, objasňuje Aleš Loprais (Praga), který absolvoval patnáctý Dakar. Má zkušenosti z Afriky, Jižní Ameriky a aktuálně i ze Saúdské Arábie. „Elektronický roadbook se osvědčil, alespoň tak jsme to v posádce brali. Co se stane, když elektronika vypoví službu? V takové situaci jsme měli po ruce zapečetěný papírový itinerář. Jenže co když se technika vzpamatuje? Budou nám organizátoři i přes svědectví palubních kamer věřit, že jsme nezneužili situace? Mohlo by to znamenat časovou penalizaci,“ vysvětluje své pohnutky Loprais.

Zatracené waypointy

Častým slovem, které se objevovalo v článcích kolem Rallye Dakar, byl waypoint. Jednalo se o virtuální roadbooku přiblížíte, na vzdálenost osmi set metrů se na ERTF ukáže šipka směřující na střed kontrolního bodu. V poloměru 100 metrů od středu pak ERTF pípne a bod považuje za projetý. Z toho se určuje další směr jízdy. Problematické jsou skryté body, kde se šipka neukáže a bod pípne, když jste v poloměru 200 metrů od něj. To jedete naslepo,“ říká Chytka.

Například v páté rychlostní zkoušce, dlouhé 456 kilometrů, bylo těchto bodů 117! Některé byly vzdáleny pár set metrů od sebe, jiné desítky kilometrů. Vzdálenosti byly nepravidelné. „Pro navigátora bylo klíčové vizuální zobrazení projetého waypointu. Zvukový signál nebyl při hluku v kabině slyšet. Za šest let účastí na Dakar jsem minul jeden waypoint z tisíců na trati. Když jsme letos jeli v sekundách o vítězství v etapě, byla by penalizace dvaceti minut za neprojetí waypointu drahý špás,“ říká s lehkým sarkasmem Tomášek.

Podle ostříleného Aleše Lopraise se jednalo o mimořádně obtížný ročník z hlediska navigace. „Náročná byla zejména pátá etapa, kde udělali organizátoři podle mého názoru cílenou chybu, aby zmátli všechny závodníky. Ačkoliv to vypadalo, že máme jet po hlavní cestě, správný směr byl vlevo ve směru jízdy ve skalnatém terénu, kde nebyly žádné stopy,“ popsal zmatenou situaci Loprais.

Stejného názoru je i Tomášek. „Průjezd řečištěm vypadal logicky, ale správná cesta byla po cestě padesát metrů vlevo, kam nebylo pořádně vidět,“ říká navigátor a přidává zajímavost: „Navíc tam byl jeden vykřičník, což je terénní zlom nebo duna, kterou v kamionu ignorujeme, ale například motorkáři se tam mohou přizabít. Martinu Macíkovi hlásím pouze tehdy, když jsou v itineráři dva vykřičníky. Pokud jsou tam tři, znamená to složitý terén, kde se pohybujeme krokem.“

Itinerář tvoří organizátoři půl roku dopředu, ovšem za dobu do startu může terén díky povětrnostním změnám doznat rozdílné podoby. Tuto situaci se snaží pořadatelé eliminovat tím, že tři dny před startem každé etapy projíždějí organizační vozy trasu a zaznamenávají terénní změny. „Přesto jsou tam někdy lahůdky. V itineráři máte vyznačený kaňon, ale přijedete do daného místa a tam jsou tři kaňony obklopené skalami,“ přemýšlí Chytka.

Pravdu mám já!

Zajímavý je pohled na složité situace, ve kterých by měl rozhodovat navigátor. „Když jsem si stoprocentně jistý, mám poslední slovo. Martin už pozná, když jsem si jistý,“ říká Viktor Chytka. „Když ne, diskutujeme. Záměr máme stejný, dojet co nejrychleji do cíle,“ prohlašuje Chytka, který má za sebou s Prokopem dva ročníky.

Martin Macík začínal na Dakaru ve dvou ročnících jako navigátor a za volantem kamionu už šest let poslouchá Františka Tomáška. „Důvěřuje mi. Jenom když vidí situaci jinak, zeptá se a pak poslechne. Pak je však třeba na cestě malý rigol, který není nikde napsaný, a ten pošle auto do letu dlouhého třicet metrů. To se nám letos přihodilo,“ připomíná navigátor.

Také Aleš Loprais začal na legendární rallye jako navigátor a při premiéře četl noty slavnému strýci Karlovi. Druhým rokem ho na Dakaru naviguje Khalid Alkendi ze Saúdské Arábie. „Máme zažité, že já jsem ten, který řídí. Khalid mi v angličtině říká, kam mám jet. S mechanikem Petrem Pokorou řešíme technické věci. A funguje to,“ dodává Loprais.

Co bude dál?

Na začátku textu byla řeč o zákulisních manévrech v oblasti navigace. Může opravdu něco změnit elektronická navigace, nebo je to jen marketingová chiméra? „Byli jsme často svědky toho, že i ti nejlepší bloudili. Často v azimutech, kdy bylo zjevné, že jedou špatným směrem,“ připomíná situace ze soutěže František Tomášek. U volantu sedící Aleš Loprais souhlasí: „Podmínky budou z hlediska navigace určitě srovnatelnější než v předchozích letech.“

Navigátor Chytka zůstává opatrnější. „Nové roadbooky neznamenají konec mapmanů. Může to omezit jejich práci. Nevím o nikom, kdo by měl data dopředu, ale umím si představit, že je to snadné zneužít. Každá informace má svou cenu. Navíc je elektronická rychlejší než papírová. Omezení mapmanů spočívá v čase, kdy se rozdávají roadbooky. Nikoliv v jejich podobě,“ dodává Viktor Chytka.