Fiaty 500X a 500L by mohl do budoucna nahradit model 500XL

Automobilka Fiat by mohla spojit nové generace modelů 500X a 500L do jednoho vozu.

Malý městský Fiat 500 se v roce 2012 dočkal praktičtější verze MPV, které dostala označení 500L. O dva roky později pak dorazilo ještě odvozené kompaktní SUV, které dostalo název 500X. Do budoucna by se však z dvojic modelů mohl stát pouze jeden.

Důvod je přitom poměrně jednoduchý. Zatímco kompaktní SUV 500X se veze na rostoucí popularitě segmentu SUV/crossoverů a jeho prodeje zůstávají více než slušné, popularita modelu 500L klesá ruku v ruce s popularitou segmentu MPV, kvůli čemuž již Fiat stáhl model z několika důležitých trhů. Rozhodně nad ním ale nechce zlomit hůl.

„Model L má obzvláště dobrou karoserii, vysoko na kolech, pro přidání baterií,“ uvedl v rozhovoru pro AutoExpress šéf Fiatu Olivier François. „Rodinná doprava je navíc dobrým kandidátem na elektrifikaci, protože zahrnuje hodně jízdy ve městě, hodně zastavování a rozjezdů, cesty do školy a do práce. Ale zároveň to není užitkové vozidlo, je to MPV a tento typ automobilu v současnosti není v módě.“

S novou generací by se tak automobilka měla zaměřit na stejný přístup k zákazníkům a se stejným smyslem pro čistě elektrickou verzi, ovšem tentokrát v podstatně aktuálnější a módnější karoserii. „Domníváme se, že řešením by nakonec mohla být kombinace (modelů) X a L,“ dodal François.

François ovšem neočekává, že by se novinka mohla představit někdy v blízké budoucnosti. „A když mluvím o blízké budoucnosti, myslím tím do konce tohoto roku.“ Model 500L už je přitom na trhu dost dlouho, aby si zasloužil novou generaci. U modelu 500X se pak očekávala v roce 2021. A právě tou dobou by se nakonec mohla představit kombinace v podobě 500XL.

Kdy a zda vůbec se modelu 500XL dočkáme ale zatím není jisté, stejně jako jeho název. Podle prvních očekávání by však nový model měl vycházet z designu Fiatu 500X, oproti kterému nabídne prodloužený rozvor a tím i více prostoru pro baterie. Maska by měla opět odkazovat na klasický design modelu 500, zatímco interiér by měl vycházet z čistě elektrického modelu 500 Electric.

Ještě před příchodem nového modelu se ovšem nejspíš dočkáme další modernizace modelů 500X a 500L. Ty by totiž mohly nabídnout stejný 12V mild-hybridní pohon, který před časem dostaly i modely 500 a Panda.