Novinky Fiatu: Příští Tipo jako konkurence pro Qashqai a konečně i nové Punto

Značka Fiat byla v posledních letech spíše na druhé koleji v rámci koncernu Fiat Chrysler Automobiles. Vedení FCA totiž kladlo důraz primárně na Jeep, v němž vidělo mnohem větší obchodní potenciál, nebo na Alfu Romeo, jíž se snažilo po letech oživit a udělat z ní konkurenceschopného soupeře pro německé prémiové trio. Nyní konečně nastává opět doba Fiatu, který má být hlavním tématem koncernu příštích let. Těšit se je opravdu na co.

Nejblíže je již představená nová generace Fiatu 500, která se začne prodávat ještě letos. Plně se totiž promění do luxusního zboží. Její zcela nové základy totiž budou znamenat výhradně elektrický pohon. Fiat si však nenechá ujít stávající klientelu, protože dnešní generace s konvenčními spalovacími motory bude nadále pokračovat. Jen se kvůli snížení flotilových emisí dočkala nového pohonného ústrojí v podobě mildhybrdního tříválce 1.0 BSG.

Pro rok 2022 je pak plánován přesný opak nové pětistovky, alias čtvrtá generace Fiatu Panda. Tento maličký hatchback je vyvíjen s ohledem na co nejnižší prodejní cenu, a tak jistojistě nabídne tradiční spalovací motory, byť zřejmě v kombinaci s mildhybridním pohonem pro nižší flotilové emise. I samotná nabídka má být co nejjednodušší, hovoří se třeba o omezené paletě nabízených barev. Samotný design se pak inspiruje konceptem Centoventi s tím, že by velikostně mohla Panda mírně vyrůst, na hranici mezi minivozy a malá auta. Mohlo by pak jít o první Fiat využívající techniku Skupiny PSA, s níž se Fiat Chrysler Automobiles hodlá spojit.

Fiat ale plánuje také větší automobily, přičemž se počítá i s velkým návratem mezi malé hatchbacky. Ano, je to tak, v Turíně po letech konečně počítají s nástupcem Punta, modelu, jehož výroba skončila v roce 2018, což mnozí jeho fanoušci oplakali.

„Potřebujeme supermini. Není to tajemství. Tento projekt byl neustále odkládán, ale nyní je ve vývoji,“ přiznává šéf značky Fiat Olivier Francois. Bližší podrobnosti však v tuto chvíli nechce poskytnout. „Bylo by předčasné mluvit o tomto modelu,“ říká Francois.

V tuto chvíli tak nemůžeme ani odhadnout, kdy se očekávaný nástupce Punta konečně objeví na trhu. Stejně tak není jasné, zda půjde o člena spíše prémiové rodiny 500, nebo naopak o dostupný model. Předpokladem je nicméně využití platformy CMP od Skupiny PSA, vyvinuté pro potřeby malých automobilů. To by znamenalo možnost zástavby elektrického pohonu, který bude pro Fiat v následujících letech povinností, kvůli vyhnutí se vysokým pokutám za nesplnění flotilových emisí.

Dobrou zprávou je rovněž ta, že Fiat rovněž počítá s nástupcem kompaktního Tipa, o němž přitom bývalé vedení značky tvrdilo, že se z obchodního hlediska nevyplácí a hrozí mu po současné generaci konec. To se nakonec nestane, byť to neznamená, že by Tipo nečekala nějaká změna.

Fiat dobře ví, že v segmentu hrají stále důležitější roli SUV, a tak se myšlenky vedení ubírají právě tímto směrem. „Je jasné, že příští generaci Tipa musíme posunout do relevantnějšího prostoru, kterým je SUV. Pravděpodobně tedy můžete očekávat, že uvidíte produktovou řadu Tipa, vedle Tipa, nad Tipem, nebo místo Tipa,“ tvrdí Francois, z jehož slov však zatím zcela nevyplývá, zda připravované SUV (nebo crossover) bude doplněním modelové řady, nebo náhrada za Tipo.

Francois každopádně naznačuje, že bychom se takového auta mohli dočkat již brzy. „Upřímně řečeno, přeji si, abychom už dnes něco měli. Je pro nás velmi důležité zaplnit tuto část nabídky Fiatu bez přílišného zpoždění,“ říká šéf italské značky.

Minimálně částečného zaplnění této mezery v portfoliu italské značky bychom se měli dočkat už v rámci letošního faceliftu Tipa. Špionážní snímky totiž potvrdily, že Tipo se v rámci modernizace dočká oplastované varianty ve stylu Škody Octavia Scout.

V dnešní nabídce Fiatu pak ještě najdeme modely 500X a 500L. Zatímco malé SUV má vzhledem k zákaznickému zájmu budoucnost bezesporu zaručenou, malé MPV hrozí konec. Tato kategorie se naopak ztenčuje, a tak se dá očekávat, že ji opustí i Fiat. Na druhou stranu by italská značka mohla těžit z odchodu konkurence z tohoto segmentu, a tak je otázka, jak to s 500L ještě bude...