Ford Fiesta se vrátí! Vsadí na francouzskou techniku a staromilce moc nepotěší
Konec jedné z nejstarších automobilových dynastií není definitivní. Fiesta se totiž má v roce 2028 vrátit, ovšem místo na benzin bude jezdit na elektřinu. Podobný vývoj ostatně můžeme čekat u téměř všech malých aut.
Ford Fiesta se v roce 1976 zařadil po bok Volkswagenu Polo či Renaultu 5 a stal se jedním ze zakladatelů kategorie malých aut, jež slavila úspěchy především v Evropě. Nástup crossoverů ovšem tradičním modelům sebral velkou část zájemců, dalším, zřejmě i posledním hřebíčkem do rakve budou stále přísnější emisní normy, kvůli kterým se nevyplatí drahé technologie zavádět v levnějších modelech. Ty tudíž přejdou na elektrický pohon, který upřímně dává v tomto primárně městském segmentu větší smysl.
Fiesta ovšem skončila primárně kvůli setrvale klesajícímu zájmu. A ačkoliv se zdálo, že její odchod je definitivní, podle posledních zpráv se nakonec vrátí „ze záhrobí“, avšak ve zcela jiné podobě.
Ford totiž před několika týdny podepsal spolupráci s francouzským Renaultem, jejímž výsledkem je sdílení platformy AmpR Small, na které vyjíždějí Renaulty 4 a 5, Alpine A290 a Nissan Micra. A brzy ji dostane též reinkarnovaný Renault Twingo. Z toho vyplývá, že nová fiesta bude výhradně elektrická.
Ford si sdílení techniky vyzkoušel již s koncernem Volkswagen. Tomu modrý ovál vyvinul pick-up Amarok a užitkovou řadu Transporter, Němci na oplátku Američanům poskytli techniku modelu Caddy a elektrickou platformu MEB, na které jezdí SUV Capri a Explorer.
Známá technika výrazně zlevní a urychlí vývoj nového Fordu Fiesta. Na trh by se měl dostat již v roce 2028. Pokud se nic zásadního nezmění, k dispozici budou dva akumulátory: základní se 40 kWh a větší s 52 kilowatthodinami. Výroba bude probíhat v Maubeuge u hranic Francie s Belgií, kde vznikají zmíněné renaulty na elektřinu. Díky budoucí příbuznosti s Alpine A290 se možná dočkáme i sportovně zaměřeného Fordu Fiesta ST, který půjde například proti Peugeotu e-208 GTi.
S ohledem na menší technické odlišnosti elektromobilů, které se soustředí primárně na pohon a dobíjení, a stále relativně nízké prodeje lokálně bezemisních aut, je spolupráce mezi jednotlivými značkami na jejich vývoji a výrobě logickým krokem.
Evropská unie navíc hodlá malé elektromobily podpořit vyšším počtem tzv. emisních kreditů. Jeden prodaný vůz by tak odpovídal 1,3násobku většího elektrického auta. Díky tomu by se automobilkám tenhle segment, zatím ještě okrajový a spíše ztrátový, finančně vyplatil.
Zdroj: AutoExpress, foto a video: auto.cz