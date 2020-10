Ford Transit Custom Nugget Plus – Určeno pro bydlení

Původně užitkový Transit Custom dostal výraznou přestavbu z dílny německé společnosti Westfalia, která patří k nejpovolanějším v oboru. Jak to dopadlo?

Obytné vozy se v posledních letech opět stávají populární záležitostí, čehož se rozhodla využít i automobilka Ford. Ta spojila síly s německou společností Westfalia, jedním z největších odborníků na úpravy obytných vozů, a začátkem minulého roku představila dvojici působivě vybavených obytných modelů Transit Custom Nugget a Nugget Plus.

Jak už název napovídá, základem obou modelů je užitkový Ford Transit Custom, jehož výroba pro evropské trhy probíhá v tureckém závodě Kocaeli. Odtud putuje prosklená karoserie bez druhé/třetí řady sedadel do dílen německé společnosti Westfalia, která se podílela na vývoji přestavby a nyní ji i realizuje.

Rozdíl mezi verzemi Nugget a Nugget Plus je v rozvoru a celkové délce vozu. Základní Nugget má rozvor 2933 mm, celkovou délku 4972 mm a výšku 2060 mm (s výklopnou střechou, + 507.595 Kč), nebo 2800 mm (verze s pevnou vysokou střechou, + 525.745 Kč). Verze Nugget Plus, která se dostala do našeho testu, má prodloužený rozvor s hodnotou 3300 mm, celková délka vozu je 5.339 a v současnosti je na českém trhu dostupná pouze s pevnou střešní nástavbou (+ 580.195 Kč), což automaticky znamená výšku 2800mm. V budoucnu bychom se ale měli dočkat i prodloužené verze s výklopnou střechou. Šířka obou aut je shodných 2.272 mm.

S boulí na střeše

Vzhled testovaného vozu snad ani není třeba příliš dlouho rozebírat. Tím nejvýraznějším prvkem příplatkové výbavy je bezpochyby „boule“ na střeše, tedy přestavba Westfalia s vysokou střechou pro model s dlouhým rozvorem, která vyjde na 580.195 Kč (všechny cenu v testu uvádíme včetně DPH). Na pravém boku si rovněž můžeme všimnout malého schůdku výrazně usnadňujícího přístup do obytné části, který vyjde na 6.897 Kč, nebo markýzy.

Za zmínku stojí i speciální metalický lak v odstínu Oranžová Glow, který vyjde na 24.200 Kč, nebo bixenonové světlomety za 20.570 Kč. Ty jsou přitom schválně umístěny výš v nárazníku, což by je mělo uchránit před poškozením v případě lehčích nehod. Minimálně na parkovišti by vám od nich ale měly pomoci standardní přední i zadní parkovací senzory, případně si můžete doplatit parkovací kameru.

Za volantem klasika

Po usednutí na místo řidiče nebo spolujezdce nečekejte nic extra. V podstatě se jedná o klasickou kabinu modelu Ford Transit Custom, která se v našem případě dočkala zvelebení v podobě několika prvků příplatkové výbavy. Tím nejvýraznějším je 8“ dotykový displej multimediálního systému SYNC3, který nabízí podporu hlasového ovládání, šest reproduktorů nebo podporu systémů Android Auto a Apple CarPlay. V přístrojovém štítu je umístěn 4,2“ barevný multifunkční displej, volant je poset tlačítky pro ovládání multimediálního systému i adaptivního tempomatu a samozřejmě nechybí všudypřítomné úložné a odkládací prostory.

Jednou z mála specialit obytné verze, které si můžeme všimnout již v přední části kabiny, je ovládací panel centrálního systému. Ten je umístěn ve stropě a kromě klasického ukazatele vnější a vnitřní teploty nabízí ovládání přídavného topení (o výkonu 3 kW), nastavení kompresorové lednice, přehled o stavu vody v nádržích a přehled o kapacitě baterií. Kromě tradiční startovací baterie je totiž vůz vybaven ještě baterií pro napájení vnitřního vybavení, uloženou pod sedadlem spolujezdce, jejíž dobíjení zajišťuje zesílený alternátor s napětím 210 A. To nejzajímavější se ale ukrývá vzadu.

Ford Transit Custom Nugget Plus

Určeno pro bydlení

Přiznám se, že tahle fráze nepochází z mé hlavy. V propagačních materiálech se tímto odvážným tvrzením chlubí sama automobilka, která věří, že nový Transit Custom Nugget Plus nabídne pohodlné bydlení prakticky kdekoliv. A jedním dechem musím dodat, že k tomu má opravdu slušně nakročeno.

To je ostatně patrné hned ve chvíli, kdy poprvé otevřete boční posuvné dveře a nastoupíte dovnitř. Možnost svobodně se postavit bez nutnosti zdvihat střechu je u podobně velkých/koncipovaných dodávek stále poměrně vzácná, jenže tím to v případě Fordu nekončí. Vezměme to ale pěkně popořadě.

Za první řadou sedadel, standardně vybavených otočným mechanismem, je umístěna lavice pro další tři cestující, které nechybí ani kotvící body systému ISOFIX. Po její levé straně je sklopený stolek, který se dá poměrně snadno rozložit na délku lavice. Bez problému by se u něj tedy měla najíst celá posádka. Zajímavější je to ale v zadní části vozu.

Hned za lavicí je totiž umístěna kompaktní kuchyňka do tvaru písmene L, které nechybí plynový vařič s dvojicí plotýnek (a bombou o váze do 2,8 kg), dřez a pod pracovní deskou schovaná kompresorová lednice o objemu 40 litrů. Kuchyňka dále nabídne praktické šuplíky, skříňky pod i nad linkou a plácek na kořenky, které budete mít vždy při ruce. K pravé straně pak automobilka připevnila praktický deštník a několik menších i větších šatních skříněk. Tím by zhruba končila výbava modelu Nugget, jenže Nugget Plus pokračuje.

Ford Transit Custom Nugget Plus

Prodloužená verze totiž nabídne ještě chemickou toaletu, napevno umístěnou po pravé straně kabiny, kolem které je pár dalších úložných prostor. Další úložné prostory pak nalezneme i nad pátými dveřmi nebo nad prodlouženou kuchyňskou linkou na druhé straně. Na konci kuchyňské linky je také malé výklopné umyvadlo, vedle kterého automobilka připravila přípojku na sprchovou hadici. Celkem je přitom v autě zásoba 42 litrů pitné vody a stejně velká nádrž na vodu odpadní. Kdo by se ale chtěl sprchovat, ten bude muset z auta ven.

Jenže i na to automobilka Ford myslela. V katalogu příslušenství jsem totiž objevil stan k zadním výklopným dveřím, díky kterému je možné rozšířit obytný prostor o další místnost a vytvořit si (nejen) soukromý sprchový kout. Stan jsem ale k autu bohužel nedostal a v českém ceníku jsem ho také prozatím nenašel. Snad se tedy dočkáme časem.

Místo toho byl na vnitřní straně výklopných dveří umístěn skládací kempinkový stolek, díky kterému je možné pohodlně stolovat i venku. V autě jsem bohužel neobjevil žádné skládací židličky, které si tedy budete muset pořídit vlastní. Příjemným doplňkem však byla markýza o šířce 2,6 metru a maximální délce 2 metry – umístěná nad posuvnými dveřmi.

Pojďme si to tedy v rychlosti shrnout. Auto nabídne kapacitu pro přepravu až pěti osob, nejlépe se však budete cítit ve čtyřech. Ve čtyřech lidech se bude také nejpohodlněji stolovat a problém by neměl být ani s úložnými prostory a přípravou jídla. Jenže jak je to se spaním?

Nahoře super, dole s výhradami

Jakmile se začne stmívat, můžete si v autě pohodlně rozsvítit pomocí tradičního vypínače hned za posuvnými dveřmi. Podsvícení interiéru je prakticky rozmístěné, elegantně ukryté a celou kabinu vyplní jemným světlem. Aby nebylo do vozu vidět, jsou všechna okna v kabině vozu vybavena záclonkami na malé hrazdě, což je sice funkční řešení, jenže do elegance VW California s roletkami schovanými přímo v obložení má daleko. Čelní sklo a přední boční okénka se zakrývají pomocí fólie s přísavkami, což je ale ve srovnání s Volkswagenem opět trošku kostrbaté řešení. Výklopná okénka ve střešní nástavbě jsou vybavena síťkou proti hmyzu, umožňující pohodlné větrání přes noc, i roletkou pro úplné zastínění.

Jakmile máte zatemněno, je potřeba začít řešit spaní. Na výběr přitom máte hned ze dvou možností. Ta první je ukryta ve střešní nástavbě, nabídne více prostoru a připravenou ji máte během chvíle. Stačí totiž pouze odjistit dvojici pojistek, zatáhnout za rám postele a sáhnout si pro matraci. Během chvíle tak máte připravené dvoulůžko o rozměru 2,10 x 1,41 metru, které díky propracovanému roštu a matraci ze studené pěny nabízí poměrně komfortní spaní. Trochu krkolomné mi ale přijde šplhání nahoru.

Nejprve je totiž potřeba připevnit schůdky, standardně umístěné vedle toalety, ke kuchyňské lince. Poté si vylezete na kuchyňskou linku a teprve odtud na postel. Nechci působit jako citlivka, ale chození po kuchyňské lince mi zkrátka nepřijde úplně košer. Celou dobu jsem se přitom nemohl zbavit otázky, o kolik náročnější by bylo instalovat do vozu teleskopický žebřík, který by bylo možné natáhnout z podlahy až k posteli. I za cenu omezení průchodu v „přízemí“.

Tam si totiž také můžete připravit spaní. Kvůli tomu je však potřeba nejprve složit stolek, odsunout křeslo řidiče i spolujezdce a rozložit zadní lavici – což je opět trochu krkolomné. Díky tomu získáte prostor pro další dvě osoby, rozhodně už ale nebudou mít takový komfort. Dolní lůžko má totiž rozměry pouze 1,91 x 1,30 metru, přičemž jeho součást tvoří i prostor jedné ze skříněk pod kuchyňskou linkou. Pokud ale v noci kopete, raději bych zde nespal – mohli byste si totiž ukopnout kus vybavení kuchyňky.

V praxi příjemné, ale…

Osobně jsem auto vyzkoušel pouze ve dvou osobách, takže jsme si naprosto pohodlně vystačili s postelí ve střešní nástavbě. Ta je opravdu pohodlná a nabízí celkem dostatek prostoru, nějaké ty odkládací kapsičky na drobnosti a potěší i dvojice LED lampiček s nastavitelnou intenzitou.

Dole umístěná kuchyňka pak nabízí téměř kompletní výbavu, jakou byste mohli najít i v kdejaké garsonce. Tedy snad s výjimkou digestoře, jejíž funkci budou muset zastat otevřená okénka nebo páté dveře. Prostor na kuchyňské vybavení, zásoby a další drobnosti byl ale velkorysý.

Výtky nemám ani k úložným prostorům, které by ve dvou měly vystačit i na delší dovolenou. Trošku hůř ale hodnotím manipulaci s výklopným jídelním stolkem nebo posuvnou zadní lavicí – obojí působilo trochu těžkopádněji.

Ze všeho nejvíc mi ale vadila chemická toaleta umístěná kousek od kuchyňského koutu. Westfalia vedle ní sice namontovala roletku s paravánem, který vytváří trochu soukromí, jenže i přes jeho celkem solidní výšku mi tohle umístění nepřišlo nejšťastnější. Auto jsem navíc vyzvedával krátce poté, co prošla toaleta běžnou údržbou – tedy vyprázdněním. A možná jsem fakt zbytečnej „cíťa“, ale ten chemický pach „toi-toiky“ jsem v autě cítil ještě několik dnů navzdory téměř neustále otevřeným ventilačkám. A moc veselo mi z něj v letních parnech nebylo.

Osobně bych považoval za šťastnější řešení, pokud by se chemická toaleta dala jednoduše vyndat. A to jak pro potřeby používání, tak pro úplné (byť jen dočasné) odstranění. Uvolněný prostor by se pak dal využít například pro uskladnění nějakého toho sportovního vybavení, které jinak budete muset hodit na venkovní nosič nebo vlek. Uvnitř totiž mnoho prostoru na objemnější sportovní vybavení, jako jsou třeba jízdní kola, nezbylo.