Goes Terrox 1000 & 500 – Ještě větší ambice
Výrobce pracovních čtyřkolek Goes představil zcela nové stroje, které mají odstartovat další éru této značky. Modely Terrox 1000 a Terrox 500 jsme v rakouském Saalfeldenu také hned vyzkoušeli v náročném terénu.
O výrobci pracovních čtyřkolek Goes toho čeští zákazníci zatím zřejmě moc neslyšeli. Francouzská značka, která si své produkty nechává stavět v Číně, se u nás objevila teprve loni. Stala se totiž součástí skupiny CFMOTO, u jejíchž českých dealerů se její modely nabízejí. Goes přitom vznikl již v roce 2004 a stihl si vytvořit silnou síť více než 1200 prodejců v 27 zemích světa. A pod křídly nového majitele má smělé plány i do budoucna. Ve skupině CFMOTO má být druhou významnou a samostatnou značkou. I proto nyní Goes představil dvě zajímavé novinky Terrox 1000 a Terrox 500 v krátké a dlouhé verzi.
Krátké představení
Vlajkovou lodí celé nabídky se stává velký Terrox 1000 s délkou 2460 mm, šířkou 1288 mm, výškou 1440 mm a rozvorem 1480 mm. Litrový vidlicový dvouválec má výkon 90 koní a točivý moment 85 Nm. Je to dost síly na svižné cestování rychlostí až 110 km/h nebo odvezení všemožného materiálu. Nosiče mají pro snadné využití rychloupínací systém X-Connect. Přední unese 45 kg nákladu, zadní potom 90 kg. Na kouli lze zapřáhnout vozík s hmotností 800 kg. Výkon využijete také na zdolání jakéhokoliv terénu nebo prudkého stoupání, k čemuž jistě pomůže i světlá výška 312 mm nebo nájezdový úhel 80 stupňů. Hbitost v terénu zajistí i jeden z nejnižších poloměrů otáčení 6,7 metru.
Menší Terrox 500 dostal novou jednoválcovou pětistovku s výkonem 39 koní a točivým momentem 44 Nm. Motor je kompaktnější a užší, takže zbývá více prostoru pro jezdce. Díky zvětšenému rozchodu na 960 mm by měl být podvozek s předními zdvihy 200 mm a zadními 227 mm stabilnější. K pohonnému ústrojí a převodovce se nyní dostanete snadněji díky bočním panelům, které lze odstranit bez použití nářadí. Také Terrox 500 je správný pracant. Na nosičích se systémem rychlého uchycení Molle uveze vpředu 40 a vzadu 80 kg nákladu. Na kouli lze zapřáhnout 700 kg.
Oba stroje nás zaujaly i designem, v němž se kloubí moderní pojetí s bytelností. „Krabicovité“ tvary mají své kouzlo a proti předchozím modelům dávají novým čtyřkolkám originální vzhled s vykulenýma očima, které spojuje vystouplá lišta s velkým nápisem Goes. Diodová světla mají proti předchozím verzím o 16 % vyšší účinnost a dálková dosvítí až do 120 metrů a třeba litr zaujme originálně tvarovaným opěradlem spolujezdce.
Klidný rozjezd
Při východu slunce jsou novinky Goes ještě přitažlivější než v přítmí potemnělého konferenčního sálu. Znát je i výrazně lepší kvalita, což je poznat například na ovladačích na rukojetích nebo na jemně zobrazujících barevných displejích – dřív měly goesy jen monochromatické. Pozice 174 cm vysokého jezdce je u obou strojů skvělá. Vyšší řídítka litru se dobře drží i vestoje a 120 mm vysoké sedlo je nádherně měkké a pohodlné. Všímáme si i páky parkovací brzdy, na kterou není potřeba příliš síly. Po bližším zkoumání zjišťujeme, že většina prvků je stejných jako u nejnovějších čtyřkolek CFMOTO třetí generace. Takže nejde o převlečené starší modely, ale o to nejlepší, co má CFMOTO na skladě.
A na jízdě je to znát. První seznámení probíhá na klikatém pomalém parkúru, kde jde hlavně o hbitost strojů. V ní má navrch nižší a kompaktnější pětistovka. Je krásně ovladatelná, hezky se u ní dávkuje plyn a hbitě se proplétá zavřenými zatáčkami. Tisícovka zaostává jen malinko a pod jezdcem proplouvá všemi nástrahami. Své kvality ukazuje vidlicový dvouválec, který běží klidně a jemně reaguje na pokyn od plynové páčky. U tisícovky je také důležitý posilovač řízení, který je u těžkého stroje potřeba. Přes 8" dotykový displej ho lze nastavit do tří úrovní nebo do automatického režimu, který se přizpůsobuje rychlosti jízdy. Tady pomáhá nejvíce. Při výrazném náklonu a zatížení vnějšího předního kola se nám v některých momentech zdá, že ztuhne víc, než bylo potřeba. Jezdíme s pohonem všech kol a s redukcí.
Vyšší tempo
Na druhém stanovišti máme připravený hluboký brod, prudká stoupání i rychlejší úseky. Tady se už projevují výhody většího litrového stroje. Ukazuje skvělou stabilitu i svižné zrychlení. Také tady se vyplatí pohon všech kol, ale redukce už není potřeba. K dispozici tu máme i prémiové provedení Pro Black s vylepšeným nastavitelným podvozkem a koly Beadlock. Rozdíl se pozná při agresivnějším pojetí jízdy. U normální verze je podvozek komfortnější, u vylepšené jistější. V některých zatáčkách se základnímu provedení ponoří předek, nakloní se na vnější kolo a příliš se mu zatáčet nechce. Verze Pro Black ukazuje lepší stabilitu, tolik se nenaklání a změnu směru zvládne rychleji.
Na třetím stanovišti jde o hbitost, rychlost, ale terén není tak náročný, takže můžeme jezdit jen s pohonem zadních kol. Tady se rozdíly už ukazují více. Při rychlejší jízdě se pětistovka bez stabilizátoru předních kol více naklání, předek při brzdění klesá, takže na ni nemůžeme tak tlačit jako na litr. Aby měly oba stroje co nejmenší poloměry otáčení, mají až moc ostré řízení. U litru se ještě více projevuje rozdíl mezi standardním podvozkem a verzí Pro Black. S ní totiž můžeme řezat zatáčky podstatně rychleji a při výjezdech pod plynem hezky kontrolovat smyk. V režimu Sport je té síly možná až moc, ale je fajn, že rozdíly v módech jsou znát.
Poslední extrémně rychlá trasa se pětistovce moc nelíbila. V dlouhém stoupání jí i na plný plyn dochází dech a při změně směru jízdy se hodně naklání. Ve svém živlu je tady litr Pro Black, který sérii zatáček proletí pod plynem s neuvěřitelnou jistotou a na rychlých rovinkách ukazuje příkladnou stabilitu.
Den v sedle čtyřkolek Goes ukázal, že tahle značka má co nabídnout. Navíc by podle českého dovozce měla být levnější než CFMOTO a nabídky brzy doplní i malý Terrox 350.
Plusy
- Bytelná konstrukce
- Odzkoušená technika
- Bohatá výbava
- Příjemná jízdní pozice
- Líbivý design
Minusy
- Páčka brzdy vlevo
Zdroj: Svět motorů