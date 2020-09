Historie Barum: Pneumatiky původně nesly jméno Baťa, ve Zlíně se vyrábějí od roku 1932

Český automobilový průmysl si spojíme hlavně s automobilkami, jako je domácí Škoda Auto nebo výrobce nákladních vozidel Tatra. Jenže důležití jsou i čeští dodavatelé automobilových komponentů. Bohatou historii má tak třeba také výrobce pneumatik Barum, jehož historie sahá až do roku 1932.

Dnes je zlínský podnik Barum součástí německého koncernu Continental AG, ostatně oficiálně tento největší český výrobce pneumatik nese název Continental Barum, původně byl ale součástí společnosti Baťa.

Baťa chtěl vlastními pneumatikami ušetřit

Historie výroby pneumatik ve Zlíně se datuje do roku 1932, kdy firma legendárního průmyslníka Tomáše Bati začala vyrábět pláště pro nákladní vozidla, a to právě pod slavnou značkou Baťa.

Společnost tím vlastně způsobila revoluci na tehdejším československém trhu s pneumatikami, do té doby totiž byli tuzemští motoristé závislí především na importu ze zahraničí. Baťa tak pomohl snížit cenu pneumatik, protože domácí výrobek byl logicky levnější než dovážený. Konkrétně se povedlo snížit cenu obutí na polovinu, díky čemuž výroba gum čile rostla. Vrcholu dosáhla v roce 1939, kdy závod opustilo na 250.000 pneumatik.

Ostatně nižší cenu chtěl využít i sám Baťa. Zahájení výroby nákladních pneumatik měl důvod v tom, že měly být primárně využity na vozidlech firmy vozících zboží ze zahraničí. Využití vlastního výrobku mělo snížit přepravní náklady.

Místo Bati Barum

Válka výrobu logicky ovlivnila, a to hlavně kvůli nedostatku výrobního materiálu. Po poválečném znárodnění podniku tak docházelo hlavně k oživování produkce a opětovném navyšování počtu vyrobených pneumatik.

Právě kvůli tomu došlo ke snaze o zajištění společné distribuce pneumatik a dalších pryžových výrobků tehdejších československých výrobců. I proto došlo ke spojení národních podniků Baťa, Rubena a Matador/Mitas do jednoho celku. Tak vznikl Barum, jehož název nesly v následujících letech všechny československé gumárenské výrobky. Pneumatiky jméno Barum nesou právě od roku 1948.

Název přitom odkazuje na počáteční písmena původních výrobců. Samotný podnik Baťa se pak k 1. lednu 1949 přejmenoval na národní podnik Svit, v rámci snahy komunistických vládců o vymazání „kapitalistického“ jména Baťa z paměti.

Modernizace produkce

Vývoj však pokračoval, a tak v roce 1967 vznikly první pneumatiky Barum s radiální konstrukcí, která je dodnes nejpoužívanějším řešením. Výhodou proti diagonálním pneumatikám je lepší trakce nebo nižší valivý odpor. Pláště nesly označení 155-14 OR 1 a byly určeny mimo jiné i pro tehdy revoluční Škodu 1000 MB.

Barum pak dodával také pneumatiky pro další mladoboleslavskou revoluci, hatchback Škoda Favorit, vyráběného mezi lety 1987 a 1994. Drtivá většina vyrobených kusů byla obuta pneumatikami Barum OR 37, které se díky tomu staly jedním z nejrozšířenějších modelů značky. OR sedmatřicítka měla klasický letní dezén, kostru s jednou vložkou a ocelový výztužný pás, zaručující nízký valivý odpor. Přestože se jednalo o velice oblíbený model, vyráběla se tato pneumatika jen ve třech rozměrech a v jedné rychlostní kategorii „T“ (do 190 km/h).

Mezitím byl otevřen také otrokovický závod Barumu, který původně nesl budovatelské označení Rudý říjen. Ten reagoval na nevyhovující výrobní kapacitu stávajících gumárenských výrobců. Postaven byl přitom podle tehdejších nejmodernějších trendů, a to i v rámci celoevropského pohledu. I díky tomu se pneumatiky Barum začaly vyvážet dokonce i do USA nebo Japonska.

Továrna otevřená na začátku sedmdesátých let se specializovala na pneumatiku Barum OR 6. Měla univerzální dezén, který umožňoval řidičům jezdit v zimě i v létě na jedné sadě pneumatik. V tehdejší době šlo v tuzemsku o běžný jev, i kvůli tomu, že tehdejší československá dálniční síť byla minimální. První tuzemský dálniční úsek mezi Prahou a Mirošovicemi byl otevřen v roce 1971. První zimní pneumatika z Otrokovic tak dorazila až během sedmdesátých let, šlo o model OR 7.

Privatizace

Sametová revoluce pak vyústila v privatizaci podniku. Byla logickou volbou, protože během let si celosvětový trh s obutím rozdělilo několik koncernů, a tak přežití samostatně fungující malé firmy v takové konkurenci by zřejmě nemělo dlouhého trvání. Na začátku devadesátých let tak začínají jednání, kterých se zúčastnily takové firmy jako Michelin, Pirelli, Birdgestone nebo Goodyear. Největší zájem ale projevil německý Continental, který nakonec v roce 1992 vytváří s Barumem společný podnik.

Joint-venture, Barum Continental, od roku 2013 Continental Barum, se okamžitě stává úspěšným podnikem. Díky novému partnerovi má firma přístup k know-how i moderním technologiím, výsledkem čehož dochází k růstu výroby. Progresivní růst krátce zastaví jen katastrofální povodně v roce 1997, od té doby ale nárůst produkce opět pokračuje.

Díky tomu dnes pneumatiky Barum jsou druhou nejprodávanější značkou skupiny Continental. Model Barum Polaris 5 pak v tuzemsku patří k vůbec nejprodávanějším plášťům ve své třídě.