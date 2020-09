Historie Hyundai: Aneb jak chlapec z chudé rodiny stvořil jednu z největších automobilek světa

Historie vzestupu automobilky Hyundai na výsluní nebyla ničím, co by se stalo ze dne na den, přesto nám může připomínat pohádku. Zakladatelem této automobilky je Korejec Chung Ju-Yung (1915-2001), který byl nejstarším ze sedmi dětí. Pocházel z rodiny chudého vesničana v podhorské oblasti na severu Koreje. Už ve svých deseti letech musel Chung vstávat ve čtyři hodiny ráno a se svým otcem pracovat celé dny tvrdě na poli. Protože si početná rodina se svými výdělky vystačila sotva na obživu, chtěl Chung vesnici opustit a zařídit si mnohem lepší život. A není divu.

Za prací chtěl utéct do města, kde měl svoje sny o lepším životě zrealizovat. Protože byl jeho otec proti odchodu od rodiny, pečlivě jej hlídal. Chlapci se povedlo utéct až na čtvrtý pokus. A kde Chung získával své pracovní zkušenosti, které jej později vedly ke vzniku vlastní automobilky? Chung utekl do Soulu, kde pracoval například v cukrovaru, na stavbách, ale také se živil prodejem obilí. Tyto své desetileté zkušenosti pak využil při tvorbě vlastního podnikání.

Rychlost a kvalita

Velkým milníkem v životě chlapce byl rok 1940, kdy si ve věku 25 let Chung otevřel vlastní autoopravnu. Protože byly jeho služby nejen kvalitní, ale také rychlé, byla jeho opravna velmi rychle oblíbená – a to nejen mezi Korejci, ale později i Američany, kteří pomáhali osvobodit Koreu od Japonska. Právě rok 1946 se stal rokem, kdy se na firemním štítě poprvé objevil název Hyundai. Tento krok měl zdůraznit, jak tomuto stále úspěšnějšímu podnikateli leží na srdci obnova Koreje po válce.

O rok později, v roce 1947, Chung založil další firmu – Hyundai Engineering and Construction, ta se angažovala zejména v oblasti stavebnictví. V tuto chvíli byly položeny základy skupiny Hyundai a úspěšná historie této automobilky začala nabírat na obrátkách.

Sázka na vynalézavost

Zkušenosti s automobily nebyly tím jediným, díky čemu se Chungovi povedlo získat na oblibě mezi Američany. Protože měl Chung zkušenosti v mnohých oborech, podařilo se mu v poměrně krátkém časovém horizontu postavit rezidenci pro generála Eisenhowera. Tak získal nové kontakty – ty mu přinesly mimo jiné také zakázky od americké armády na Aljašce a na ostrově Guam.

Podnikatel byl velmi populární také díky svému heslu, které říkalo, že čas jsou peníze. Neustále vymýšlel nové postupy, které byly na tu dobu velmi netradiční. Snažil se o to, aby byly jeho služby levnější a rychlejší od konkurence. Jedním z projektů, u kterých zabodoval, byla stavba přístavu v Saúdské Arábii, kde přiměl zákazníka ke stavbě za miliardu. Hyundai konstrukci přivezl vcelku – na speciálních plavidlech. Konkurence v té době stavby vytvořila, rozmontovala, převezla na místo stavby a znovu smontovala. Chungův postup byl mnohem efektivnější. A také šetřil peníze.

Jak jsme již zmínili, společnost Hyundai Engineering and Construction Company byla založena v roce 1947. Název Hyundai v překladu znamená moderní éru/dobu. Vznikl spojením dvou korejských slov: „hyun“, které znamená „moderní“; a „dai“, které znamená „éru“ či „generaci“.

K založení společnosti Hyundai Motor Company došlo v roce 1967, v roce 1968 byla dokončena stavba výrobního závodu Hyundai v Ulsanu (pro zajímavost – jeho roční kapacita je 1,6 milionu vozů ročně). Spolu s vlastní ocelárnou a společností Hyundai Glovis zaměřující se na provoz globální flotily nákladních lodí ovládá celá hodnotový řetězec.

V době vzniku této automobilky se do Koreje většina automobilů dovážela – a to zejména z Japonska. Roční odbyt automobilů v Koreji pak činil „pouhých“ 30 tisíc nových automobilů ročně. I proto všichni svéhlavého podnikatele odrazovali od toho, aby zakládal vlastní automobilku. Ten si to však vymluvit nenechal.

Místo Fordu italské zkušenosti

Ještě před založením své vlastní automobily zvažoval podnikatel spojení sil s Fordem, který v té době hledal partnera pro montáž svých vlastních automobilů. Ačkoliv byly počáteční vyhlídky nadějné, kvůli nevýhodnosti pro Chunga ze spolupráce sešlo. Ford vyžadoval většinový podíl, což bylo pro Chunga a jeho počáteční vize nevýhodné a nepřípustné.

Protože se Chung odmítal smířit s případným neúspěchem, vydal se do Itálie, kde chtěl nasbírat co nejvíce informací a zkušeností – a to od designu tamních automobilů až po organizaci výroby. Od položení základního kamene do zahájení výroby uběhlo pouhých 6 měsíců. Podnikatel se do čerpání informací, získávání zkušeností a výroby pustil s vervou. Protože již v roce 1976 uvedl na mezinárodním trhu první korejský automobil Pony.

Cortina a Pony jako začátek slibné kariéry

Jeho výrobě však předcházela výroba modelu Cortina, která byla prvním vozidlem, jehož montáž ve výrobním závodě proběhla. Tenkrát ještě ve spolupráci s Fordem. Model Cortina byl celosvětovým bestsellerem, který se v Evropě uchytil téměř okamžitě. I to byl důvod k tomu, proč se Hyundai rozhodl pro vývoj vlastního automobilu. V únoru 1974 společnost přijala do svých služeb hned několik odborníků. Jedním z nich byl bývalý generální ředitel společnosti Austin Morris z koncernu British Leyland, George Turnbull. Ten si na pomoc vyžádal šest svých odborníků pocházejících z Evropy. V týmu tak byl další designér, dva specialisté na karoserie a podvozky, dva výrobní inženýři a jeden testovací inženýr.

Model Pony byl představen poprvé na autosalonu v Turíně, roku 1974. Na trh byl uveden o rok později. Automobil byl přezdíván jako „auto pro lidi“, protože právě těm byl určen. O design tohoto modelu s náhonem zadních kol se postaral jeden z nejuznávanějších automobilových designéru své doby, Giorgetto Giugiaro. Brzy se model Pony vyvážel do Argentiny, Kolumbie, Chile a Egypta. To bylo v roce 1976. V roce 1978 se začala vozidla exportovat také do Evropy, přesněji do Belgie a Nizozemí, zanedlouho pak i do Řecka.

Rychlá expanze

Osmdesátá léta dvacátého století znamenala pro Hyundai čas rychlé mezinárodní expanze. Hyundai se mohl chlubit mnohými úspěchy vůči své konkurenci. Roku 1982 společnost vstoupila poprvé také na britský trh, kdy se model Pony stal prvním korejským vozem na místním trhu. Zanedlouho poté, v roce 1984, se Pony začal vyvážet také do Kanady, kdy se vůz stal v jednu chvíli nejprodávanějším vozidlem.

V roce 1985 byla představena první generace Hyundai Sonata a současně miliontý vyrobený vůz. Byl to právě model Pony Excel, který byl prvním prodávaným na trhu v USA. Jeho designerem byl opět Giorgetto Giugiaro. Během prvního roku prodeje v USA se prodalo 168.000 vozidel, což je historický rekord.

V roce 1990 bylo v automobilce Hyundai vyrobeno přes čtyři miliony automobilů, v roce 1991 společnost vyrobila první vlastní zážehový motor – čtyřválec Alpha, a to včetně převodovky. Šlo o ideální půdu pro technologickou nezávislost této automobilky.

V tomto desetiletí bylo představeno hned několik úspěšných modelů, kam patří například modely Accent, Dynasty nebo Tiburon. Roku 1994 bylo v Německu otevřeno výzkumné a vývojové centrum, kde se sleduje technický vývoj v Evropě, ale také se zde vyvíjí nové modely pro evropský trh. V září 1997 byl otevřen výrobní závod v tureckém Izmitu, jedná se o nejdéle sloužící výrobní závod Hyundai v zahraničí.

První hybridy a elektromobily

Již v devadesátých letech dvacátého století začal Hyundai „koketovat“ s mnoha hybridně i elektricky poháněnými automobily. Mezi první elektromobil můžeme zařadit prototyp Sonata Electric Vehicle vyrobený v roce 1991. V roce 1994 byl představen na autosalonu v Soulu koncepční vůz FGV-1 s hybridním pohonem. V roce 1998 vyvinul Hyundai vozidla s motory na různé druhy paliv a koncem 90. let zahájil vývojové práce na elektromobilech s palivovými články.

Cesta společnosti k postavení jednoho z předních výrobců automobilů začala v roce 1999, kdy se Mong-Koo Chung stal předsedou dozorčí rady koncernu Hyundai Motor Group. V tuto chvíli padlo rozhodnutí zaměřit se při výrobě co nejvíce na kvalitu.

Rozvoj na začátku milénia

Tak, jak si zakladatel společnosti Hyundai přál, se i stalo. Hyundai se začal na přelomu tisíciletí profilovat jako jeden z předních výrobců automobilů, který byl (a stále je) jedním z těch nejznámějších na trhu. V roce 2001 došlo k založení evropského designérského centra Hyundai, v roce 2003 se přidalo technické centrum a ještě jedno designérské centrum.

V roce 2000 bylo na trh společnosti Hyundai uvedeno první SUV, Santa Fe, které nese název po městě v Novém Mexiku. Toto vozidlo se stalo v Americe velmi oblíbeným, rychle se jednalo o nejprodávanější vozidlo automobilky. V roce 2004 byl na trh uveden model Tuscon, jednalo se o další SUV.

V roce 2007 představili model i30, který byl navržený, ale i vyrobený právě v Evropě. V roce 2008 byl zahájen provoz také v Česku, jedná se o závod Hyundai Manufacturing Czech. Ve své době šlo o nejmodernější výrobní závod v Evropě, kapacita výroby je 1.500 vozidel za den. Ve stejném roce byl na autosalonu v Los Angeles uveden další hybrid, model Sonata, prodej byl zahájen roku 2011.

Ochrana životního prostředí

Hyundai patří k automobilkám, kterým není jedno, v jakém prostředí žijeme. I proto patří k těm, kteří se více a více zaměřují na výrobu ekologických vozidel a vývoj technologií pro ochranu životního prostředí. Snaží se o vytvoření vozidel, které by měly nulové emise, hledají alternativní zdroje energie.

Prvním sériově vyráběným elektromobilem byl model BlueOn, jehož základem byl Hyundai i10. Zdrojem elektrické energie byla sada lithium-polymerových akumulátorů s kapacitou 16,4 kWh. Nabíjení baterie pak zabralo šest hodin.

Další pokud byl ve formě vozidla, které mělo palivové články na vodík. Jednalo se o model ix35 Fuel Cell, který se stal v roce 2013 prvním komerčně nabízeným vozidlem na světě. Palivo v tomto modelu lze doplnit rychle, navíc potěší dlouhým dojezdem.

V roce 2013 došlo také k založení Hyundai Motorsport World Rallye Championship, díky čemuž se značky po letech vrátila do mistrovství světa v rallye. Jezdecký titul z toho zatím nebyl, v roce 2019 ale Hyundai ovládlo rallye šampionát v bodování týmů.

V roce 2015 byla založena značka Hyundai N, která se zaměřuje na výrobu vysokovýkonných vozů, v roce 2017 a 2018 byly představeny modely i30 N a i30 Fastback N. Aby nebylo úspěchů této automobilky málo, v roce 2016 představila model Ioniq, který byl prvním automobilem nabízejícím tři elektrifikované pohony – a to hybridní, elektrický a hybridní s možností vnějšího nabíjení. V roce 2018 byly na trh uvedeny modely Kona Electric a Nexo.