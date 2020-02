Hyundai a Kia se chlubí revoluční převodovkou s prediktivním řazením

Sesterské automobilky Hyundai Motor Company a Kia Motors Corporation se pochlubily vývojem první prediktivní automatické převodovky na světě, která by měla být schopna vždy zvolit optimální rychlost v závislosti na silnici i dopravě před vozem.

Nový systém, během jehož vývoje bylo v Jižní Korei i jinde ve světě zaregistrováno okolo 40 patentů, dostal označení Information and Communication Technology (ICT) Connected Shift System a obě automobilky ho plánují využít ve svých budoucích modelech. A jak vlastně tahle novinka funguje?

ICT Connected Shift System využívá inteligentní software v řídící jednotce převodovky (Transmission Control Unit, TCU), který sbírá real-time data ze systémů jako 3D navigace s přesnými mapovými podklady, kamer a radarů pro adaptivní tempomat.

Data z 3D navigace přitom pomáhají s určením stoupání či klesání silnice, náklony, zatáčkami, atd. Radary zase pomáhají s detekcí rychlosti a vzdálenosti od ostatních automobilů, zatímco přední kamery předávají informace o pruzích na silnici. Všechny informace jsou poté zpracovány algoritmem umělé inteligence, která vyhodnotí optimální rychlost k zařazení.

Pokud tak systém například vyhodnotí, že je na trase pozvolné dlouhé klesání a radary nedetekují žádné další vozy, může převodovka vyřadit na neutrál. Auto tak bude z kopce plachtit na volnoběh, což by mělo zvýšit hospodárnost.

Když pak odborníci z Hyundai a Kia testovali vozy vybavené systémem ICT Connected Shift System na silnici s mnoha zatáčkami, klesla frekvence řazení ve srovnání s vozy bez tohoto systému o zhruba 43 procent. Systém navíc snížil frekvenci využívání brzd o 11 procent, čímž minimalizuje jejich opotřebení a předchází jejich předčasnému vadnutí.

Při najíždění na dálnici, kdy bylo potřeba prudce akcelerovat, systém automaticky přepnul převodovku do Sportovního režimu, což řidiči usnadnilo zařazení do provozu. Krátce poté pak systém přepnul převodovku opět do normálního režimu.

Při jízdě po městě, kde systém detekoval klesání, změny maximální povolené rychlosti nebo zpomalovací prahy, pak systém automaticky brzdil motorem po každém sundání nohy z plynu. Stejný postup pak převodovka uplatňovala i při nebezpečně blízké vzdálenosti mezi automobily.

Systém by tak měl výrazně přispívat k plynulosti, bezpečnosti i hospodárnosti provozu. Do budoucna se však Hyundai i Kia chystají funkce systému i nadále rozvíjet – a to například o možnost komunikace mezi vozem a silniční infrastrukturou prostřednictvím sítí LTE či 5G, což by posunulo jeho možnosti na další úroveň.

„Vozidla se vyvíjí z jednoduchých mobilních zařízení na inteligentní řešení mobility. I tradiční oblast automobilu, jako je pohonná jednotka, se stává technologicky vyspělou technologií, optimalizovanou pro inteligentní mobilitu prostřednictvím snahy o integraci ICT a technologií umělé inteligence,“ uvádí k tiskové zprávě Byeong Wook Jeon, šéf výzkumné laboratoře Intelligent Drivetrain Control Research Lab.