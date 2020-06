Hyundai i10 1.0i vs. Toyota Aygo 1.0 VVT-i – Nerovný boj?

Nováček v segmentu minivozů Hyundai i10 třetí generace nás už při prvním testu překvapil nabídkou místa a celkovou dospělostí. Jak moc se posunula laťka ve světě nejmenších aut, to jsme zjišťovali srovnáním s šestiletou stálicí Toyotou Aygo.

Dojem, cena, prostor K Evropě vždy patřila malá městská vozítka, která sice nenabídla moc výbavy, komfortu ani bezpečí, zato se s nimi perfektně manévrovalo v úzkých uličkách a neřekla si o moc paliva. Jenže s nástupem drahé povinné bezpečnostní výbavy a nákladným emisním příslušenstvím motorů se levná miniauta přestávají automobilkám vyplácet, navíc zákazníci přesedají do malých crossoverů, a tak je kdysi populární kategorie v mnoha zemích včetně Česka dlouhodobě na ústupu. Někteří výrobci už s prcky skončili úplně, jiní u nich vyměnili benzin a naftu za elektriku, další nechávají dožít své vysloužilé modely a budoucnost nechávají otevřenou. Hyundai i10 1.0i Style – Malé auto s velkými přednostmi Jedním z mála, kdo segmentu minivozů stále věří, je Hyundai. Jeho nejmenší model i10 se letos dočkal třetího pokračování a nabízí pěkně postaru dva maloobjemové zážehové motory. V Ovčárech u Kolína vyráběná Toyota Aygo se v druhé generaci prodává od roku 2014. Že se i ona dočká nástupce, to už automobilka potvrdila. Jen zatím nevíme, s jakým pohonem. Jisté je zatím jen to, že bude dál vznikat v tuzemské továrně. Tu Toyota nedávno odkoupila od koncernu PSA, jenž zde produkuje sourozence ayga: Peugeot 108 a Citroën C1. Zatímco základní aygo je třídveřové a za druhý pár dveří si musíte v běžných výbavách připlatit, výhradně pětidveřové i10 tuto alternativu nikdy nenabízelo. Ale zase se v Indii prodává i jako sedan. Indie je totiž pro malinký hyundai nejdůležitějším trhem, i10 se tam ostatně začalo prodávat ještě dříve než v Evropě. Sportovec vs. elegán Nejmenší toyota není v našich ulicích zase tak častým zjevem a její odvážný design nestihl ani za šest let zevšednět. A to zejména v inovované verzi, která začala z továrny vyjíždět v roce 2018. Motiv písmene X na přídi zůstal, avšak zcela změnil formu. Místo černého plastu teď naopak splývá se zbytkem karoserie, zatímco černé prvky pod světlomety připomínají pytle pod očima. Proti původnímu extravagantnímu pokusu jde o krok vpřed, který zklidnil dřívější nepřehlednou změť linek. Dynamické zpracování předku pokračuje černou linkou do boku vozu a stoupající spodní linií oken končící ve vystouplých vertikálních světlometech na zádi. Dnes už nepříliš častá forma osvětlení působí originálně, stejně jako páté dveře celé zakryté sklem. Toyota Aygo 1.0 VVT-i vs. VW up! 1.0 – Dospělé miniatury? To hyundai je z testované dvojice konzervativnější. Ve srovnání s nezáživnou předchozí generací je ale zřetelný velký designový krok korejské značky kupředu. První evropské seznámení s novým designovým jazykem Hyundaie, který se pořádně ukázal na nám zapovězené kontroverzní sonatě, působí elegantnějším dojmem než divoký japonský prcek. Rozhodně nejvýraznějším prvkem přídi jsou kulaté lampy denního svícení zakomponované do rohů široké masky a navazující na stejný prvek faceliftovaného provedení předchozí generace. Stoupající linka na sloupku C se aygu podobá, odlišují se však klasicky umístěná a nepříliš nápaditá zadní světla i10. Malý trojúhelník s názvem modelu za bočním oknem na variantě s černou střechou příliš nevynikne, dvoubarevné lakování se ale k malinkému autíčku na rozdíl od chromovaných klik dveří hodí. Lesklé plasty vládnou Základní kompozice interiérů je velmi podobná. Vysoko umístěný displej multimediálního systému, minimum ovládacích prvků uprostřed, velká odkládací plocha před vysoko umístěnou řadicí pákou a naprosto minimalistický středový tunel. Detaily už ale dávají jasně najevo, který interiér s námi tráví delší dobu. V lesklém plastu utopená obrazovka toyoty s malým rozlišením pomalu reaguje na dotyk, má komplikované menu a na slunku moc není vidět. Palubní počítač zobrazuje jen spotřebu a ujeté kilometry, ovládá se navíc postaru otočnými kolíčky přímo na přístrojovém štítu. Zbytek palubní desky naštěstí zastaral pomaleji. Cenu za design sice nedostane, ale materiály a zpracování jsou na úrovni. Lacinější dojem z auta však podtrhuje plechový zvuk zavření dveří a nezakryté plechy karoserie v interiéru. Toyota Aygo se dočká nové generace. Japonci miniautům pořád věří Hyundai i10 se volně stojící obrazovkou a propojenou záplavou lesklého plastu s přístrojovým štítem inspiruje u interiérů luxusnějších modelů. Stejně jako u toyoty zůstává zbytek palubní desky minimalistický, naštěstí si stále zachovává vlastní ovládání automatické klimatizace se samostatným displejem. Z větších hyundaiů sem zamířil také palubní počítač s nastavením funkcí vozidla a navzdory trendu zůstává klasická mechanická ruční brzda. Vizuálně rozbít plochy tvrdého plastu se designéři úspěšně pokusili zajímavými voštinovými reliéfy na panelu před spolujezdcem, na výplni dveří a středovém tunelu. Kabina hyundaie působí celkově moderněji a hodnotněji. Na test nám však dorazil kousek v nejvyšší výbavě, v očesaných verzích nemusí být dojem tak luxusní. Nejmenší limuzína Zásadním argumentem pro korejského zástupce bude nabídka prostoru pro cestující. Zatímco vpředu jsou na tom oba vozy zhruba stejně, pasažéři vzadu ucítí podstatný rozdíl. V i10 se jim totiž dostane opravdu nečekaně mnoho místa na nohy, na čemž má zásluhu o 40 mm delší rozvor (2425 mm) než u předchozí generace. Prostor před koleny by malinkému Korejci mohly závidět i některé hatchbacky z o stupeň vyšší třídy. Díky velkému otvoru dveří a jejich úhlu otevření se navíc na zadní lavici také bezproblémově nastupuje. To u ayga je vše tak, jak bychom při pohledu na útlou karoserii očekávali. Dostat se na zadní sedačky chce více úsilí, otvor dveří by mohl být větší a ani úhel otevírání není zrovna ideální. Redaktor vysoký 186 cm se vzadu lehce dotýká hlavou stropu, především mu ale už nezbývá žádné místo před koleny. Vzadu se sedí stísněně, opěradlo je nezvykle kolmé a malé výklopné okno jen podtrhuje dojem z jízdy v tanku. Aygo je ostatně z konkurence na délku nejkratší, nepočítaje samozřejmě jeho dva sourozence. Je to zkrátka miniauto se vším všudy. Jízdní dojmy s Hyundaiem i10: Dospělák. A jeden z posledních Podprůměrný je se 168 litry i kufr ayga, konkurenti nabízejí alespoň 200 litrů. Kvůli vysoké hraně je hůře přístupný a nepříliš prakticky tvarovaný. Hyundai i10 je naopak spolu se sourozencem od Kie premiantem třídy, 252 litrů je už použitelných i na více než běžný nákup v supermarketu. Údaje o testovaných vozidlech Hyundai i10 1.0 49 kW Toyota Aygo 1.0 53 kW Místo podélné/před koleny zadního cestujícího (cm) 171/11 158/0 Výška interiéru nad sedákem P/Z (cm) 93-92/92 94-101/91 Místo nad hlavou cestujícího P/Z (cm) 3-8/2 1-10/0 Šířka interiéru v loktech P/Z (cm) 136/135 136/133 Šířka interiéru v ramenou P/Z (cm) 133/127 122/120 Délka x šířka sedáku u řidiče/zadního pasažéra vlevo (cm) 50x50/47x52 50x46/44x44 Rozměry opěradla řidiče (délka x šířka) (cm) 65x48 62x48 Průchodnost zavazadlového prostoru (výška x šířka) (cm) 70x92 56x96 Výška dolní hrany kufru/průchozí výška pod 5. dveřmi (cm) 70/178 82/182 Spartánský i nadvybavený Dříve suverénně nejlevnější třída automobilů v Evropě se dnes už cenou přibližuje té o stupeň nad nimi a i10 i aygo mají základní cenovku vyšší než třetina nabídky Dacie. Toyota Aygo v edici Best je nyní se startem na 214.900 Kč nejlevnějším minivozem na českém trhu, příbuzní Francouzi začínají o pět tisíc dráž. V úplném základu jde přitom zejména v případě Korejce o opravdu spartánsky vybavená přibližovadla. Vyšší cena je samozřejmě částečně způsobena vynucenou přítomností všemožných asistenčních systémů, základní i10 za 219.990 Kč tak sice nemá rádio ani klimatizaci ani za příplatek, zato má asistent pro vedení vozu v jízdních pruzích, detekci únavy řidiče či autonomní nouzové brzdění. Aygo je v tomto ohledu kvůli dřívější homologaci o poznání chudší, což ale možná někteří řidiči, zejména ti, co si rádi volantem točí sami, ocení. Zato má ale v této edici za základní cenu rovnou balíček Comfort, který přidává manuální klimatizaci a audio systém s bluetooth a ovládáním na volantu. A navíc je od základu v pětidveřové verzi, není tedy nutné připlácet si za ní navíc, jako tomu je u standardních výbav. Nový Hyundai i10 chce způsobit poprask v segmentu miniaut. Srovnali jsme jeho ceny s konkurencí Zájemci o podobně zařízený interiér i10 musí volit minimálně druhou úroveň Comfort (239.900 Kč), která už přidává manuální klimatizaci a audio systém, ale také možnosti příplatkové výbavy. Aygo v rámci edice Best dává ke druhé výbavě x-play (250.900 Kč) rovnou i balíček Style, což znamená navíc dotykovou obrazovku multimediálního systému, couvací kameru, mlhovky a litá 15“ kola. Takto vybavenému aygu se vyrovnává až třetí konfigurace i10 nazvaná Smart, která už však vyjde na 279.990 Kč. Hyundai ale umí svůj nejmenší model vybavit opravdu bohatě, nejvyšší varianta Style má na třídu minivozů nezvyklé indukční nabíjení mobilního telefonu, vyhřívaný volant a přední sedačky a za příplatek 50.000 Kč umí i bezklíčkový přístup a startování a vzdálenou správu vozu přes mobilní telefon. V takovém případě si však už prcek se 49,3 kW výkonu řekne o 359.990 Kč. Jasnou výhodou i10 je také pětiletá záruka bez omezení nájezdu, zatímco Japonec se musí spokojit se třemi roky nebo 100.000 km. Pořizovací náklady Hyundai i10 1.0 49 kW Toyota Aygo 1.0 53 kW (etalon) Základní cena 219 990 Kč (Start) 214 900 (Best x) Cena verze Světa motorů 219 990 Kč (Start) 214 900 (Best x) Výbava verze Světa motorů Airbag řidiče a spolujezdce, příprava pro rádio, výškově stavitelný volant nebo sedadlo řidiče. VÝBAVA NAD RÁMEC VERZE SVĚTA MOTORŮ Klimatizace/automatická Ne/Ne Ano/Ne Světlomety LED Ne Ne Vyhřívání předních/zadních sedadel Ne/Ne Ne/Ne Zadní parkovací senzory Ne Ne Litá kola Ne Ne Palubní počítač Ano Ano Elektrické ovládání předních/zadních oken Ano/Ne Ne/Ne Centrální zamykání/dálkové Ano/Ne Ano/Ne Rádio s USB/Bluetooth Ne/Ne Ano/Ano Metalíza 12 900 Kč Ne Rezerva dojezdová/plnohodnotná Ne/Ne Ne/Ne Porovnání cen 219 990 Kč (o 2 % horší) 214 900 Kč (100 %) Známka* 1,00 1,00 POŘADÍ 2. 1. * Známka za cenu, výbavu a servisní náklady.

Motor, jízda Pro klidné povahy Nabídka motorizací je v obou případech velmi podobná. Atmosférický litrový tříválec je jedinou jednotkou v ceníku Toyoty, Hyundai navíc přidává i tříválec o objemu 1,2 litru. Aygo má výhodu ve vyšším výkonu (53 kW vs. 49,3 kW) a zároveň nižší provozní hmotnosti (915 kg vs. 996 kg), což znamená agilnější projev. Ale opravdu jen o trochu, zrychlení umí toyota o pár desetin sekundy rychleji, v pružnosti na 4. a 5. rychlostní stupeň je už hyundai také díky kratším převodům aygu naprosto vyrovnaným soupeřem. Ani v jednom případě nemůžete očekávat jakkoliv sportovní jízdu, i rychlejší z dvojice stále potřebuje alespoň čtrnáct sekund, aby se rozjel na stovku, a dostat se na dálničních 130 km/h je procesem na více než půl minuty. Jak hyundai, tak toyota zvládnou i více než to, jakékoliv další zrychlování se už ale počítá v minutách a předjíždění při dálničních rychlostech vyžaduje plánování dopředu. To ale k žánru městských vozů patří. Malé benzinové tříválce nás nenadchly svým projevem. Litrová Kappa MPi v i10 ožívá až nad dvěma tisíci otáček, největší porci výkonu servíruje mezi 3500–5000 min-1, kdy už ale začíná znít trochu utrápeně. V nižším pásmu zase motor nepříjemně duní a chvění z něj se přenáší až do volantu. Kolínská Toyota Aygo přichází v modernizované verzi. Kolik dáte za inovovaný motor? Aygo se v tom příliš neliší, v tomto ohledu mu tedy o generaci mladší sok záda neukázal. Chvění a dunění nás provázejí při nižších rychlostech, ve vyšších se motor relativně uklidňuje a na dálnici je jeho zvuk i aerodynamický hluk na přijatelné úrovni. Oba vozy si musí vystačit s pětirychlostní převodovkou, šestý stupeň si zatím cestu do tohoto segmentu nenašel. Řazení je však v obou případech přesné. Horší je to se spotřebou, malinký hyundai si říká v průměru o 5,5 litru. Ve městě se drží konzumace lehce nad pěti litry, při výjezdu na dálnici se ale i10 umí pořádně napít – vezme si 6,5 litru jako nic. Aygo se v průměru dokáže držet na hranici pěti litrů, ani při dálničních výletech se hodnota příliš nepřehoupne přes číslo šest. S takovou spotřebou dnes umějí jezdit i auta nižší střední třídy, dramatickou výhodu tak minivozy nepřinášejí. Údaje o testovaných vozidlech Hyundai i10 1.0 49 kW Toyota Aygo 1.0 53 kW Motor, ventilový rozvod benzinový R3, DOHC benzinový R3, DOHC Zdvihový objem (cm3) 998 998 Největší výkon (kW/min-1) 49/5500 53/6000 Největší točivý moment (Nm/min-1) 96/3750 93/4400 Převodovka 5° manuální 5° manuální Délka x šířka x výška (mm) 3670 x 1680 x1480 3465 x 1615 x 1460 Rozvor náprav, rozchod kol P/Z (mm) 2425, 1479/1490 2340, 1430/1420 Standardní pneumatiky 175/65 R14 165/65 R14 Provozní/užitečná hmotnost (kg) 996/489 915/400 Nejvyšší hmotnost nebrzděného/brzděného přívěsu (kg) ~/~ ~/~ Objem zavazadlového prostoru základní/maximální (l) 252/1050 168/812 Objem nádrže paliva (l) 36 35 Nejvyšší rychlost (km/h) 156 160 Zrychlení z 0 na 100 km/h (s) 14,6 13.8 Emise CO 2 (g/km) 104 93 Spotřeba paliva (město/mimo město/kombinace) (l/100 km) 5,3/4,1/4,5 4,9/3,6/4,1 NAMĚŘENÉ HODNOTY Pružnost na 4. rychlostní stupeň (60-100 km/h) (s) 15,3 15,1 Pružnost na 5. rychlostní stupeň (80-120 km/h) (s) 27,1 27,2 Otáčky na nejvyšší rychl. stupeň při 130 km/h podle GPS (min-1) 4000 3700 Brzdná dráha z rychlosti 100 km/h (m) 46,4 43,3 Skutečná rychlost při 50/90/130 km/h (km/h) 46,1/86/125,5 45,8/86,1/125,1 Naměřená kombinovaná spotřeba paliva (l/100 km) 5,7 5,2 Odváží se i za město Vyjet za hranice aglomerace už dávno není problém ani pro takto malá auta, uskákané podvozky jejich předků nahradily sofistikovanější komponenty a komfortnější naladění. Poučilo se i aygo, které od tvrdého podvozku první generace přešlo k výrazně měkčímu nastavení. Přes nerovnosti se umí přenést bez toho, že by rázy či poskakování otravovaly posádku, a díky tomu se s malým vozítkem dá komfortně jezdit i na delší výlety. Také to ale znamená, že se auto v zatáčkách více naklání a spolu s lehkým a necitlivým volantem jsou tak pryč jízdní schopnosti motokáry, typické pro předchozí generaci. Hyundai i10 1.0i vs. Škoda Citigo 1.0 MPI – Miniatury Ještě o úroveň dál se posunul v naladění vlečené zadní nápravy s torzní příčkou hyundai. Stejně jako v aygu se s ním nemusíme bát vyjet ani na rozbité okresní silnice českých zemí, podvozek pohltí i větší nerovnosti bez potíží a zadek nemá tendence uskakovat. Zároveň je tvrdší, takže umí projíždět zatáčkami rychleji a stabilněji, karoserie se příliš nenaklání a jízda má díky tomu sportovnější nádech než v aygu. Stabilitě zde napomáhají také příplatková velká 16“ kola, na menších vysokoprofilových pneumatikách by zase byl komfort ještě o trochu lepší. Posilovač řízení i tady zůstává kvůli přílišné síle vhodný spíše do městských ulic.

Závěr Závěr Toyota Aygo sice přišla na trh o celou jednu automobilovou generaci dříve než nový Hyundai i10, to však neznamená, že nemá co nabídnout. Zejména když se podíváme do ceníku, který za výrazně méně peněz poskytne více komfortní výbavy. Hyundai sice není v základu o moc dražší, za alespoň trochu vybavenou verzi si už ale zájemci musí připlatit o pár desítek tisíc více než za aygo. Hyundai i10 si ale vyšší cenu dokáže obhájit podstatně větší nabídkou místa pro cestující vzadu a pro zavazadla, lepšími jízdními vlastnostmi, více možnostmi výbavy a také větší škálou bezpečnostních asistentů. Aygo kromě ceny boduje ještě originálnějším designem, nižší spotřebou a někomu může imponovat také českým původem. Hodnocení (Za testované oblasti se uděluje známka od 1 do 5 ve vztahu ke konkurentům) Hyundai i10 1.0 49 kW Toyota Aygo 1.0 53 kW DOJEM Design 1,50 1,50 Dílenské zpracování 1,00 1,50 PROSTOR A POHODLÍ Prostornost 1,00 2,00 Sedadla 1,50 1,50 Zavazadelník a variabilita 1,00 2,00 Ovládací prvky 1,50 2,00 MOTORY A ZPŘEVODOVÁNÍ Dynamika 1,50 1,50 Pružnost 2,00 2,00 Spotřeba 2,50 1,50 JÍZDA Řazení 2,00 1,50 Řízení 1,50 2,00 Brzdy 1,50 1,50 Ovladatelnost 1,50 2,00 Jízdní komfort 2,00 2,00 CELKEM Výsledná známka 1,57 1,75 Závěrečné pořadí 1. 2. Pořadí 1. Hyundai i10 1.0 49 kW 2. Toyota Aygo 1.0 53 kW



PLUSY Spousta místa v kabině Pohledný design Kvalita zpracování interiéru Nízká spotřeba Bohatá výbava vyšších verzí Komfortní podvozek MINUSY Vysoká spotřeba Málo místa vzadu Pružnost motoru Malý kufr Pružnost motoru PRŮMĚR CELKEM 1,57 1,75 Jak známkujeme Známky se odvíjejí od nejlepšího auta v dané kategorii a hodnoceném parametru. Měřitelné veličiny známkujeme podle odstupu od lídra. Nově hodnotíme po půl stupních. Do 5 % ztráty přidělujeme ještě známku 1,00, dále je stupnice po 10 %. Za odstup 5 až 15 % dáváme 1,50, za 15 až 25 % 2,00 atd. Příklad: Nejlevnějším minivozem se zážehovým motorem o výkonu 45 až 55 kW a s výbavu dle Světa motorů je Toyota Aygo 1.0 VVT-i 53 kW Best x za 214.900 Kč. Dostává tedy jedničku, stejně jako auta s cenou do 225.645 Kč. Za cenu od 225.646 Kč do 247.135 Kč udělíme známku 1,50 atd. Podobně postupujeme i při subjektivním hodnocení (vzhled, zpracování), vždy vyčíslujeme odstup od nejlepšího. Známku můžeme dále upravit, pokud chceme zohlednit například extrémně bohatou výbavu, nadstandardní záruku a podobně. Známka za oddíl Cena a výbava není součástí celkového hodnocení! Jedná se o samostatnou disciplínu. Autor: Michal Dokoupil

