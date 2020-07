Hyundai Santa Fe vs. SsangYong Rexton – Duel korejských titánů

Zájemci o velké sedmimístné auto do terénu mají dnes široký výběr. Z Koreje se třeba hlásí SUV Hyundai Santa Fe a offroad SsangYong Rexton. Který z těchto modelů nás zaujal více?

Design, interiér

Automobily korejských značek kdysi bývaly vysmívanými kreacemi, které vzbuzovaly úsměv prazvláštním vzhledem nebo laciným zpracováním a nadchnout uměly leda tak atraktivní cenovkou. Jenže ta doba už je dávno pryč a dnes jsou vozy z Koreje konkurencí, s níž musí počítat stále častěji už i prémiové evropské značky. Platí to i pro Hyundai Santa Fe a SsangYong Rexton, které jsou dnešními soupeři v tradičním srovnávacím testu.

Oba jsou přitom už tradiční součástí nabídky svého výrobce. První generace SsangYongu Rexton se začala vyrábět v roce 2001, Hyundai Santa Fe dorazilo dokonce ještě o rok dříve, a tak patří mezi modely, které pomáhaly zpropagovat kategorii SUV.

Každý však za ta léta kráčel vlastním směrem. Santa Fe vzniklo v reakci na vysokou popularitu SUV na severoamerickém trhu, tamějším zákazníkům se tak od začátku přizpůsobilo pohodlím a luxusem, což vlastně platí dodnes. Bachraté tvary prvního Santa Fe v aktuální generaci sice nahradila kontroverzní příď s rozdvojenými světlomety, sázka na luxus a komfort ale zůstává.

Na luxus sází také Rexton, v jeho případě však pořád v kombinaci s technikou poctivého offroadu. Tady nečekejte žádný elektronicky připojitelný pohon všech kol, ale rámovou konstrukci a přepínatelnou čtyřkolku. Jaká koncepce je pro takové auto výhodnější, jsme zjišťovali v rámci srovnání naftových variant s 2,2litrovou naftou pod kapotou.

Lákavá cena i bohatá výbava

Vznětový čtyřválec o objemu 2,2 litru je v obou případech ostatně aktuálně i jedinou nabízenou volbou. V případě SsangYongu se obchodně nazývá 2.2 e-XDI, má 133 kW a pořídíte ho za ceny od 819.900 korun. To ale mluvíme o zadokolce s manuální převodovkou. Sedmistupňový automat přijde na 49.900 korun, pohon všech kol pak za dalších 40.000 korun. Výsledkem kombinace nafta, čtyřkolka a automat je tak 909.800 korun, což je vzhledem k velikosti vozu opravdu hodně zajímavá nabídka.

To konkurenční Hyundai Santa Fe sice v minulosti nabízel i benzinovou dva-čtyřku nebo vznětový dvoulitr, v tuto chvíli ho však pořídíte výhradně v kombinaci turbodieselu 2.2 CRDi (147 kW) s pohonem všech kol a osmistupňovým automatem. Důvodem je blížící se příchod faceliftovaného provedení, kvůli němuž je tu navíc jen jediný stupeň výbavy, který znamená základní cenovku 1.174.990 korun.

To na rodinné SUV není úplně málo, na druhou stranu Santa Fe je za tuto částku vybaveno již elektricky ovládanými, vyhřívanými i ventilovanými předními sedačkami, koženým čalouněním, elektricky ovládaným víkem zavazadelníku, panoramatickým střešním oknem, 19" koly z lehkých slitin, adaptivními bi-LED světlomety nebo head-up displejem. Výbava je tak opravdu kompletní, připlatit si lze vlastně jen za metalízu a sedmimístné provedení.

Pořizovací náklady Hyundai Santa Fe SsangYong Rexton ZÁKLADNÍ CENA Motor 2.2 CRDi (147 kW) 4x4 8A/T 2.2 e-XDI (133 kW) 4x4 E-tronic Stupeň výbavy/cena [Kč] Style/1.174.990 Kč Premium/1.109.800 Kč STANDARDNÍ VÝBAVA A PŘÍPLATKY 7 míst k sezení [Kč] 20.000 15.900 Airbagy 6 9 Čalounění kožené kožené Elektricky ovládané víko kufru [Kč] S 68.900* Head-up displej [Kč] S - Hlídání mrtvého úhlu [Kč] S 68.900* Klimatizace dvouzónová automatická dvouzónová automatická Kola 19" z lehkých slitin 18" z lehkých slitin Metalíza [Kč] 19.900 17.900 Panoramatické střešní okno [Kč] S 13.900 Parkovací senzory vpředu/vzadu [Kč] S/S S/S Rezervní kolo [Kč] S - Navigace [Kč] S S Světlomety Bi-LED Xenonové Tempomat adaptivní S Vyhřívání/ventilace sedadel vpředu [Kč] S/S S/S *V rámci paketu Comfort SERVIS Světlomet/zadní sdružená svítilna [Kč] 30.787/8.872 26.596/23.820 Přední/zadní nárazník [Kč] 11.746/7.135 11.616/14.062 Přední blatník [Kč] 18.538 9.740 Čelní sklo [Kč] 44.997 25.337 Brzdové destičky přední + výměna [Kč] 3.508 4.017 Mřížka v masce chladiče [Kč] 19.813 18.446 Přední/zadní tlumič [Kč] 7.190/5.205 6.598/4.554 Náklady na servisní prohlídky do ujetí 100.000 km [Kč] 32.940 45.224 ZÁRUKY Celý vůz/lak/neprorez. karoserie (roky) 5/5/12 5/5/6 Prodloužená záruka - -

Z toho důvodu jsme do vzájemného cenového srovnání zařadili Rexton ve vyšším stupni Premium 4WD, který v kombinaci se čtyřkolkou a manuálem přijde na 1.109.800 Kč. Výbavou se přitom nenechá zahanbit, jen se za ni zkrátka musí něco připlatit. Hlídání mrtvého úhlu, elektricky ovládané víko zavazadelníku, vyhřívaný volant nebo vyhřívané i ventilované přední sedačky tak objednáte i pro tento model. Musíte se však smířit jen s xenonovými svítilnami, stejně tak Rextonu chybí head-up displej. Plusem jsou ale zadní boční airbagy i kolenní airbag řidiče. Po dorovnání výbavy nicméně Santa Fe vyjde výhodněji.

Z hlediska servisních nákladů je to ale vyrovnaný souboj. U SsangYongu jsou až na výjimky dostupnější náhradní díly, zato samotné servisní prohlídky jsou cenově výhodnější u Hyundaie. U Rextonu je totiž prodražuje péče o připojitelný pohon všech kol, žádající předepsanou výměnu oleje v diferenciálech nebo výměnu oleje v převodovce po 60.000 km.

HODNOCENÍ POŘIZOVACÍCH NÁKLADŮ Hyundai Santa Fe SsangYong Rexton Základní cena 8 10 Standardní výbava a příplatky 10 9 Servis 7 7 Záruky 8 7 Průměr 8,25 8,25

Kontroverze proti velkoleposti

Co se týče designu, tak každý z automobilů kráčí vlastním stylem. Santa Fe si v předchozí generaci vyzkoušelo konzervativní styl, který však v aktuální generaci vystřídalo excentrické řešení. Definované je rozdělenými předními světlomety a výraznou maskou s charakteristickým tvarem, sdíleným i s dalšími modely značky. Styl Hyundaie tak najednou rozděluje názory, pravdou ale je, že si Santa Fe s ničím nespletete. Osobně se mi auto líbí, oceňuji také elegantní záď, která je proti přídi rozhodně konvenčnější.

Rexton pak při vzájemném srovnání zapůsobí svojí postavou. Vždyť s šířkou 1.960 mm a výškou 1825 mm je o významných 70 mm širší a neskutečných 145 mm vyšší než Santa Fe! Masivní dojem umocňuje vysoká kapota, maska s výrazným chromováním dává jasně najevo, kdo je tady pánem. SsangYong možná působí o něco víc korejsky, hlavně v oblasti zadních partií (ty působí ve výsledku poněkud obyčejně), i tento styl mi ale celkem vyhovuje. Rozhodnout tak, kdo je hezčí, popravdě úplně nedokážu. Jakému stylu byste dali přednost vy?

HODNOCENÍ DESIGNU Hyundai Santa Fe SsangYong Rexton Vnější vzhled 8 8 Vnitřní vzhled 8 8 Zpracování 9 9 Ergonomie 9 9 Konektivita 8 6 Průměr 8,40 8,00

Až nečekaný luxus

Uvnitř oba vozy dokazují, jaký kus cesty korejské automobilky v minulých letech ušly. Už jen zavření dveří je krásně tlumené. V kabině pak nejsou žádné laciné křehké plasty s nedokonalým zpracováním, prim tu hrají nejvybranější materiály a jejich poctivé zpracování, které snese i ta nejpřísnější měřítka. Hyundai navíc luxus na palubě dále zdůrazňuje odsunutím sedačky řidiče pro snadnější nastupování nebo možností posunu sedadla spolujezdce pro zvětšení prostoru vzadu z místa řidiče, což umí i Rexton. Tady zkrátka není o čem, v tomto směru oběma patří velká pochvala.

Co se však týče samotné koncepce palubní desky, najdeme mezi oběma soupeři zásadní rozdíl. Hyundai totiž sází na modernější koncepci s volně stojící obrazovkou multimediálního systému, která je ve výsledku vzdušnější než řešení SsangYongu s displejem zakomponovaným do palubní desky. Hlavně je ale multimediální systém Sante Fe modernější, s více funkcemi. Displej Rextonu má sice díky více čtvercovému tvaru ve výsledku větší úhlopříčku (9,2“ vs. 8“), grafika je ale zastaralejší, systém navíc neumí česky. Zaujme ale chytrými funkcemi, jako je ukazatel průměrné rychlosti v úsekovém měření rychlosti nebo možnost nahrání hudby z rádia. Hyundai zase třeba upozorňuje na vozidla v mrtvém úhlu také na head-up displeji, promítajícím data na čelní sklo.

Hyundai Santa Fe 2.2 CRDi (147 kW) 4x4 8AT

Nástup dozadu pak u Hyundaie potvrzuje jeho zacílení na rodiny. Nastupování nebo manipulaci s dětmi v autosedačce totiž usnadňují dveře otevírané takřka do pravého úhlu. To nastupování do Rextonu je přece jen krkolomnější, rámová konstrukce totiž logicky znamená vyšší stavbu a tudíž vysoký nástup. Ještě že tu jsou příplatkové boční prahy za 29.900 korun, které s tímto krokem pomáhají. Místa je však v druhé řadě dostatek, podobně jako v Sante Fe. V něm se však sedí přece jen o chlup pohodlněji, díky výše ukotvenému sedáku zadní lavice.

Třetí řada sedadel je pak v obou případech spíše nouzové řešení, ostatně jak bývá v této kategorii zvykem. Pohodlnější nástup ale nabízí Hyundai, nejen kvůli široce otevíraným dveřím, ale rovněž díky posuvné prostřední lavici. To v SsangYongu musíte sklopit prostřední opěradla do vodorovné polohy a celou sedačku následně překlopit dopředu.

Srovnání zavazadelníků Hyundai Santa Fe SsangYong Rexton Objem pětisedadlové verze (l) 547/1625 820/1977 Délka zavazadelníku (cm) 110-137 117 Šířka zavazadelníku mezi podběhy (cm) 105 115 Výška zavazadelníku po plato (cm) 45 49 Výška dolní hrany kufru (cm) 76 77

V oblasti zavazadelníku však kraluje SsangYong. Sedmimístná verze totiž po sklopení třetí řady sedadel poskytuje udávaný objem 872 litrů, což je opravdu úctyhodné číslo, před nímž se Santa Fe musí se svými 547 litry sklonit. Přeměření pak potvrzuje, že zavazadlový prostor SsangYongu je výrazně delší, mezi podběhy o 10 cm širší a pod plato vyšší. Šikovné je však sklápění zadních sedadel Hyundaie stisknutím tlačítka, naopak krycí roleta zavazadelníku se při rolování zachytává o bezpečnostní pásy třetí řady sedaček.