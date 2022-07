Infiniti znovu změní identitu. Novou tvář představí koncept nástupce QX80

Dřívější šéf Nissanu, Carlos Ghosn, chtěl z Infiniti udělat významného hráče v segmentu luxusních vozidel. V plánu byly roční prodeje až 500.000 vozidel, ale nejlepší hodnoty značka dosáhla v roce 2018, kdy prodala 249.000 aut. Od té doby odbyt klesá. V posledním roce před pandemií onemocnění covid-19, tedy v roce 2019, Infiniti na celém světě prodalo 188.990 vozidel. Loni to bylo už jen 84.830.

V červnu 2020 se šéfem upadající značky stal Peyman Kargar, který se nyní kolegům z Automotive News vůbec poprvé svěřil se svým plánem na revitalizaci značky. Plán má tři fáze, přičemž ta první skončila s předchozím fiskálním (hospodářským) rokem značky, tedy ke konci dubna letošního roku. Zaměřila se především na restrukturalizaci a obnovu, díky čemuž Infiniti ke konci března 2022 na globální úrovni zaznamenalo rekordní ziskovost.

Druhá fáze se zaměří na změnu vzhledu a charakteru značky jako celku, stejně jako na růst. Kargar se nesvěřil, jaké konkrétní číslo si pod tím představuje, místo toho sdělil, že chce, aby byl růst stálý a udržitelný. Změna vzhledu a charakteru značky bude představena ještě v tomto hospodářském roce, tedy do konce března 2023. Zahrnovat bude změnu designu exteriéru i interiéru budoucích, ale i stávajících modelů.

Představení změny veřejnosti dostane na starosti koncept třetí generace vlajkového modelu QX80, jehož produkční verze pak přijde na přelomu let 2023 a 2024. Inifiniti se chce na svůj vlajkový model více zaměřit, aby o něm zvýšilo povědomí a více jej odlišilo od výchozího Nissanu Patrol/Armada. Příští Infiniti QX80 má působit skutečně prémiovým dojmem a více zabojovat s konkurencí v podobě Cadillacu Escalade, Lexusu LX a Land Roveru Range Rover.

V rámci druhé fáze dále přijde plně elektrický sedan, a to v roce 2025. Krátce na to může dorazit také plně elektrický crossover. Kromě nových modelů bude Infiniti věnovat pozornost rovněž těm stávajícím, přičemž má dojít na aktualizaci jejich designu a rozšíření na nové trhy. Omlazení se dočká například model QX50, zatímco model QX55 vstupuje na mexický a čínský trh a model QX60 míří do Mexika a na Střední východ. Podle některých prodejců značky bychom se také mohli dočkat SUV kupé spadajícího do stejné třídy jako poslední jmenovaný model.

Kromě aut jako takových se druhá fáze Kargarova plánu zaměří také na prodejny. Jejich proměna však nebude povinností pro všechny stávající dealery, ale spíše návodem pro případná budoucí prodejní místa. A protože chce Infiniti svou novou identitu učinit skutečně komplexní, nebude se měnit jen vzhled, ale vznikne také charakteristická vůně prodejen nebo zvukový „podpis“, který bude možné zaslechnout v aplikaci Infiniti, na webových stránkách značky nebo v jejích call centrech. „Budeme mít kompletní balíček toho, čím Infiniti jako značka je,“ řekl Kargar. „Učiníme to koherentní a konzistentní ve všech aspektech styčných bodů se značkou.“

Třetí fáze odstartuje začátkem dubna 2026 a jejím cílem bude elektrifikace a diverzifikace. Infiniti cílí na to, aby většinu jeho celosvětových prodejů v roce 2030 tvořily plně elektrické vozy. První vlaštovkou bude v roce 2025 výše zmiňovaný elektrický sedan, případně včetně crossoveru. Bližší informace k třetí fázi zatím Kargar nesdělil.