Jeep Wrangler Rubicon – Když prostě musíte projet

Na trhu je v současnosti několik offroadů s masivní konstrukcí, uzávěrkami všemožných diferenciálů a terénními schopnostmi, které dalece předčí vaše očekávání. Jenže málokterý nabídne takovou kombinaci techniky, technologií a schopností, aby se dokázal vyrovnat Jeepu Wrangler Rubicon, který je předmětem dnešního redakčního testu.

Nezaměnitelná klasika

Pátá generace Jeepu Wrangler, známá pod označením JL, není žádnou novinkou. Premiéra proběhla koncem roku 2017, první názory jsme si mohli udělat v červenci 2018 a v dubnu 2019 už si naším testem prošel Wrangler Unlimited Sahara. Tentokrát jsme ale z univerzálně laděné čtyřdveřové Sahary přesedli do třídveřového modelu Rubicon, který má jediný účel. Prostě projet. A je úplně jedno, jaký terén mu postavíte do cesty. Jediné, co tohle auto může zastavit, je ten článek mezi volantem a pedály. A co vám budeme lhát, přesvědčili jsme se o tom na vlastní kůži.

Nicméně ještě než se pustíme do psaní o zážitcích s tímhle stylovým blátomilem, pojďme si říci něco málo o jeho exteriéru. Respektive o tom nejdůležitějším, neboť rozdíly mezi třetí a čtvrtou generací už jsme rozebírali nesčetněkrát. Takže ve zkratce: Co všechno je tu jinak?

Všechno má svůj účel

Charakteristická maska Wrangleru s kulatými světlomety a sedmi žebry chladiče zůstává, protentokrát však dostala poněkud oblejší, plynulejší a aerodynamičtější tvary. Varianty Sahara a Rubicon navíc dostaly prémiové full-LED světlomety a denní svícení se přesunulo do tradičně výrazných blatníků. Ty jsou v našem případě lakovány černě, u modelů Sahara a Rubicon však mohou být i v barvě karoserie.

Černá barva pak zdobí i víčko palivové nádrže a příplatkovou pevnou střechu Freedom Hard-Top (standardně je Rubicon dodáván s plátěnou střechou SunRider Soft Top), která se dá rozdělit na tři části a sundat. Ostatně celý Wrangler je jako jedno velké Lego, respektive vzhledem ke šroubkům spíše Merkur.

Pokud chcete, můžete z něj sundat celou střechu, odmontovat dveře nebo sklopit čelní sklo. To vše jen za použití nářadí v malé látkové kapsičce, kterou automobilka dodává společně s vozem. Na uložení šroubů je pak připravena speciální sada otvorů pod zavazadlovým prostorem. Jedinou nevýhodou je skutečnost, že pokud začnete díly sundávat, do auta už si je s sebou nevezmete. Ostatně i první dva díly střechy, které se dají demontovat bez použití nářadí, zabírají ve třídveřovém modelu skutečně dost místa.

Tím jsme ale poněkud odbočili. Pokud se na testovaný vůz podíváme zboku, vyniknou především jeho příplatková 17palcová stříbrno/černá kola (s malou červenou siluetou Jeepu Wrangler) z lehkých slitin, na kterých jsou obuty 32 palcové pneumatiky BF Goodrich Mud Terrain T/A o rozměru 255/75 R17. Z profilu také vynikají krátké převisy karoserie, díky kterým dokáže Wrangler Rubicon nabídnout nájezdové úhly 44 stupňů vpředu, 37 stupňů vzadu a přejezdový úhel 27,8 stupňů. Světlá výška má hodnotu 260 mm a problémem by neměl být ani 762 mm hluboký brod.

Vzadu si můžeme všimnout opět diodových svítilen a zajímavým detailem je i rezerva, která se pro lepší aerodynamiku a snadnější manipulaci přesunula o něco níž. Oko bystrého pozorovatele si ale jistě všimne, že v jejím středu je navíc umístěna malá couvací kamera.

Chybička se vloudila

V zadní části karoserie Wrangleru však narazíme i na jednu malou zradu – umístění registrační značky. Ta bohužel vyčuhuje ze zadního nárazníku směrem dolů a při prudkých nájezdech si vyloženě říká o urvání. O tom jsme se ostatně přesvědčili na vlastní kůži, když jsme se pustili do mytí vozu po návratu z terénní trati Offroad klubu Milovice, kde jsme pod značku nahrabali pořádný kus jílovitého bahna a nějaký ten kámen. Jeep ale naštěstí použil kvalitní plasty, které se jen ohnuly a po odstranění veškerého nepořádku se opět vrátily do původního tvaru.

Celkově vzato je Wrangler Rubicon celkem kompaktním vozem, ze kterého je dobře vidět a snadno se s ním manévruje. Vzhledem ke světlé výšce bych se ale v tomto případě vůbec nebránil nášlapům pod prahy, samozřejmě dostatečně masivním, které by usnadňovaly nastupování a současně chránily práh při přejezdu ostrých zlomů. Krátký rozvor totiž vyloženě láká ke hledání limitů, na které ale jeden člověk nestačí. Pokud nechcete vůz poničit, vždy je potřeba mít ještě pozorovatele, který vám v terénu řekne či ukáže, kolik místa vám pod prahem či rámem ještě zbývá. A občas to jsou celkem nervy.

Za pochvalu však stojí jednoduše tvarované podběhy, ze kterých po návratu z terénu dostanete bláto jedna radost. Majitelé, kterým není údržba vozu jedno, tak mohou snadno předejít usazování různých nečistot, které po delším čase vedou ke vzniku koroze. S autem je navíc i úžasně jednoduché zaparkovat. K dispozici máte kromě couvací kamery i parkovací senzory vpředu i vzadu, které se hodí ve městě i v terénu. A pokud byste si pořád nebyli jistí, stačí jen vyklonit hlavu z okénka a perfektně uvidíte na kola i rohy karoserie.

Komfortní, moderní a přesto robustní

Podobně jako u řady nedávno testovaných vozů, také v případě Wrangleru JL se odehrálo nejvíce změn v interiéru. Ten sice může působit poněkud jednoduše, přesto nabídne překvapivý komfort, slušnou výbavu a hlavně mu nechybí patřičný dojem robustnosti a odolnosti.

Tříramenný volant padne příjemně do ruky a díky ovládání audia na zadní straně nabízí celkem přehledné uspořádání tlačítek pro ovládání menšího displeje mezi budíky a tempomatu. Tlačítka jsou navíc zajímavě pogumovaná a tak v člověku opět vzbuzují pocit důvěry, že půjdou snadno ovládat i v rukavicích nebo mokrýma rukama. A pokud byste snad volant zapatlali trochou bláta, měl by vše spravit kýbl s vodou a hadr.

Za volantem je ukryt přístrojový štít s dvojicí tradičních budíků a 7palcovým TFT LED displejem, který je schopen zobrazit až 100 různých informací. Od přehrávaných médií, přes tlak v pneumatikách, aktuální rychlost, stav pohonné soustavy až po ukazatel náklonu. A i když displej nabízí spoustu informací v líbivém kabátu, rychlost listování mezi jednotlivými záložkami menu a pod-menu má k plynulosti poměrně daleko.

A s rychlostí na tom bohužel není o moc lépe ani infotainment Uconnect s 8,4palcovou dotykovou obrazovkou, zasazenou ve středu palubní desky, který si rozumí s Android Auto i Apple Car Play. Tady opět stojí za pochvalu zdařilá grafika a bohaté menu, ve kterém si můžete zapnout vyhřívání sedadel, přepnout automatické ztmavení zrcátka nebo nechat zobrazit speciální off-road režim. Ten pak umí zobrazit nejen informace o aktuálním náklonu či stoupání, ale také praktickou grafiku informující o stavu pohonného systému (včetně natočení kol) nebo informace o všech provozních kapalinách (včetně teploty olejů v diferenciálech, atd..). Systému ale bohužel opět chybí trocha rychlosti a plynulosti. O tom jsme se ostatně přesvědčili právě v milovickém areálu, kde jsme čas od času potřebovali přeskočit z offroad režimu do mapy a naopak.

Zbytek středového panelu se pak opět nese v duchu odolnosti a robustnosti. Většina ovladačů klimatizace i médií je masivní, snadno se ovládá a nemusíte kvůli nim ani spouště zrak ze silnice. Trochu zvyku však vyžadovalo stahování oken v dolní části středového panelu, kde nalezneme i USB a USB-C porty.

Nejspodnější část palubní desky, která zvolna navazuje na dvojici „řadicích pák,“ je vyhrazena radovánkám mimo silnici. Nechybí zde uzávěrka zadního diferenciálu, předního i zadního diferenciálu a možnost odpojit přední stabilizátor, čímž se podstatně zvyšuje kříživost přední nápravy a Wrangler se mění v motorového kamzíka.

S blátem se tu počítá

Pokud se odpoutáme od palubní desky a porozhlédneme se po zbytku interiéru, uvidíme převážně kožené čalounění, mix měkčených i tvrdých plastů a gumové koberce, které však připomínají spíše vanu. Designéři Rubiconu prostě počítali s tím, že tohle auto nebude trávit čas někde v centru města. Příplatkové kožené sedačky, kterým nechybí ani výhřev, tady nejsou pro parádu, ale pro snadnou údržbu. Pod gumovými koberci, které spolehlivě pochytají většinu bláta z bot, jsou navíc umístěny i výpustní zátky, které celé čištění interiéru podstatně urychlí. Wapkou bychom to ale raději nezkoušeli.

Co se prostoru týče, není na tom Wrangler ani zdaleka tak špatně, jak by se mohlo na první pohled zdát. Ostatně ve čtyřech se dá celkem pohodlně naskládat i do nedávno testovaného Suzuki Jimny a ve Wrangleru je toho místa ještě o trochu více – a to ve všech směrech. Wrangler však nabídne i jednodušší přístup na zadní sedačky, který komplikuje snad jen jeho světlá výška. A i když jedete ve čtyřech, stále vám za sedačkami zbude trocha toho místa na menší nákup.

V podlaze kufru je navíc uložen subwoofer audio systému Alpine All-Weather Premium o výkonu 552 wattů, který by měl odolat větru a dešti. Vzhledem k možnosti odmontovat dveře musela být automobilka s umístěním dalších 6 reproduktorů poněkud kreativní a tak dvojici reproduktorů najdeme například u stropu, respektive v rámu, který zůstává na svém místě i po odmontování střechy.

Pokud vám ale stačí cestovat ve dvou, můžete zadní sedačky jednoduše sklopit. Po zatažení za pojistku se sklopí hlavové opěrky, poté opěráky a pak už jen stačí odklopit celý sedák směrem dopředu a zafixovat ho za hlavové opěrky předních sedaček. Místo auta pro čtyři tak získáte auto pro dva s celkem slušným zavazadlovým prostorem, kterému v základu nechybí ani čtveřice podlahových ok k uchycení nákladu.