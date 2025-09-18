Předplatné
Jaké.auto Informace o autech podle značky a modelu

JLR už přes dva týdny nevyrábí. Jeho systémy zcela skolil útok hackerů

Jaguar Type 00
Jaguar Type 00
Jaguar Type 00
Jaguar Type 00
33 Fotogalerie
Michal Dokoupil
Michal Dokoupil
Diskuze (2)

U automobilek je i pár minut výpadku linky bráno jako obrovský problém, který vede k obrovským ztrátám. Britský JLR se po útoku hackerů s podobným výpadkem potýká už přes dva týdny a stále nenalezl řešení.

Britská automobilka JLR, vyrábějící vozy pod značkami Jaguar a Land Rover, v poslední době musí řešit spousty problémů. Tím největším je celá existence Jaguaru a jeho přerod v luxusní elektrickou značku, což s sebou nese prudký propad prodejů a ne zrovna dobře přijatou změnu vizuální identity. Nejnovější problém se týká automobilky jako celku a je také ryze moderní.

Prvního září se totiž JLR stalo terčem útoku hackerů, ze kterého se doteď pořádně nevyhrabalo. Útok dokázal téměř úplně zastavit práci automobilky a většina zaměstnanců je od té doby doma. Továrny jsou zastavené a už dva týdny nebylo vyrobené jediné auto, což platí pro všechny továrny JLR. Teprve 16. září se podařilo určit přesnější datum, kdy by měly být systémy znovu nahozeny a produkce obnovena – současný plán je stanoven na 24. září.

Co přesně se během útoku stalo, není známo a neví se ani, jestli hackeři požadují nějaké výkupné. Už prvního září nebylo možné registrovat nové vozy JLR a následující den byly systémy vypnuty kompletně. Pravděpodobně došlo i ke krádeži dat a už probíhá i oficiální vyšetřování kriminálkou.

Už 3. září se k útoku na automobilku JLR přihlásila hackerská skupina vystupující pod názvem Scattered Lapsus$ Hunters. Jde o stejnou skupinu, která letos v květnu napadla britský řetězec Marks & Spencer. Ten kvůli útoku čelil sedmitýdennímu výpadku provozu a přišel o zhruba 300 milionů liber na zisku. Hackeři tvrdí, že se jim podařilo získat zákaznická data díky chybě v IT systému JLR. Informaci zveřejnili na komunikační platformě Telegram, kde připojili i snímek obrazovky údajně zachycující vnitřní systém automobilky.

Podle jednoho z členů skupiny zneužili dobře známou zranitelnost v softwaru SAP Netweaver, který JLR používá. Na stejný problém přitom už dříve upozornila americká agentura pro kybernetickou a infrastrukturní bezpečnost. Výrobce softwaru vydal aktualizaci, ale není jasné, zda ji JLR nasadilo.

Zastavení linek v automobilce není nikdy levná záležitost, JLR prý stojí až 5 milionů liber denně, což je v přepočtu asi 140 milionů korun. JLR tak zkouší vyjednat podporu britské vlády a šéfové značky už byli na jednání s politiky. Požadavkem je podpora výplaty pro zaměstnance, podobně jako se to dělo během pandemie covidu.

Mluví se ale také o finanční podpoře pro dodavatele komponent, kteří jsou odstávkou samozřejmě zasaženi také, a dokonce prý některým hrozí bankrot. Propouštění zaměstnanců u dodavatelů prý už začalo, nebo se minimálně plánuje.

Nějakou podporu JLR u politiků už nachází. Po zavedení programu na podporu zaměstnanosti volá třeba předseda sněmovního výboru pro podnikání a obchod Liam Byrne. Podle poslance labouristů se problém, který začal u několika online systémů, teď přelévá do celého dodavatelského řetězce. „Hrozí, že způsobí výpadek hotovosti a z krátkodobého šoku se stane dlouhodobý problém. Nemůžeme dopustit, aby byl jeden z pilířů našeho průmyslu oslaben událostmi, které nemá pod kontrolou,“ uvedl Byrne.

K podobnému kroku vyzývá také šéfka odborového svazu Unite Sharon Grahamová. „Tisícům lidí v dodavatelském řetězci JLR teď kvůli kybernetickému útoku hrozí okamžitá ztráta práce,“ upozornila. „Vláda musí rychle zasáhnout a spustit program podpory zaměstnanosti, aby se o klíčová pracovní místa a dovednosti nepřišlo, zatímco se JLR a jeho dodavatelé budou vracet k normálnímu provozu.“

Video placeholder
Range Rover electric teaser • Zdroj: Range Rover

Zdroj: Autocar, zdroj foto: JLR, zdroj videa: JLR

Vstoupit do diskuze (2)

Doporučeno

Články z jiných titulů