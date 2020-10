Končící Dacii Longan MCV možná nahradí až sedmimístné SUV

Dacia Logan MCV byla díky svému fantastickému poměru cena/výkon jedním z nejpopulárnějších a současně nejdostupnějších kombíků na trhu, jenže jak jsme psali již začátkem března, její výroba letos končí. Francouzský magazín Ziarul Financiar dokonce upřesnil, že poslední kusy sjedou z výrobních pásů v průběhu tohoto týdne.

Automobilka se zatím k nástupci příliš nevyjadřovala, pouze zmínila, že již nyní pracuje na chytrých vývojových řešeních, které učiní novou generaci zcela odlišnou od končícího modelu. Jenže co si pod touto honosnou frází můžeme ve skutečnosti představit?

Podle francouzského magazínu Ziarul Financiar by se nástupcem populárního kombíku mohly stát rovnou dva modely. Tím prvním by mohla být již potvrzená druhá generace modelu Lodgy, zatímco tím druhým by mohlo být zcela nové - až sedmimístné SUV. Mnohými občas označované jak tzv. „Grand Duster“.

Na první pohled se může zdát tahle teorie bláhová, zvláště u značky jako je Dacia. Jenže bez ohledu na její cílové zákazníky, kteří jsou citliví především na cenu, je potřeba si uvědomit, že napříč celým evropským trhem dochází k přechodu zákazníků od kombíků směrem k SUV a crossoverům. Velké SUV se třemi řadami sedadel by tak nemuselo být zcela mimo realitu.

Francois Mariotte, obchodní ředitel Dacie, sice v roce 2017 prohlašoval, že na sedmimístnou Dacii Duster můžeme zapomenout. Auto by tak prý ztratilo kompaktnost a terénní vlastnosti. Jenže Mariotte tou dobou také prohlašoval, že se nedočkáme ani elektrické Dacie. Nedávno představená Dacia Spring je tak jen jedním z mnoha důkazů, jak moc se za tři roky všechno změnilo.

Pokud by se navíc potvrdily spekulace o přechodu Dacia Duster na platformu CMF-B, která zatím v žádném z již uvedených modelů nenabízí pohon všech kol, mohla by Dacia hodit starosti s terénními vlastnostmi za hlavu. Existuje ovšem možnost, že by velké sedmimístní SUV Dacia nemuselo ani nést jméno Duster, přičemž existenci takového vozu ani sám Mariotte v roce 2017 nevyloučil.