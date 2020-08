Land Rover Defender 110 P400 – Krize identity, nebo skvělé auto?

Legendární Defender konečně dorazil v nové generaci na český trh. Spartánský offroad jako kdysi to už ale není. Vadí to něčemu?

Předchozí Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr Další

Rezervní kolo je připevněné na do strany otevíraných pátých dveří, které jako tradičně u Defenderu zajišťují přístup do zavazadelníku. Ten má slušný objem, v pětimístné konfiguraci slibuje Land Rover objem 743 litrů. Počítat ale musíte s poměrně nepravidelnými tvary, praktické jsou ale odhalené plechy a plasty usnadňující případnou nutnost umytí zavazadlového prostoru. V sedmimístné konfiguraci pak Defík poskytuje 160 litrů objemu, výsledkem sklopení obou zadních řad je 1.826 litrů. Nakládací hrana je mimochodem kvůli vysokému podvozku nepřekvapivě vysoko, činí rovných 80 centimetrů.

Je to ale kus auta. Testovali jsme verzi 110, která na délku měří 4.758 mm (s rezervním kolem na zádi dokonce 5.018 mm). Hlavně je 1.996 mm široká a úctyhodných 1.967 mm vysoká. Již představená je také třídveřová varianta 90 s délkou 4.323 mm (4.583 mm s rezervou), která se kvůli koronaviru opozdila. Do budoucna se pak počítá ještě s nejdelším derivátem 130 s místem až pro osm osob.

Prvky to originální jsou a osobnost Defíku z auta jasně cítíte, aniž by šlo o lacinou kopii originálu, zároveň ale musím prohlásit, že ve výsledku Defender podle mého názoru moc krásy nepobral. Jasně, ani Mercedes-Benz třídy G nebo Jeep Wrangler nejsou vyložení krasavci, interpretují ale originální tvar rozhodně ladněji než Land Rover. Auto zkrátka z některých úhlů působí neforemně.

Závěr

Závěr

Otevřeně přiznám, že z nového Land Roveru Defender jsem byl zpočátku poněkud v rozpacích. Zkrátka jsem nějak pořád cítil, že by to měl být ten spartánský offroad jako kdysi a ne naleštěné, byť úžasně schopné SUV. Jasně, paralela s Mercedesem třídy G tu je, to už také není primárně ten pracant jako kdysi, ale hlavně luxusní zboží, jenže tím už je kolik let, a tak má tu image už vybudovanou. Defender si ji teprve musí vybudovat.

Samo o sobě je to však výtečné auto. Schopný v terénu byl Defender odjakživa, teď ale k tomu přidává ale konečně moderní posaz za volantem bez kompromisů, neskutečný komfort a vlastně luxusní interiér. To ale s sebou nese jasný dotaz, proč si koupit právě Defender a ne Discovery, nebo rovnou Range Rover? Luxusní jsou tyto modely také a o jejich schopnostech mimo zpevněné cesty také nemá smysl pochybovat. Bohužel ani za týden testování jsem si na tuto otázku nedokázal odpovědět a často mi naskakovala myšlenka, že Defender chce primárně žít jen ze svého legendárního jména a je vlastně jen imageovou záležitostí. Tomu ostatně odpovídá i cena, která u testovaného šestiválce přesahuje 1,8 milionu.

Takže ano, nový Defender se povedl, podle mého názoru se ale dnes charakterově až příliš podobá ostatním modelům výrobce. A to je podle mého názoru škoda. Jestli ale hledáte schopné terénní auto a neřešíte někdejší historii, nový Defender vás nadchne.

Nejlevnější verze modelu 1.479.104 Kč (Defender 110 D200 AWD/147 kW) Základ s testovaným motorem 1.835.328 Kč (Defender 110 P400 AWD/294 kW) Testovaný vůz bez příplatků 2.057.605 Kč (Defender 110 SE P400 AWD/294 kW) Testovaný vůz s výbavou 2.508.657 Kč (Defender 110 SE P400 AWD/294 kW)

Plusy

Terénní schopnosti

Luxusní interiér

Prostorná kabina

Dobře fungující podvozek

Silný motor

Množství odkládacích prostorů

Minusy