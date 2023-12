Legenda ožije. MTX Tatru V8 čeká znovuzrození, vznikne 10 kusů

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Vystavení všech tří vyrobených „supertater“ v kopřivnickém muzeu je samo o sobě naprosto unikátní příležitostí vidět jediný skutečný československý supersport naživo, byť zpoza pásky. Není to ani zdaleka konec novinek, které MTX Tatru V8 v nejbližších letech čekají. Ta největší je úplně jiného magnituda – chystá se desetikusová reedice tohoto vozu.

Jak na reedici došlo, a hlavně – proč až teď, víc než třicet let poté, co vznikly tři původní kusy? Projekt „supertatry antiporsche“, jak se vozu v druhé polovině 80. let minulého století říkalo, začal velmi odvážně – v hlavě závodníka Cyrila Svobody, který chtěl něco československého, co by na Hungaroringu nahradilo Porsche 911 jako safety car; existující tatrovky tam jezdily jako záchranářská auta, ale v roli safety caru by pro monoposty F1 nebyly dost rychlé.

Plzeňská firma Metalex vůz sice ve spolupráci s designérem Václavem Králem, motorářem Karlem Bordovským z kopřivnické Tatrovky a dalšími lidmi vyvinula a postavila tři kusy – víceméně prototypy, protože každý je trošku jiný – ale byla si vědoma toho, že rozjetí byť malosériové výroby je na ni velké sousto. Chyběly nejen peníze, ale zejména servisní síť a zkušenosti s marketingem „západního“ stylu; Československo se čerstvě otevřelo světu.

Ze světa i z Československa by přitom klienti byli, navzdory na tehdejší dobu naprosto extrémní ceně. Záhy po představení na pražském autosalonu v roce 1991, kde se ukázal červený prototyp, se našlo 200 zájemců. Přitom tehdy auto stálo 2,74 milionu československých korun, v době, kdy průměrná mzda byla necelé čtyři tisíce korun. „Tehdy to bylo ekvivalentem patnácti průměrných pražských bytů. Za kolik si v Praze dnes koupíte byt, za deset milionů? Takže by dnes musela stát kolik, 150 milionů?“ přemýšlí nad extrémností ceny v tehdejší době dnešní majitel červeného kousku Přemysl Baláž, když o tatrovce a její budoucnosti hovoříme.

„Tatra MTX pro mě vždy byla symbolem toho, že i přes systémová omezení je možné tvořit úžasné věci, když jsou lidé zapálení, šikovní a týmoví. Vždy pro mě Tatra MTX byla symbolem pro zlaté české ručičky i divokého porevolučního období. Dnes ji k tomu všemu řadím i mezi nejzábavnější puristicky řidičská auta, která jsem měl tu čest řídit,“ komentuje supertatru Baláž.

Metalex se tedy rozhodl, že nejlepší budoucností pro supertatru bude využít nabídky jiné české firmy, která měla zkušenosti nejen s tímhle vším, ale i se stavbou sportovních a závodních aut, se závoděním, měla kontakty na západě a uměla zajistit kapitál. Projekt prodal s tím, že se auto bude jmenovat stále stejně; také se díky tomu mohl záhy pustit do dalšího projektu a nemusel si půjčovat další peníze.

Jenže přišla katastrofa – výrobní linka u nového majitele shořela na popel. Kromě tří vyrobených prototypů zůstaly výrobní přípravky a dokumentace. Firma se o obnovu linky začala snažit záhy po požáru, jenže se to protahovalo nejdřív o rok, o dva, o tři – až se změnila pravidla a tatrovka by neprošla homologací podle nových pravidel, takže z plánu definitivně sešlo.

Červený kousek spolu s výrobními přípravky pak několik let ležel ladem, dokud se o jejich existenci nedozvěděl automobilový závodník Jaroslav Kunský. Věděl, jakou historickou hodnotu projekt supertatry má, a zachránil ho. Od něj všechno časem koupil Přemysl Baláž, současný majitel nejen červeného kousku, ale také všeho potřebného pro rozběhnutí výroby reedice.

Brouka nasadil Grand Tour

Dlouhou dobu však u Baláže auto jen stálo schované a moc se o něm nevědělo. Na světlo světa se po nějakém základním servisu – ale stále na původních, třicet let starých pneumatikách – dostalo až při natáčení jednoho z posledních dílů The Grand Tour, nazvaného Eurocrash. V něm se Jeremy Clarkson svezl ve Škodě 1100 OHC a Richard Hammond naboural historickou formuli vyrobenou u Metalexu.

A mihla se v něm i Balážova červená supertatra, konkrétně na sedm sekund. Tak krátce proto, že v ní nikdo ze slavného moderátorského tria v ní nesedí. Vůz s nevyčíslitelnou hodnotou totiž nebyl v té době v tak dobré kondici na to, aby v něm někdo jezdil ostře po závodním okruhu.

Proč je jeho hodnota nevyčíslitelná? Nejde o vůz samotný a za nekonečno peněz ji Baláž samozřejmě nekoupil, jako spíš o to, že těžko určovat hodnotu auta, kterého se vyrobily tři kusy a naposledy nějaké z nich změnilo majitele dávno před současným boomem cen zajímavých veteránů a youngtimerů. A také zčásti o to, že v případě červeného kousku nejde jen o auto, ale i o všechno potřebné k obnovení výroby, resp. k vyrobení pár dalších kousků jako reedici.

Video

Už při natáčení Grand Touru byl ze strany štábu a všech, co se na přípravách podíleli, o tatrovku velký zájem. Pro natáčení Eurocrash bylo vybráno sedm nejlepších československých aut a MTX Tatra V8 byla mezi nimi. Lidem se líbily zejména „mrkačky“, obdivovali jejich krásu.

V čem ta tkví? Světlomety sice pocházejí z tehdejšího BMW řady 8, ale nikoliv celé – „jen“ jejich vnitřky, které už měly homologaci pro silniční provoz. Jejich vnější plášť včetně krytů je Králův design a jejich elegance tkví v tom, že i po otevření se kryty svažují dolů, nestoupají nahoru, jako snad u všech ostatních zavíracích světel.

Právě při natáčení začaly otázky. „Co to je?“ „Kolik se toho vyrobilo?“ „Dá se to někde koupit?“ „Prodáte mi ji?“ S nabídkami na koupi se Baláž mimochodem, jak sám říká, potýká pořád a všechny je odmítá.

Právě tam, z dotazů přihlížejících, se zrodila myšlenka legendu supertatry oživit. Baláž tedy kontaktoval inženýra Petra Bolda, spoluzakladatele a dnešního ředitele Metalexu – firma dodnes funguje, dodnes pracuje na úpravách a speciálních stavbách aut, mimo jiné i pro policii či armádu – a ten byl nápadem nadšen. Řekl, že když před časem postavil reedici pěti MTX Favoritů – těch kabrioletů s jedním párem bočních dveří, které bylo v 90. letech možno sem tam spatřit na silnici a dnes je potkáte na srazech škodovek – navzdory vysoké ceně se po nich zaprášilo tak rychle, že nakonec prodal i ten kousek, který si chtěl nechat pro sebe.

„Když jsme oznámili limitovanou reedici MTX Favorit, byla okamžitě vyprodaná. I s cenou přes milion korun byl potenciál prodat násobně víc aut. Závazek limitovaného počtu kusů jsme však už museli dodržet,“ říká Bold.

MTX Tatra V8

Baláž však měl ještě jednu podmínku – spolupráci kopřivnické Tatrovky. Ta je podmínkou, aby se auto opět mohlo jmenovat MTX Tatra V8 a aby mělo tatrovácké motory. A automobilka souhlasila.

Původní, avšak zrenovované součástky

Konečně, jak bude reedice vypadat? Je dnes možné vyrobit auto, které nemá ABS ani posilovač řízení, natož airbagy nebo třeba eCall? Ano, a to díky jedné klíčové věci – dodnes existující homologaci vozu pro silniční provoz jako přestavby sedanu Tatra 613. Ty se ještě dnes dají sehnat s původním technickým průkazem – a právě takových Baláž deset zajistil.

Pochopitelně, všechno kromě čísla VIN bude nově vyrobené; původními postupy, ale s dnešní kvalitou. Všechno kromě agregátu – vzduchem chlazeného vidlicového osmiválce – s převodovkou. Ty budou původní z oněch desíti sedanů, ale budou zrenovované novými díly, prověřené rentgenem a upravené pro vyšší výkon.

MTX Tatra V8

Co víc, bude na nich pracovat motorář Karel Bordovský, který mimo mnoha jiného, např. motorů dakarských tatrovek, kdysi vyvíjel a zapracovával motory do MTX. Jeho „dětmi“ jsou i proslulé tatrovácké vzduchem chlazené vznětové vidlicové motory, které automobilka dekády – ještě donedávna – používala ve svých světově známých náklaďácích. Je dosud zaměstnancem Tatry, i když má už důchodový věk a na vývoji motorů se již přímo nepodílí.

„Když si to majitel červené Tatry MTX rozdával s Lamborghini Diablo na brněnském okruhu, seděl jsem na sedačce spolujezdce a skoro nedýchal. Až po této jízdě mi teprve došlo, co vlastně tento vůz dokáže,“ vzpomíná na nedávnou zkušenost Bordovský.

Legendu podpoří i modely

Snad všechna ikonická auta mají také své zmenšené verze v podobě modelů. Všechna – až na supertatru. Její modely se nikdy nevyráběly prostě proto, že na to nikdo neměl licenci. Právě nyní pro oživení legendy však vzniknou limitované edice modelů, vyrobených technologií lití do forem v krabičce z magnetické nerezi a českého skla, s vlastním nasvícením.

Nerez je v tomto případě magnetická – to není běžné – aby autíčka nemusela být přilepená ani přišroubovaná. Na svých místech je drží silné magnety. A není to jediná specialitka setu – knoflíky potenciometrů k regulaci intenzity nasvícení jsou vyfrézovány z leteckého hliníku.

Jednotlivá autíčka se dají koupit zvlášť v e-shopu tatramtx.cz; modelů „First Edition 100“ s otevřenými světly vznikne 100 kusů, stejný počet, jako Metalex v roce 1991 plánoval vyrobit skutečných aut, kousků „First Edition 200“ se zavřenými světly vznikne 200 kusů podle počtu zájemců, které vůz na pražském autosalonu tehdy nasbíral. U obou si zákazník bude moci zvolit barvu.

Set tří tatrovek však bude možné koupit jen osobně a s jednou podmínkou – zájemce si musí také koupit vstupenku do kopřivnického muzea automobilů Tatra. Jen na jejím základě si bude moci pořídit také jeden ze 30 vyrobených setů s názvem „Matching Numbers Edition“ ve výstavním boxu, takže i tohle bude sběratelský artikl.

MTX Tatra V8

Baláž se spolupracovníky chce postavit jen deset nových supertater, i kdyby se sešlo třicet zájemců. Chce tak zajistit, že MTX Tatra V8 zůstane exkluzivním zbožím. A kromě toho to znamená, že její cena do budoucna jen poroste.

Pár kousků už má své zákazníky, ještě nějaké k mání zbývají. Nové vozy nebudou muset být tak spartánské, zákazníci budou mít určitou, i když nijak širokou míru personalizace. „Budou nějaké možnosti úprav. Co v té době bylo možné pořídit, jako klimatizace nebo posilovač řízení, na přání namontujeme,“ říká Baláž, ovšem s tím, že moderní prvky, jako třeba kamerový systém pro 360° výhled kolem auta, jsou zcela mimo debatu.

Nezbývá tedy, než se těšit na to, jak reedice dopadne a že některý z jejích majitelů s ní bude jezdit ven i častěji než párkrát do roka na nějaký sraz.