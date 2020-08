Maserati Levante Trofeo – Osmiválcové SUV s duší gran turisma

Předchozí Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr Další

SUV jsou trend už několik let, a tak se této kategorii nemohlo vyhnout ani Maserati, italská značka tradičně zaměřená na sportovní sedany a vozy gran turismo. Do segmentu přitom vstoupila poměrně brzo, už v roce 2011 prezentovala koncept svého SUV a v roce 2016 ho začala vyrábět . Výsledek se jmenuje Maserati Levante a na trh dorazilo dříve než konkurenti jako Lamborghini Urus nebo Aston Martin DBX. V současnosti už vůz pomalu očekává facelift, ještě předtím jsme však vyzkoušeli vrcholnou verzi Trofeo.

Motor, jízdní vlastnosti

Famózní osmiválec

Luxusní interiér s jemnou kůží a poctivě vyrobeným karbonem je jedním z hlavních lákadel Levante Trofeo, nikoliv však tím vůbec nejzajímavějším. Tím je totiž nepochybně technika v útrobách, respektive motor pod kapotou. Srdcem Levante Trofeo je dvakrát přeplňovaný vidlicový osmiválec o objemu 3,8 litru, který byl vyvinut ve spolupráci s Ferrari, u něhož se dokonce vyrábí.

Zážehový agregát pochází z Quattroporte GTS, proti němuž však byl pro použití v Levante Trofeo v lecčems upraven. Kvůli kombinaci s pohonem všech kol se dočkal nové klikové skříně se specifickou hřídelí, nové je též olejové čerpadlo a pomocný řemen, jakož i uspořádání elektrických kabelů. Měnily se však také další komponenty, změna mapování elektroniky v tomto směru vývojářům nestačila. Proto tu jsou dvě nová turbodmychadla typu twin-scroll, každé s vlastním mezichladičem. Přepracována byla také hlava válců, účinnosti pak pomáhají odlišné vačky a ventily. Vyšší výkon zase zajišťují přepracované písty a ojnice.

To všechno je navíc zabaleno do kouzelně vypadajícího balíčku. Otevřete kapotu a uvidíte krásný kus mechanické práce s červeně lakovanou hlavou válců a karbonovým krytem. Ono to ale nevypadá jen dobře, ale ono to také zní parádně. V Modeně se jednoduše vykašlali na nějaké serepetičky dobarvování zvuku a raději vsadili na co nejčistší sound.

A je to jedině dobře! Jiné osmiválce se svým hlubokým brumláním vedle Maserati najednou působí až nečekaně uměle. Zde se naopak dočkáte charakterního chrapláku, který pod plným plynem kolem 5000 otáček burácí tak, jakoby avizoval příchod apokalypsy. Tenhle jekot vážně stojí za to.

To ale není všechno. Nejvýkonnější osmiválec v historii Maserati se svým výkonem 580 koní a točivým momentem 730 N.m toho umí ještě mnohem víc. Mně osobně nejvíce nadchly okamžité reakce na pokyn plynu, jednotka reaguje bez jakékoliv prodlevy, až máte pocit, že je atmosférická. Navíc její síla graduje spolu s vysokými otáčkami, a tak se nestává jako u jiných turbomotorů, že se to nejzajímavější děje ve středním pásmu. Zde si motor klidně rádi vytočíte až k červenému poli, a to nejen pro dosažení co nejzajímavějšího zvuku, ale i síly. Ostatně výkon vrcholí v 6250 otáčkách, zatímco maxima točivého momentu se dočkáte v širokém pásmu od 2500 do 5000 otáček.

Maserati Levante Trofeo

V Levante Trofeo navíc ani nemáte pocit mrtvého pásma nad volnoběhem, jak to u přeplňovaných jednotek bývá. Pokud totiž v nízkých otáčkách sešlápnete plyn, i v manuálním režimu převodovky si auto samo podřadí, klidně o pár stupňů, abyste neměli pocit nějaké ochablosti. Zároveň však při manuálním řazení nechává Maserati vše na bedrech řidiče, jakmile dosáhnete omezovače, prostě v něm zůstanete a musíte si přeřadit sami. Skvělé!

Právě převodovka, alias dobře známý osmistupňový automat s hydrodynamickým měničem od ZF, rovněž zaslouží hodnocení jen samými superlativy. Tuhle převodovku jsem již vyzkoušel v desítkách aut, přičemž v mnoha z nich byla skvěle naladěna, přesto v žádném z nich nebyla tak skvěle spárována s motorem jako právě v Levante.

K převodovce opravdu nelze říct jediného křivého slova. V běžném režimu naprosto hladce mění převod, aniž byste si toho všimli. Když však přepnete do Sportu, nebo rovnou do ještě ostřejšího režimu Corsa, dočkáte se rychlého řazení jak ze sporťáku. Převodovka také hbitě reaguje na manuální pokyn, což v případě využití těch krásných karbonových pádel pod volantem doprovází naprosto kouzelné mechanické kliknutí.

Pohonné ústrojí je zkrátka na jedničku, snad jen spotřeba paliva by mohla být nižší. Respektive jiné biturbo osmiválce umějí být přece jen úspornější. Už dlouhodobý průměr jízd před naším testováním s hodnotou 21 l/100 km naznačoval leccos, což se následně potvrdilo i při našem testování. Ve městě se sice při volnějším provozu dá jezdit za 15 l/100 km a na dálnici při dodržování rychlostních limitů spotřeba klesá k 13 l/100 km, jakmile ale zrychlíte tempo, spotřeba okamžitě roste strmě nahoru. Jedna rychlejší vyjížďka s průměrem 29 l/100 km dokázala, že se Levante umí opravdu hodně napít. Naopak průměr 17 l/100 km při 160km/h dálničních přejezdech dokazuje, že tohle auto v klidu zastane funkci rychlého dálničního křižníku.

Superrychlé GT

Je to tak, navzdory svému vysokému výkonu se totiž Maserati Levante Trofeo neprezentuje jako super ostré SUV, které chce konkurovat schopnostmi sportovním automobilům či snad rovnou superautům. Pořád má jít primárně o gran turismo, které má s nadšením překonávat dlouhé vzdálenosti napříč kontinenty, jen mnohem vyšší rychlostí.

A přesně takové Levante Trofeo je. Ne že by rychlou jízdu po klikatých okreskách nezvládalo, ba naopak, i na okresce umí jezdit velice rychle, až se to posádce možná nebude líbit. Nějak tak ale máte pocit, že je přece jen možná trochu těžkopádnější než jiná podobně koncipovaná SUV a že si takový styl jízdy tolik neužívá. Přitom ale umí být hravé, i díky možnosti vypnutí kontroly stabilizace v ostrém režimu Corsa. Pohon všech kol navíc funguje tak, že spíš reaguje až na nějaký problém, než že by vyloženě pomáhalo v zatáčkách, většinu času se snaží maximum síly motoru posílat jen na zadní kola. Čtyřkolka se spouští totiž až při prokluzu zadní nápravy, dopředu následně umí poslat až 50 % hnací síly, a to během 150 milisekund.

Pak ale ze zatočených silniček přejedete na širší silnice s rychlými táhlými oblouky a najednou zjistíte, jak Levante Trofeo ožije. To je přesně styl, který se mu líbí. Rychlá jízda na dlouhých trasách, přesně tak, jak to u vozů kategorie gran turismo bývá.

To samé platí pro dálnici. Při jízdě rychlostmi „německého tempa“, daleko nad povolenými limity tuzemských dálnic, najednou máte pocit, že přesně pro tohle bylo Levante stvořeno. Vzduchový podvozek se při vyšším tempu automaticky sníží, najednou skvěle tlumí nerovnosti a máte pocit, že i to odhlučnění je najednou snad ještě lepší. Slyšíte jen lehký šum větru kolem karoserie a vrnění osmiválce, který se stará o to, abyste měli další porci kilometrů co nejrychleji za sebou. Ne že by Levante bylo hlučné, třeba ve městě ale o práci motoru dobře víte, zatímco ve vyšším tempu je jeho zvuk decentně potlačen, aby zbytečně nerušil.

Naopak popojíždění ve městě se Levante Trofeo tolik nelíbí a dá zde najevo spíše svoji sportovní duši. Podvozek tvořený dvojitými lichoběžníky vpředu a víceprvkovou nápravou vzadu najednou jakoby občas zakopával o větší nerovnosti, než že by je pohodlně tlumil, přitom samotná karoserie se měkce pohupuje. Spíše však vadí bouchání od velkých kol.