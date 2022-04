Mazda přiznává: Nové šestiválce jsou nejspíš poslední generací spalovacích motorů

Zatímco většina automobilových výrobců od velkoobjemových motorů s pěti a více válci ustupuje a dává přednost downsizingu, Mazda se znovu vydala po vlastní cestě. A tak pro SUV CX-60 (a další modely, které budou následovat) připravila zbrusu nové řadové šestiválce – třílitrový Sky-X spalující benzin a 3,3litrový turbodiesel.

Dalo se předpokládat, že i tato skvělá zpráva bude mít několik ale. Zcela nová platforma se šestiválci a pohonem zadních kol by slušela nejen prostornému SUV, ale také tradičnímu modelu Mazda 6. Jenže nedávno se objevila informace, že s novou „šestkou“ se v budoucích plánech značky nepočítá a je otázkou, zdali se dočká alespoň nějakého nepřímého nástupce.

Joachim Kunz, šéf technického vývoje ve výzkumném a vývojovém centru Mazda Europe, se nyní v rozhovoru pro Automotive News Europe rozpovídal o nových šestiválcích. A prozradil, že něčeho podobně velkolepého už se dočkáme jen těžko. „S největší pravděpodobností to bude poslední generace spalovacích motorů,“ uvedl na téma motorových novinek.

To by nemusela být zas až tak strašidelná zpráva, jak se může z počátku zdát. Samotné šestiválce mohou (pokud nedojde k plošnému zákazu spalovacích motorů) s nejrůznějšími modifikacemi sloužit pod kapotami mnoha modelů ještě pěknou řádku let. To potvrzuje i Kunz, který říká, že automobilka je připravena přizpůsobit své nové agregáty přísnější emisní normě Euro 7… až tedy bude rozhodnuto, co přesně v ní motory vlastně mají splňovat.

Japonci si technické parametry motoru Sky-X nechávají pro sebe, zatím se podělili jen o podrobnější informace k turbodieselu. Šestiválec Sky-D přijede ve dvou verzích – slabší disponuje výkonem 170 kW (231 k) a točivým momentem 500 newtonmetrů. Silnější je vybaven mild-hybridním systémem a doluje ze sebe ještě víc, konkrétně 187 kW (254 k) a 550 Nm točivého momentu. Všem verzím každopádně přejeme bohatý a co možná nejdelší život!