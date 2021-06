Miniauta dříve a dnes: Bývala hitem, končí však jejich éra?

Pokud máte utažený rozpočet a potřebujete auto do města, udělá vám službu minivůz. Jak levný je dnes? Zmapovali jsme nejnižší segment trhu a podívali se do budoucnosti.

K Evropě vždy patřila malá městská vozítka, která sice nenabídla moc výbavy, komfortu ani bezpečí, zato se s nimi perfektně manévrovalo v úzkých uličkách a neřekla si o moc paliva.

V Česku před lety dokonce někdy zafungovala jako jediné auto do rodiny. Třeba i na mořskou dovolenou. „Zní to bizarně, ale před lety dokázalo Daewoo Matiz posloužit i jako plnohodnotné rodinné auto. Klidně jste ho mohli takhle v červnu potkat po střechu i nad střechu naložené do Chorvatska,“ směje se Jindřich Topol z AAA Auto.

Sbohem, Ka, Citigo, Twingo

To už dnes neplatí. Minivozy si jako jediné auto do garáže kupují jen senioři – a kvůli ceně už to nebývá. Jak ukazuje naše srovnání let 2010 vs. 2020, nová i ojetá miniauta jsou o polovinu dražší než před deseti lety. A někdy za ně zaplatíte víc než za větší kousky ze segmentu B.

Naše tabulky však ještě víc ukazují, že nová miniauta z trhu houfně mizí. V propadlišti dějin skončily někdejší bestsellery jako Chevrolet Spark, Renault Twingo, Ford Ka či Škoda Citigo.

Čím to? S nástupem drahé povinné bezpečnostní výbavy a nákladným emisním příslušenstvím motorů se dříve levné minivozy přestaly automobilkám vyplácet.

Navíc zákazníci přesedají do malých crossoverů, a tak je kdysi populární kategorie v mnoha zemích včetně Česka dlouhodobě na ústupu. Někteří výrobci už s prcky skončili úplně, jiní u nich prvně škrtli naftu a pak vyměnili i benzin za elektriku. Další nechávají dožít své vysloužilé modely a budoucnost mají otevřenou.

„Tlak na snižování emisí a rostoucí požadavky na bezpečnostní systémy v poslední době výrazně prodražují všechna nová auta. Nejvíc to odnášejí právě ta nejmenší. U nich si výrobce nemůže dovolit skokově zvýšit ceníkovou cenu třeba o padesát tisíc, a tak raději od jejich výroby upustí ve prospěch větších modelů - typicky různých malých SUV a módních crossoverů, u nichž může cenovku snáze vyšroubovat a zákazníci to skousnou,“ dumá Jindřich Topol.

Prodeje v AAA Auto Rok 2010 Rok 2020 Pořadí Model počet kusů Model Počet kusů 1. Daewoo Matiz 212 Škoda Citigo 190 2. Fiat Panda 109 Hyundai i10 129 3. Ford Ka 101 Fiat Panda 69 4. Kia Picanto 85 Toyota Aygo 68 5. Renault Twingo 81 Kia Picanto 57 6. Chevrolet Spark 73 Chevrolet Spark 4 6 7. Hyundai Atos 70 Citroën C1 44 8. Fiat Seicento 57 Fiat 500 37 9. Opel Agila 54 Smart Fortwo 25 10. Smart Fortwo 34 Renault Twingo 24 11. Peugeot 107 31 Volkswagen Up 21 12. Citroen C1 24 Volkswagen Up 21 13. Hyundai i10 21 Škoda Citigo-e 20 14. Daewoo Tico 20 Daewoo Matiz 20 15. Toyota Aygo 19 Suzuki Splash 19 16. Suzuki Wagon R+ 15 Hyundai Atos 19 17. Fiat Cinquecento 13 Opel Agila 9 18. Volkswagen Fox 12 Ford Ka 9 19. Kia Pride 11 Peugeot 108 6 20. Fiat 500 8 Volkswagen Fox 6 21. Suzuki Splash 7 Opel Adam 5 22. Volkswagen Lupo 3 Ford Ka+ 5 23. Suzuki Alto 2 Suzuki Alto 4 24. Seat Arosa 2 Seat Mii 4 25. Daihatsu Cuore 1 Suzuki Wagon R+ 4 CELKEM 1075 872

Jak dál?

Pro miniauta možná na další roky zůstane jedinou nadějí elektrifikace, což v Česku ukázalo třeba nejžádanější miniato posledních let: dříve benzinové citigo, loni už jen elektrické citigo-e. „To si nacházelo klientelu i navzdory dvojnásobné cenovce proti benzinové verzi,“ připomíná Topol.

Podle něj to nebude dlouho trvat a miniauta začnou plíživě docházet i v bazarech, jak se to už dnes projevuje u MPV, která na trhu nových vozů začala vymírat před lety a nyní lidem začínají povážlivě chybět. Minivozům se to zatím neděje, jak ukazuje tabulka prodejů ojetých miniaut v roce 2020 – najdeme jich v ní hned dvaatřicet! Včetně matizů, atosů, foxů či seicent.

Poslední mohykáni

Jedněmi z mála, kdo segmentu minivozů věří nadále i mezi novými modely, jsou třeba Hyundai s Toyotou. Těm mimochodem letos patří v českých registracích miniaut přes 40 % trhu: Hyundai i10 si aktuálně bere z koláče přes 20 %, Toyota Aygo právě 20 %. Za nimi najdeme maličké „teréňáky“ Suzuki Ignis (18 %) a Fiat Panda (7 %). Jak víte ze Světa motorů, Hyundai i10 se loni dočkal třetího pokračování a nabízí jako za starých dobrých časů hned tři zážehové motory: litrový, dvanáctistovku a stokoňový T-GDI. Benzinovým stylem přemýšlí i u Kolína vyráběná Toyota Aygo. Ta přijede jako klasika ve třetí generaci příští rok, zatímco její dřívější čeští sourozenci Peugeot 108 a Citroën C1 nebo další miniauta typu Fiatu 500 sázejí do budoucna výhradně na elektriku. Jenže s ní se pohybujeme v úplně jiných cenových relacích.

„Což dokonale ilustruje, kam miniauta kráčejí. Do budoucna se nedá očekávat nic jiného než další redukce nabídky modelů a celkový útlum. V posledních letech se s rostoucí životní úrovní minivozy pořizovaly jako druhé či třetí auto do rodiny a často u nich byla znát snaha výrobců o stylové pojetí na úkor někdejší praktičnosti. Kdo neměl 400.000 korun na fungl nový kompakt, často raději manželce koupil miniauto, než aby šel do bazaru zešedivět hledáním pětileté ojetiny bez potřebných servisních investic. Ale to se mění,“ uzavírá Topol.

Registrace miniaut na českém trhu Rok 2010 Rok 2020 Pořadí Model Počet kusů Model Počet kusů 1. Fiat Panda 1531 Škoda Citigo 1056 2. Hyundai i10 976 Hyundai i10 832 3. Chevrolet Spark 851 Toyota Aygo 598 4. Kia Picanto 536 Suzuki Ignis 508 5. Suzuki Splash 440 Fiat 500 247 6. Citroën C1 405 Mitsubishi Space Star 241 7. Fiat 500 397 Fiat Panda 234 8. Peugeot 107 339 Peugeot 108 221 9. Renault Twingo 139 Kia Picanto 158 10. Toyota Aygo 109 Citroën C1 139 11. Smart Fortwo 63 Volkswagen Up 91 12. Suzuki Alto 54 Smart Fortwo 15 13. Ford Ka 12 - 14. Renault Wind 11 - 15. Toyota iQ 10 - 16. Opel Agila 8 - CELKEM 3,5 % trhu, 5881 kusů 2,1 % trhu, 4340 kusů

Kde končí fleetová miniauta?

Neb se na prodejích nových i ojetých aut aktuálně podílejí minivozy sotva dvěma procenty, logicky se v nijak velkých počtech dostávají na trh ojetin od firem. Což je jinak pro bazary fleet-klasika! Přitom miniauta ve firmách slouží. Jmenujme třeba rozvážeče pizzy a dalších jídel. „Kupodivu ani nabídka aut doslouživších ve velkých rozvážkových firmách k nám zatím nikdy nepřijela. A není mi ani známo, kde tato flotilová auta končí,“ diví se Jindřich Topol z AAA Auto. „Cyklus jejich obměny v těchto firmách je asi delší než obvyklé tři čtyři leasingové fleetové roky. Pětinu námi prodaných minivozů tvořila zánovní auta do dvou let stáří, často šlo o předváděčky a skladová auta dealerů. Takto v balíčcích se skupovala typicky citiga a i10. Jinak u starších ojetin šlo převážně o individuální výkupy od soukromé klientely. Pro miniauta je to na rozdíl od větších segmentů, kde fleety vládnou, typické,“ vysvětluje Jindřich Topol.

Deset nejdostupnějších miniaut Rok 2010 Rok 2021 Model Cena Model Cena Chevrolet Spark 162 500 Kč Hyundai i10 229 990 Kč Fiat Panda 162 900 Kč Citroën C1 234 900 Kč Hyundai i10 164 900 Kč Mitsubishi Space Star 239 850 Kč Kia Picanto 169 980 Kč Toyota Aygo 239 900 Kč Renault Twingo 179 900 Kč Fiat Panda 249 900 Kč Citroën C1 184 900 Kč Peugeot 108 250 000 Kč Suzuki Splash 189 900 Kč Kia Picanto 269 980 Kč Peugeot 107 199 900 Kč Fiat 500 279 900 Kč Toyota Aygo 199 900 Kč Suzuki Ignis 298 900 Kč Ford Ka 219 990 Kč Volkswagen Up 309 400 Kč

Glosa o minivozech: Zamyšlení nad posláním nejmenších aut aneb Politici to úplně otočili

Touha po svobodném a volném pohybu je stará jako lidstvo samo. Způsob, jak to člověk může dělat, nabral s postupným rozvojem civilizace a přicházejícím pokrokem nové rozměry. Jistě byl jedním z převratných milníků vynález spalovacího motoru, který pro cestování otevřel zcela jiné obzory. V raných počátcích byl tento způsob dopravy s ohledem na pořizovací cenu určen převážně bohaté klientele. Změna v myšlení začala s pásovou výrobou. S rostoucími počty vyrobených kusů docházelo k rozpuštění nákladů na vývoj i výrobu a automobily se staly dostupnějšími pro širší skupiny zákazníků. Pořád to ale nestačilo k většímu rozšíření aut a zejména v jižnějších částech Evropy nebo Spojených států měly v osobní mobilitě nezanedbatelnou pozici i různé typy motocyklů. Snaha přesadit zákazníky na čtyři kola nebo motorizovat zbývající část populace donutila výrobce přistoupit k tomu různě. Zatímco někteří producenti se vrhli na vývoj a výrobu rodinných vozů za cenu kompromisů v designu, výbavě i výkonu, jiní aplikovali filozofii co nejlevějšího, tudíž malého vozítka, které by nahradilo jízdu na skútru s mírou vyššího komfortu. Právě v těchto předcích lze hledat základy třídy minivozů. Miniauta pomohla masivně motorizovat Evropu a Latinskou Ameriku. Stala se nezbytností v Asii, kde na malém prostoru žije vysoká hustota obyvatelstva. V Evropě miniauto znamenalo nízkou cenu a snadnou dostupnost. Obliba? Logicky veliká!

S nastupujícími novými technologiemi, které se týkají zvyšování výkonů a rychlostí, ale také bezpečnosti, komfortu a emisí, se však situace miniaut zkomplikovala. Zatímco katalyzátor, klimatizace, airbagy nebo obyčejné ABS začaly pronikat do větších vozů jako sériová výbava a v jejich ceně se takové náklady snáze rozpouštěly, u minivozů takový prostor pro manipulaci s cenou pochopitelně nebyl. Nedávno vyráběné minivozy měly výrazně lepší výbavu z výroby než auta nižší střední a střední třídy na konci devadesátých let. Tak už to bývá: veškeré technologie, které se jako první objevují v nejluxusnějších a prémiových vozech, postupem času propadnou do nižších segmentů. Což je pro miniauta smrtící proces, protože pak se jejich cena přibližuje modelům malých aut, které jsou o třídu větší a nabízejí uživatelům jiné možnosti.

Střelou do spánku by se pro minivozy dal nazvat hon za emisními standardy. Emisní technologie a úpravy jsou cenově náročné a také při posuzování emisí se bere v potaz hmotnost vozu. Čili miniauto = nízká hmotnost, a to se rovná přísnějším emisním limitům. Přidaná hodnota výrobce je dána jako procenta z prodejní ceny vozu, která u miniaut musí být pochopitelně nižší. Začarovaný kruh! Zatímco prostou logikou by běžný motorista očekával, že miniauta při snižování emisí sehrají svou důležitou úlohu, politici nastavili pravý opak.

Ani postupná elektrifikace miniautům nesvědčí. Technologie a akumulátory do luxusního a velkého SUV mají jednotkově stejnou cenu jako do miniauta. A rozdíl v příplatku za velikost vozu se ve finální ceně auta projeví v podstatě minimálně. Další rána do vazu! Minivozy za dobu své existence urazily obrovský kus cesty. Za posledních šedesát let vyrostly zhruba o šedesát centimetrů na délku. Mají výbavu a používají technologie, o kterých uživatelé vozů střední třídy na počátku milénia ani nepřemýšleli. Bohužel svou podstatou minivozy slouží jen jako tišší a němí sluhové svým pánům, kteří si je kupují, protože jsou stále ještě relativně dostupné a poskytují pořád adekvátní poměr cena/výkon. Málokdy jsou ale něčím, na co by byl jejich majitel pyšný a čím by se chlubil, protože auto je stále v naší společnosti status quo. Ano, jsou i výjimky, ale těch je jako šafránu. Zákonitě tedy vyvstává otázka: může někdy dojít k renesanci této třídy? Vrátí se zpátky z fleetů pizzařů, kurýrů a rozvozů čeho všeho masově zpět k běžným uživatelům? Zatím to tak nevypadá. Rozhodnutí o tom, kam bude automobilový svět směřovat, totiž nevychází od techniků, vývojářů ani zákazníků, ale od politiků. Jestli to je dobře, můžeme pomalu, ale jistě posuzovat sami. Třeba se někdy v hospodě u piva dočkáme toho, že se zase začne chlubit a pyšnit ten, kdo bude mít menší auto. A ti s velkým SUV budou zarytě mlčet a hledět tiše do stolu.

