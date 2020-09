Mitsubishi Space Star 1.2 MIVEC – Kapesní raketka jen na oko

Space Star se v rámci letošního faceliftu dočkalo výraznějšího vzhledu. Na jednu stranu vypadá možná trochu směšně, na druhou stranu bude styl pro mnohé lákadlem.

Design, interiér Mitsubishi rezignovalo na evropské trhy a v rámci úsporné strategie zmrazilo vývoj nových modelů pro starý kontinent. A tak je možná letos uvedený facelift Mitsubishi Space Star jednou z posledních novinek tří diamantů pro Evropu, ne-li ta poslední. U nás zavedený specialista na SUV možná není první volbou při výběru malého hatchbacku, Space Star ale po faceliftu dokazuje, že je pro leckterou klientelu velice zajímavým vozem. Space Star si možná ještě mnozí pamatují jako malé MPV nabízené na přelomu tisíciletí, dnes ale toto označení nese pětidveřový hatchback na pomezí segmentů miniaut a malých vozů. Na český trh dorazil v roce 2018, úplnou novinkou ale tehdy nebyl, jinde ve světě se model známý též jako Mitsubishi Mirage prodává už od roku 2012. Možná i kvůli tomu hraje Mitsubishi Space Star na českém trhu především roli dostupného automobilu, který aktuálně pořídíte za ceny od 265.850 korun. Letos uvedený facelift, v případě Space Staru už druhého výraznějšího, ale přidává i další benefit. Mitsubishi Space Star má po faceliftu. Přinesl modernější vzhled a kvalitnější interiér Jak vytuněný kei car A tím je nepochybně vzhled. Dosud bylo Mitsubishi Space Star spíše unylé auto se zapomenutelným designem, využití dynamického štítu z větších modelů značky s výraznější maskou ozdobenou chromovaným zdobením, ale z maličkého hatchbacku udělalo prďácké autíčko, za nímž se otočíte. Styl lze navíc dále zdůraznit paketem Sport za 22.990 korun, který přidá rozšířené nárazníky, sportovní lemy bočních prahů, prahové lišty nebo chromovanou koncovku výfuku. Ze Space Staru je najednou svalnatě vypadající raketka jak z dílny uznávaného tunera japonských kei carů, což sice na jednu stranu u tak malého autíčka vypadá poněkud směšně, na druhou stranu to má až neuvěřitelný styl. A když si vzpomenu na někdejší léta, kdy jsem měl v osmnácti ještě mokré papíry, uvědomím si, jak hodně bych takové auto tehdy chtěl a jak by mně ho spolužáci z gymplu jezdící „sockou“ záviděli. Mitsubishi Space Star 1.2 MIVEC Zastaralý, ale poctivý Takže kšilt dozadu a hurá za volant. Jestliže zvenku díky letošní modernizaci Space Star svůj věk šikovně maskuje, uvnitř už se jeho léta plně projeví. Co si budeme povídat, konkurence už je zkrátka jinde. Interiér působí zkrátka zastarale, což zdůrazňují detaily jako palubní počítač ovládaný kolíčkem v přístrojovém štítu, nesklopný klíček nebo třeba jen výškově nastavitelný volant. Pořád si nicméně můžete objednat multimediální systém, za příplatek 24.990 korun dokonce dostanete paket Navi, který obsahuje i vestavěnou navigaci. V našem případě jsme však testovali Space Star v prostředním stupni Invite, který si musí vystačit s klasickým rádiem bez dotykového displeje. Čert to ale vem, když zjistíte, že kabina navzdory těmto detailům nebo tvrdším plastům působí značně bytelně. Pěkný je i multifunkční volant, jen škoda, že je jen výškově nastavitelný. Sedačky jsou pak orientovány ryze na poskytovaný komfort, v zatáčkách se tak bohužel projeví minimální boční vedení, které zcela kontrastuje s vnějším vzhledem. Více mně však vadí zbytečně vzad umístěná loketní opěrka, která neposkytne takovou oporu. Na zadních sedačkách pak Space Star mile překvapí poskytovaným prostorem. To se totiž ukáže, že přestože vůz statistiky Svazu dovozců automobilů řadí do kategorie miniaut, ve skutečnosti Space Star s délkou 3.845 mm a rozvorem 2.450 mm vyplňuje neobsazený prostor na hranici segmentů A a B. Mezi konkurenty se tak dá řadit nejen Hyundai i10, ale třeba i Dacia Sandero. Na zadních sedadlech se tak sice s výškou 185 centimetrů přesně dotýkám koleny předních sedadel, u jiných miniaut je ale poskytovaný prostor rozhodně menší. Nad hlavou mám navíc mírnou rezervu a oceňuji i sedák pěkně podpírající stehna. To v téhle kategorii rozhodně není samozřejmostí. Špatný pak vzhledem k vnějším rozměrům není ani zavazadlový prostor, s udávaným objemem 235 litrů. Mitsubishi Space Star 1.2 MIVEC

Motor, jízdní vlastnosti Nečekaně úžasné řazení Nabídka motorů sice zůstala shodná, základní tříválec 1.0 MIVEC (52 kW) ale s blížícím se příchodem modelového roku 2021 z nabídky vypadne, a tak už se jen doprodávají jeho skladové zásoby. I proto jsme modernizovaný Space Star vyzkoušeli s objemnějším tříválcem 1.2 MIVEC (59 kW). Ten pořídíte až v prostředním stupni Invite (dnes základní Inform+ je k dispozici výhradně s litrem o výkonu 52 kW za 265.850 korun), a to za 289.850 korun. To možná při srovnání s minivozy není úplně málo, zajímavý je ale v tomto případě poměr ceny a výbavy. Za uvedenou cenu totiž dostanete takové prvky jako diodová koncová světla, elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka, tempomat, kožený multifunkční volant nebo vyhřívaná přední sedadla. Nechybí ani výškově nastavitelné sedadlo řidiče, klimatizace nebo centrální zamykání s dálkovým ovládáním. A to už v dané cenové relaci není špatné. Nejdostupnější auta v Česku: Když stačí 250.000 Kč Atmosférický řadový tříválec s rozvodem DOHC o objemu 1.193 cm3 možná s výkonem 59 kW na papíře tolik nenadchne, vzhledem k zaměření ale autu plně postačuje. Na dálnici nebo na okresní silnici se sice projeví nanejvýš průměrná dynamika, ve městě je ale elán naprosto dostatečný, čemuž pomáhá celkem slušný točivý moment 106 N.m. Stačí jen motor vytočit nad 2000 otáček, vzhledem k atmosférickému plnění jej přece jen potřebujete dostat do otáček, nad volnoběhem se toho moc neděje. Mitsubishi Space Star – srovnání s dalšími hatchbacky Model Mitsubishi Space Star Dacia Sandero Hyundai i10 Škoda Fabia Toyota Aygo Motor 1.2 MIVEC 1.0 SCe 1.0i 1.0 MPI 1.0 VVT-i Zdvihový objem [cm3] 1193 998 998 999 998 Válce/ventily 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 Největší výkon [kW/min] 59/6000 54/6300 49/5500 44/5000-5500 53/6000 Točivý moment [N.m/min] 106/4000 95/3500 96/3750 95/3000-4300 93/4400 Převodovka 5M 5M 5M 5M 5M Max. rychlost [km/h] 180 158 156 158 160 Zrychlení 0-100 km/h [s] 12,6 15,1 14,6 16,4 13,8 Komb. spotřeba NEDC [l/100 km] 4,6 4,9 4,2 4,8 4,1 Základní cena [Kč] 289.850 211.400 229.990 279.900 229.900 Srovnání s miniauty navíc dokazuje, že jeho schopnosti jsou v dané cenové relaci vlastně skvělé. Vždyť Space Star s dvanáctistovkou pod kapotou zrychlí z 0-100 km/h za 12,6 sekundy a jede nejvýše rychlostí 180 km/h. To mnohá miniauta nezvládnou. Mitsubishi Space Star 1.2 MIVEC Motor navíc s autem s provozní hmotností 950 kilogramů nemá tolik práce, což se projeví na spotřebě. Při volnější dopravní situaci jsme se po Praze pohybovali za skvělé 4 l/100 kilometrů, když doprava zhoustla dostali jsme se na pořád dobrých 5 l/100 km. Spotřeba roste jen při svižnějším tempu, kdy umí překonat sedmilitrovou hranici. Plusem je každopádně slušné odhlučnění pracujícího agregátu. Poctivost užité mechaniky pak bezesporu dokazuje pětistupňová manuální převodovka. Řazení je naprosto přesné a s relativně krátkými drahami, což se v téhle kategorii jen tak nevidí. Preciznost a tichost řazení by zkrátka Mitsubishi mohly závidět i některé dražší vozy. Tohle se zkrátka vážně povedlo! Kdo by si každopádně nechtěl řadit sám, může zvolit příplatkové CVT dodávané za 20.000 korun. Mitsubishi Space Star 1.2 MIVEC CVT – Skromný kliďas Parádní komfort Ono Space Star obecně dokazuje, že na jeho konstrukci se rozhodně nešetřilo. Jeho cena snižovala spíše oněmi staršími, již zaplacenými detaily, o nichž jsme již hovořili. Již samotná konstrukce působí bytelně, což ostatně sama automobilka zdůrazňuje. Že to znamená poněkud omezený výhled, kvůli nízkému čelnímu sklu nebo tlustým A sloupkům, už je věc jiná. V tomto případě ale omluvitelná. Kvalitní práci zastává také podvozek. Laděný je primárně na komfort, a tak se v zatáčkách Space Star začne při ostrých průjezdech povážlivě naklánět. Od podvozku se ale neozývají žádné hlučné rány, na což tedy mají vliv malá 14palcová kola. Opět ale zdůrazním, že jiná auta za takovou cenu to takhle dobře nezvládnou. Tlumení nerovností je opravdu parádní, a to včetně silnic s rozbitým povrchem. Blíží se konec SUV Mitsubishi v Evropě? Čeští zákazníci se nemají bát Vybrané zákazníky pak potěší až nečekaně zábavný charakter auta, ladící k jeho sportovní vizáži. Rychlá jízda vás totiž se Space Starem bude navzdory velkým náklonům karoserie a lehkému řízení bavit, ždímání veškerých jeho schopností je ryze zábavné, přestože ve výsledku nejedete nijak zvlášť rychle. Alespoň ale díky tomu jedete pořád v relativně bezpečných a hlavně limity povolených rychlostech. Duch rallyeových tří diamantů nicméně pořád žije! Plusem je i předvídatelné chování. Mitsubishi Space Star 1.2 MIVEC

