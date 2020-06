Nejdostupnější auta v Česku: Když stačí 250.000 Kč

Jak rozebíráme v článku "Proč tak rostou ceny vozů: Nová auta zdražují. A budou ještě víc", za nákup nových osobních vozů dávají letos Češi víc peněz než dřív. Ilustruje to i tabulka níže: zatímco v letech 2007-2019 se nejlevnější auta vždy vešla pod 200.000 Kč, letos už není takové ani jedno.

Zlaté nákupní časy patřily rokům 2011-2013, tehdy vozy jako Dacia Logan, Fiat Panda nebo Dacia Sandero startovaly pod hranicí 160.000 Kč. A v roce 2013 se Renault Thalia dokonce nabízel za 139.900 korun. Hitparádu roku 2020 otevírá kupodivu kombík – Logan MCV zdražil proti loňsku jen o patnáct tisíc na 204.900 Kč, dnes se tak prodává za nižší cenu než jeho sourozenci od Dacie.

Rodina aut do 250.000 Kč je docela pestrá: vedle zmíněného kombi najdeme mezi tuctem zástupců logicky hned sedm minivozů, ale také dva malé hatchbacky, sedan a díky dusteru i reprezentanta SUV.

Níže v textu jsme se na každé z dvanácti aut pod čtvrtmilion podívali podrobněji. Zabrouzdali jsme i do nabídky skladových vozů. Díky tomu jsme našli posledního mohykána, co se přece jen dá v červnu 2020 koupit pod dvě stě tisíc: a nejde o holátko, sandero za 193.300 Kč je ve vyšší výbavě Arctica, tedy s klimatizací.

Dacia Logan MCV (204.900 Kč)

Auto s litrovým motorem a výbavou Access koupíte těsně nad 200.000 Kč a i lepší stupně se vejdou do čtvrtmilionu: Open stojí 231.400 Kč, Arctica 247.400 Kč. Tu jsme minulý týden našli se slevou mezi skladovkami: za 240.400 Kč.

Plus Obrovský kufr 573/1518 litrů Minus Průměrné vlastnosti motoru

Dacia Sandero (211.400 Kč)

Litrový benzin, výbava Open, to je nejlevnější sandero. Jako ostatní dacie ho můžete mít i na LPG, a to za 254.400 Kč. Doporučujeme buď terénní verzi Stepway za 234.400 Kč, nebo výbavu Arctica – tu koupíte podle oficiálního ceníku za 227.400 Kč. My jsme ale objevili takové auto mezi skladovými vozy pod hranicí dvou set tisíc: za 193.300 Kč.

Plus Prostorný interiér Minus Větší náklony v zatáčkách

Svět motorů 25/2020

Dacia Logan (211.400 Kč)

Kupodivu sedan stojí víc než kombi MCV, kufr má ale tenhle sedan také obří: 510 litrů. S litrovým benzinem a výbavou Open stojí stejně jako bratříček Sandero. Pohon LPG začíná na 262.400 Kč. Naše brouzdání po skladových autech se zastavilo u varianty Arctica za 212.400 Kč, jinak vyjde na 225.400 korun.

Plus Měkký podvozek Minus Necitlivé řízení

Toyota Aygo (214.900 Kč)

Toyota Aygo v edici Best je nyní se startem na 214.900 Kč s litrovým motorem nejlevnějším minivozem na českém trhu, příbuzní Francouzi z Kolína začínají dráž. V edici za základní cenu má rovnou balíček Comfort, který přidává manuální klimatizaci a audiosystém s bluetooth i ovládáním na volantu. Ze skladovek nám padlo do oka rudé Aygo X-Play Style za 243.900 Kč, které se standardně do čtvrtmilionu nevejde.

Plus Komfortní podvozek Minus Málo místa vzadu a v kufru

Fiat Panda (221.900 Kč)

Benzinová třináctistovka s výkonem 51 kW, výbava Plus s klimatizací, rádiem, dálkovým centrálem - takhle můžete mít auto za 221.900 korun. Vyšší varianty už se do čtvrtmilionu nevejdou. Lounge stojí 261.900 Kč, panda na LPG 273.500 korun. Jako skladovka za 288.800 Kč přidává vyhřívání sedadel, čelního skla a další nadstandardy.

Plus Spousta odkládacích schránek Minus Středový sloupek tlačí do nohy

Mitsubishi Space Star (224.850 Kč)

Nejmenší model v nabídce Mitsubishi, ale zároveň největší zástupce minivozů se v Česku právě prošel modernizací, kterou jsme důkladně představili v minulém vydání. Atraktivnější vzhled je další zbraní po velmi dostupné ceně: 224.850 Kč patří k nejlepším nabídkám na trhu, platí pro motor 1.0 MIVEC 52 kW. Mezi skladovkami je nových verzí málo, náš tip představuje zlaté auto s automatem a výbavou Intense.

Plus Solidní prostornost vzadu Minus Málo bytelné výplně dveří

Kia Picanto (229.980 Kč)

Motor o objemu 998 cm3, výbava Active bez radia a klimatizace, to je nejmenší kia. Výrazně více vybavený stupeň Comfort už čtvrtmilion překračuje – stojí 254.980 Kč, tedy standardně. Mezi skladovkami najdete Comfort levněji, nám se třeba minulý týden líbilo picanto v oranžové metalíze a stupni Comfort za 239.980 Kč v Ostravě. Ale i jinde se mezi skladovými vozy vejde Comfort pod 250.000 Kč.

Plus Hravý podvozek Minus Náklony v zatáčkách

Hyundai i10 (229.990 Kč)

Vyšší cena než třeba u dříve homologovaného ayga je částečně způsobena vynucenou přítomností všemožných asistenčních systémů. Základní i10 za 229.990 korun tak sice nemá rádio ani klimatizaci, zato má asistent pro vedení vozu v jízdních pruzích, detekci únavy řidiče či autonomní nouzové brzdění. Za 239.990 Kč jsme našli bílé auto s výbavou Classic Paket Club.

Plus Spousta místa v kabině Minus Vyšší spotřeba 1.0 49 kW

Citroën C1 (239.900 Kč)

Za 239.900 Kč základní Live, za 249.900 Kč lepší Feel, vždy s motorem 1.0 VTi. Mezi skladovými vozy se vybírá dobře: našli jsme víc aut ve verzi Feel za 223.900 Kč, 224.900 Kč… Kufr s objemem 196 litrů patří ve své třídě k menším, navíc se jedná o údaj bez dojezdové rezervy.

Plus Přímé řízení, přesné řazení Minus Menší zavazadelník

Peugeot 108 (240.000 Kč)

Stejně jako aygo a C1 startuje třetí z kolínských trojčat s motorem 1.0 VTi a v případě peugeotu výbavou Active za 240.000 Kč. Mezi skladovkami se dostanete o dost níž: v Žatci jsme našli kousek za 224.000 Kč, ve Vysokém Mýtě za 224.900 korun, v Praze a Olomouci za 225.000 Kč, v Českých Budějovicích za 225.500 Kč…

Plus Dospělý komfort jízdy Minus Slabší výkon světlometů

Dacia Duster (249.900 Kč)

Jediné SUV mezi vozy do čtvrtmilionu, a to díky slevě dvaceti tisíc ze základu 269.900 Kč. Dalších třicet tisíc dostanete při značkovém financování (219.000 Kč). Mezi nabídkou skladových aut nás nejvíc zaujala verze 74 kW Comfort, zlevněná o padesát tisíc na 283.900 Kč.

Plus Robustní a bytelný vůz Minus Nelze mít s automatem

Hyundai i20 (249.990 Kč)

Poslední kousek pod čtvrtmilion podle oficiálního ceníku importéra, a sice za verzi 1.25 55 kW Start. Za 259.990 Kč jsme našli bílé auto s výbavou Comfort Club, které jinak stojí 279.990 korun.