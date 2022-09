Motocyklová VC San Marina 2022: Závod Moto2 byl plný pádů. Vyhrál Alonso López!

Čtrnáctým závodem letošního MS silničních motorek byla Velká cena San Marina na okruhu Misano nedaleko Rimini. Jezdci zde zatáčejí šestkrát doleva a desetkrát doprava. 5. září uplyne dvanáct let od tragického skonu Shoyi Tomizawy při závodě Moto2. Upadl v zatáčce Curvone a Scott Redding s Alexem de Angelisem se mu neměli šanci vyhnout. Svým zraněním japonský jezdec ještě během závodu MotoGP bohužel podlehl.

Paddock navštívil Lorenzo Baldassarri, který aktuálně jezdí velmi úspěšně supersporty. Jejich úroveň vzrůstá a další špičkoví jezdci se tam chystají. Déšť v Misanu nehrozil, před závody bylo 27 stupňů a tribuny se na rozdíl od pátku a soboty docela zaplnily.

MotoGP

Andrea Dovizioso se loučí. Šestatřicetiletý jezdec nastoupil ke své 346. Grand Prix. Mistr světa stopětadvacítek z roku 2004 jich napříč kubaturami vyhrál celkem 24, z toho v královské třídě 15.. Kromě tří titulů vicemistra světa MotoGP (2017-2019) získal stejný úspěch dvakrát ještě ve dvoutaktních dvěstěpadesátkách (2006-2007).

Tým Gresini vzdal hold svému zakladateli a vyvedl své stroje v bílé barvě s italskou trikolórou. Stejnou kombinaci měly stroje Garelli 125, které jej dovezly ke dvěma titulům mistra světa. Enea Bastianini si navíc připsal nejrychlejší čas ve warm upu (1:31,9 min). Konkurencí pro něj nebyl ani zajíc, který běhal po areálu okruhu.

Moto2

Dennis Foggia už má smlouvu s Italtransem pro příští rok v kapse. Marcel Schrötter naopak v týmu Intact GP pokračovat nebude, což je šok. Manažer Jürgen Link řekl, že očekávaný progres nenastal. Na otázku, zda pojede v těchto barvách i Jeremy Alcoba, utrousil stroze: „Nepředpokládám to.“ Niccolò Antonelli naopak zůstává u VR46: „Vím, že jsem letos zklamal, ale jsem rád za to, že dostanu ještě jednu šanci.“ Od Fanticu zaznělo: „Udrží se kontinuita týmu.“

Nejrychlejší čas ve warm upu zajel Albert Arenas (1:36,8 min). Tým Valentina Rossiho převlékl své stroje do sytě žluté barvy v kombinaci s modrými pruhy, týkalo se to i kategorie MotoGP.

Filip Salač po sobotní kvalifikaci řekl: „Se sedmnáctým místem nejsem spokojený, mám na víc. Za těchto podmínek budu rád, když urvu nějaké body.“ Lorenzo dalla Porta se dlouhodobě pere se zraněným ramenem. Závod byl vypsán na 25 kol, téměř 106 km.

Jake Dixon zahodil své naděje hned v prvním kole, na stíhačku z 18. místa na roštu nedošlo. Dostal highsider. Zonta van den Goorbergh také brzy skončil, stejně jako Manuel González. Po divokém úvodu se ujal vedení Alonso López před Albertem Arenasem, na kterého se nalepil Celestino Vietti, drželi se jich také Arón Canet a Ai Ogura. V 5. kole spadl Jorge Navarro, jeho výkony jsou jen stínem minulých let. Nepovedený víkend zakončil i Salač, potkal se se Sennou Agiusem, náhradníkem za Sama Lowese. Ten už je vizuálně v pořádku, ale na návrat do sedla to ještě není.

Fermín Aldeguer dostal dlouhé kolo, zkrátil si jednu ze zatáček, ale ani si ho neodbyl a havaroval. Velmi slušnou kvalifikaci neproměnil v dobrý výsledek ani dalla Porta. Agius sice pokračoval dál, ale zajel do boxů. Vietti se pral o průběžný bronz s Canetem, Augusto Fernández zase s Ogurou, ale to byla vlastně bitva o vedení v mistrovství světa. Vietti své šance pomalu ztrácí, vydržel mezi nejlepšími jen deset kol. Podobně dopadli i jeho týmový parťák Antonelli a „divočák“ Pasini. Celestino ovšem zkusil jet dál.

Suverénně si počínal López, druhý Canet a třetí Arenas nestačili, Augusto Fernández s Ogurou jeli za nimi, Ai měl na svého soupeře ale už velkou ztrátu. Rozhozený Schrötter si neuhlídal limity trati a obdržel dlouhé kolo, jezdil ale za desítkou. Pád Seana Kellyho přední příčky neovlivnil. Fernández zatroubil k útoku, dostihl Arenase a pokusil se zaútočit, ale Albert mu to vrátil. Nakonec se ale pořadí měnilo.

Rodák z Madridu Alonso López to dokázal a vyhrál. Nejen pro sebe, ale i pro Lucu Boscoscura, narušil tak monopol Kalexu. Cílem projel po zadním kole. Divákům věnoval svoje rukavice. Pódium bylo v Itálii kompletně španělské… Velkou cenu San Marina dokončilo jen 17 jezdců.

Dnes třetí Augusto Fernández: „Z devátého místa na startu to nebylo jednoduché. Ostatní jezdci dělali chyby a padali, mně nedržel předek., ale dohnal jsem Arenase, dostal jsem ho a získal stupně vítězů.“ Arón Canet: „Udělal jsem hodně chyb, měl problémy se zadním pneumatikou, ale nakonec z toho bylo pódium.“ A přešťastný vítěz: „Nemám slov, jsem šťastný, motorka byla skvělá, jsem rád za Lucu.“ Následovala děkovačka.

Moto3

V ranním zahřívacím tréninku opět zazářil Ayumu Sasaki (1:41,7 min). Ze 17. místa na startu jej ale v závodě čekalo hodně práce. Ten byl vypsán na 23 kol (97 km). V zaváděcím kole upadl Joshua Whatley, který v pátek 2. září oslavil sedmnáctiny. Lídr průběžného pořadí seriálu Sergio García vyrážel ze 13. pozice.

Sasaki a Nicola Carraro upadli hned na začátku, Ital najel do Japoncova zadního kola. Ayumu se tedy příliš nesvezl. Několik dalších jezdců se na trať nevešlo, Adrián Fernández „zašpuntoval“ Garcíu. Svou domácí Grand Prix nedokončil ani rodák z nedaleké Cattolicy Andrea Migno. García jel totální hranu, sťukl se s Öncüem, záhy se sklouzl… Pokračoval dál, ovšem jako poslední. Pro lídra šampionátu beznadějná situace. V 5. kole spadl i Mario Aji.

Izan Guevara tak měl šanci svému týmovému kolegovi v průběžném pořadí odskočit, dělal všechno možné proto, aby získal maximum bodů. Přidala se k němu trojice Foggia, Daniel Holgado a Jaume Masiá. García usoudil, že snažení v závodě nemá smysl, ale byl týmem vyslán zpět na trať. Zastavila ho až černá vlajka, která znamenala diskvalifikaci.

Sedm okruhů před cílem se první šestice alespoň na chvíli sjela, přidali se Deniz Öncü a Tatsuki Suzuki. Long lap dostal Xavi Artigas, zkrátil si jednu zatáčku, ale beztak jezdil bohužel mimo body. Pohromu týmu Prüstel dokonal pádem v předposledním kole Carlos Tatay. Pole dlouho vedl Foggia, bez šance na triumf nebyli ani Guevara, Masiá a Öncü. Zbylí soupeři už ztráceli. Foggia využil souboje jezdců za sebou a vyhrál. Navíc se vrátil do boje o titul. Na Öncüa opět stupně vítězů nezbyly, KTM se mu rozvlnila, což ho stálo jistě hodně sil…

Třetí v cíli Izan Guevara: „Bylo to náročné. Od poloviny závodu mi odcházela zadní guma. Pódium je fajn, těším se na Aragonii.“ Jaume Masiá porazil Guevaru skutečně jen o tisícinky: „Těžký závod, měl jsem dobré tempo, pak jsem rytmus trochu ztratil. Na konci mi trochu zkazil plány Deniz, když se mě pokusil předjet...“A vítěz si triumf užíval, hodil divákům i svoje rukavice. Do parc fermé ale nedojel: „V posledních pěti kolech mi odcházely gumy, bylo to složité, ale vyhrál jsem tu potřetí během dvou let!“ Rozhovory s jezdci byly dosti zkráceny…

Zdroje: iSport.cz, Wikipedia, MotoGP Twitter, MotoGP.com, Nova Sport

Foto: Václav Duška jr.