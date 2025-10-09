Předplatné
Jaké.auto Informace o autech podle značky a modelu

Nejrychlejší Škoda Fabia současnosti stojí 700 tisíc. Obhajuje ji výkonem a výbavou

Škoda Fabia 130
Škoda Fabia 130
Škoda Fabia 130
Škoda Fabia 130 se závodním speciálem Škoda 130 RS
18 Fotogalerie
Mario Rychtera
Mario Rychtera
Diskuze (0)

Škoda Fabia slaví 130 let existence mladoboleslavské automobilky ve velkém stylu. Do prodeje míří nejen akční edice s bohatší výbavou za zvýhodněnou cenu, ale také Fabia 130 – nejrychlejší sériově vyráběná Fabia všech dob, která čerpá inspiraci ze soutěžního speciálu RS Rally2.

Škoda Auto v letošním roce připomíná 130 let své existence a u této příležitosti přináší do modelové řady Fabia hned dvě novinky. Jednak jde o limitovanou sportovní variantu Fabia 130, která se stává nejrychlejší sériově vyráběnou fabií všech dob a odkazuje na úspěchy soutěžního speciálu Fabia RS Rally2. Vedle toho se zákazníci mohou těšit také na zvýhodněnou edici 130 let a 130 let Premium, jež přináší bohatší výbavu za dostupnější cenu napříč vybranými motorizacemi. Obě verze tak spojuje symbolické číslo 130, připomínající nejen tradici značky, ale i její sportovní úspěchy a orientaci na zákazníky.

Fabia 130 vychází z vrcholného výbavového stupně Monte Carlo, ale posouvá jeho sportovní charakter na vyšší úroveň. Pod kapotou má motor 1.5 TSI evo2 naladěný na 130 kW a 250 Nm. Díky tomu zvládne sprint z 0 na 100 km/h za 7,4 sekundy a dosáhne maximální rychlosti 228 km/h. Ve srovnání s linií Monte Carlo, která s motorem 1.5 TSI o výkonu 110 kW a automatem DSG vychází na přibližně 609.900 Kč, nabízí Fabia 130 nejen o 20 kW více výkonu, ale i specificky nastavenou sedmistupňovou převodovku DSG, sníženou světlou výšku o 15 mm, řízení s přesnější zpětnou vazbou a upravené jízdní režimy. Také asistenční systémy umožňují řidiči jet ostřeji.

Z oblasti výbavy nabízí Monte Carlo Bi-LED světlomety, přední a zadní parkovací senzory, bezklíčový přístup a 10palcový virtuální kokpit. Z designového hlediska sází Monte Carlo především na stylové detaily jako černě lakovanou střechu, sportovní interiér a snížený podvozek, zatímco Fabia 130 přidává prvky inspirované soutěžním speciálem RS Rally2. Na první pohled ji odlišuje černý pruh a spoiler na zádi, dvojitá koncovka výfuku usazená v difuzoru a specifická 18palcová kola Libra s kouřovým efektem.

Standardní výbava zahrnuje asistenta dálkových světel, parkovací kameru, sportovní sedadla s výrazným bočním vedením a tříramenný multifunkční volant. K dispozici je i paket 130 Plus za 40.000 Kč, který přidává rozšířené asistenční systémy, infotainment s navigací, vyhřívané čelní sklo, ostřikovače světlometů a audiosystém Škoda. Doporučená cena 699.900 Kč (o 90.000 Kč více oproti Monte Carlu) tak odráží nejen vyšší dynamiku, ale i přidané prvky výbavy.

Vedle sportovně laděné novinky je k dispozici také zvýhodněná edice 130 let, která vychází z výbavového stupně Selection. Základní cena začíná na 399.900 Kč s motorem 1.0 MPI/59 kW a zákazníci za tuto částku získají metalický lak karoserie, 15palcová kola z lehké slitiny Rotare Aero, infotainment se šesti reproduktory a bezdrátovým připojením SmartLink. Součástí standardu je rovněž zadní parkovací kamera a v případě motoru 1.0 TSI s 85 kW také zadní kotoučové brzdy.

Ceník: Akční modely Škoda Fabia 130 let
MotorPřevodovkaVýkonCena 130 letCena 130 let Premium
1,0 MPI / 59 kW5M59 kW399900
1,0 TSI / 70 kW5M70 kW424900464900
1,0 TSI / 85 kW6M85 kW444900484900
1,0 TSI / 85 kW7DSG85 kW474900514900
1,5 TSI / 110 kW7DSG110 kW554900

Pomyslnou nadstavbou je linie 130 let Premium, s níž zákazníci získají 16palcová kola Proxima, chromované lišty kolem oken a prahové dekory, interiér s dekoračním obložením a ambientním LED podsvícením, dále 10palcový virtuální kokpit, bezklíčový přístup i startování či alarm. Jízdu zpříjemňuje dešťový senzor, samostmívací vnitřní zrcátko, elektricky sklopná zpětná zrcátka s automatickým stmíváním u řidiče, možnost volby jízdního režimu, hlídání mrtvého úhlu a parkovací senzory vpředu.

Z oblasti komfortu potěší dva zadní USB-C porty, bezdrátové nabíjení telefonu, dvouzónová klimatizace a zatmavená zadní okna. Verze Premium je dostupná od 464.900 Kč s motorem 1.0 TSI o výkonu 70 kW, přičemž vrchol nabídky tvoří kombinace 110kW motoru 1.5 TSI s automatickou převodovkou DSG za 554.900 Kč.

Video placeholder
Škoda Fabia 130 • Zdroj: Škoda

Zdroj: Škoda 

Začít diskuzi

Doporučeno

Články z jiných titulů