Nová auta zdražují: Proč letí ceny nahoru? A bude hůř

Velká tabulka níže – srovnávající na sedm desítek modelů, co se pohybu cen týče – to ukazuje jasně. Většina z důležitých a žádaných aut v posledních letech zdražuje. Dříve o jednotky procent, letos i o desítky.

Žádný model nebude ušetřen

Týká se to i nejnižších a roky téměř neměnných cen. Podívejte se třeba na dacie: sandero s loganem zvedly meziročně ceny o dvacet a víc procent, kolonky u lodgy s dokkerem hlásí přes čtyřicet.

Nejprodávanější značka na trhu – Škoda – zvýšila ceny začátkem dubna v době koronaviru a vysloužila si kritiku i z vlastních řad. „Byl to nešťastně načasovaný krok,“ zlobil se ve Světě motorů 17/2020 předseda odborů Škody Jaroslav Povšík.

„Jenže současná cenová úroveň aut je neudržitelná. Zdražování rozhodně není otázkou pár měsíců. Týká se celého trhu, žádný model toho nebude ušetřen,“ řekl minulý týden deníku E15 ředitel Škody Luboš Vlček.

Právě mladoboleslavská automobilka v dubnu zdražila o 20.000 Kč třeba scalu nebo kamiq. Nejbrutálněji vyznívá vývoj cen u octavie, která se s novou generací pohnula opravdu pořádně. Proti předchůdkyni zdražila o 36 %. A tak zatímco před deseti lety šlo koupit octavii od 312.900 Kč, loni to bylo 437.900 Kč a letos 596.900 Kč.

Virus? Ne, emise

„Obecně se ceny aut vyvíjejí postupně, nikoliv skokově. Je víc než pravděpodobné, že půjdou nahoru,“ přikyvuje Martin Peleška, šéf českého zastoupení Toyoty a Lexusu. „Silným faktorem je vývoj kurzu koruny, který zdražuje dovoz,“ dodává. Důležitý vliv na cenu aut s konvenčním pohonem nemá koronavirus, ale opatření Evropské komise, která požaduje v letošním roce snížení emisí CO 2 v průměru o 21 % na jeden vůz proti roku 2018. V opačném případě hrozí automobilkám pokuty v celkové výši 36 miliard eur. Příznivější situace je u vozů s alternativním pohonem, jejichž cena má v budoucnu naopak klesat.

„Na automobilovém trhu se dají čekat dva protichůdné trendy. Na jednu stranu budou zdražovat vozy s konvenčními pohony z důvodu emisních limitů. Ty lze splnit buď elektrifikací pohonných jednotek, nebo čím dál nákladnějším vývojem úsporných motorů. Druhým trendem bude postupné snižování cen elektrifikovaných vozidel, jakmile se vyřeší aktuální nedostatek dostupných baterií,“ říká Jiří Havel, obchodní ředitel společnosti Arval, která poskytuje operativní leasing. „Cena tradičních aut se zvýší podle kvalifikovaného odhadu o tři až čtyři procenta, což v reálu znamená zdražení o padesát až sedmdesát tisíc korun na jedno vozidlo,“ upřesňuje.

Svět motorů 25/2020

Co naznačí kupující?

Krátkodobě bude jistě zajímavé sledovat, jak přistoupí importéři ke změně chování obyčejných zákazníků. „Nákupní nálada v dalších měsících bude pestrá. Před koronakrizí byla česká ekonomika velmi silná, kupní síla obyvatel vysoká. Někteří ale mohou mít teď i více hotovosti, protože méně utrácejí, necestují. Mohou si pak dovolit koupit dražší vůz. Jiní naopak mohou mít nižší příjmy a finanční potíže, což je přiměje odložit nákup vozu, pořídit ojetinu, nebo menší či méně vybavený model,“ shrnuje Marco Venturini z Peugeotu.

„Může se stát, že výrobci pod tlakem udržet prodejní čísla přistoupí i k razantním slevovým akcím. Otázkou zůstává, kde na to chtějí vzít peníze,“ ptá se Aleš Novák, šéf českého zastoupení značek Seat a Cupra.

„Čekám, že se objeví jen mírné slevové akce, ceny by rozhodně ale neměly klesat. Mohou za to velké investice automobilek do elektromobility či digitalizace vozů, které to nedovolí,“ hodnotí analytik České spořitelny Radek Novák.

Levní a malí na scénu

Už teď je vidět, že stoupá poptávka po menších vozech. A zájem je o levnější auta. Žebříček prodejů za květen v Česku nevyhrála tradičně octavia, ale mnohem lacinější fabia. Vysoko najdeme hned čtyři dacie. „Poptávka po levných vozech určitě stoupne. Pak ovšem vznikne rozpor mezi požadavky zákazníků a možnostmi výrobců, protože tyto levné vozy v důsledku ceny budou mít nepříznivou bilanci CO 2 ,“ vrací se k tématu emisí Jan Hurt z Porsche ČR.

Autor: David Šprincl