Čtvrtá generace Škody Fabia definitivně shodila maskování a odhaluje tvář, kterou budeme co nevidět potkávat na každém rohu.

Škodovka uvedla na trh první generaci Fabie v roce 1999 a za tu dobu prodala 4,5 milionu kusů. Díky tomu je to u mladoboleslavské automobilky po Octavii druhý nejžádanější model. Za celý rok 2020 byl o malý škodovácký vůz největší zájem v České republice (16.280 ks), následovalo Německo (16.054 ks) a Polsko (12.805 ks).

Není tedy divu, že si Škoda dala na premiéře čtvrtého pokračovatele tak moc záležet. Standardní premiéra jako v případě Octavie se kvůli pandemii uskutečnit nemohla, Škodovka však přispěchala s vlastním řešením v podobě virtuální prohlídky. Tam si může auto prohlédnout z pohodlí domova kdokoliv s připojením k internetu.

„Fabia píše úspěšný příběh již 22 let. Oslovuje široké spektrum zákazníků, od řidičů začátečníků po osoby pokročilého věku, singles i rodiny. Kromě tradičních přednostní nabízí čtvrtá generace také emocionální vzhled a ještě více místa. Podaří se nám tak dále rozšířit naší cílovou skupinu,“ uvedl k představení očekávané novinky Martin Jahn, člen představenstva Škody Auto za oblast prodeje a marketingu.

Všechny přerostla…

Třetí generace Fabie to zejména v posledních letech neměla úplně jednoduché. Zatímco všichni koncernoví sourozenci již přesedlali na moderní architekturu MQB A0 (Seat Ibiza, VW Polo, Audi A1, ale také Škoda Scala či Kamiq), boleslavský prcek přežíval na zastaralé architektuře. Vynahrazuje si to právě teď s příjezdem čtvrtého pokračovatele. Ten totiž značně přerostl nejen svého předchůdce, ale i nejbližší konkurenci.

Rozměrové porovnání s dřívějšími generacemi si můžete prohlédnout v tabulce přiložené níže. Délkou 4108 mm Fabia poprvé přerostla přes čtyři metry, oproti „trojce“ se prodloužila o 111 milimetrů. O 94 mm si polepšil také rozvor, konkrétně na 2564 mm. Šířka má hodnotu 1780 milimetrů, což znamená nárůst o 48 mm. Výška přitom klesla o sedm milimetrů a změny proporcí jsou patrné na první pohled. Fabia působí dynamičtějším dojmem, oproti předchůdcům je rozkročenější a směrově stabilnější.

Porovnání generací Škody Fabia Model Fabia IV Fabia III Fabia II Fabia I Délka [mm] 4107 3997 4000 3960 Šířka [mm] 1780 1732 1642 1646 Výška [mm] 1460 1467 1498 1451 Rozvor [mm] 2564 2470 2465 2462 Rozchod kol vpředu/vzadu [mm] 1525/1509 1463/1457 1433/1426 1419/1408 Objem kufru min/max [mm] 380/1190 330/1150 315/1180 260/1016* * s rezervním kolem

Kromě vnější vyváženosti pomohl nárůst rozměrů také prostoru uvnitř. Znát je to především v zavazadlovém prostoru, který si mezigeneračně polepšil o 50 litrů na 380 l (stejně jako nový Golf!). Po sklopení zadní lavice vzroste objem zavazadelníku na 1190 litrů. Opěradlo sedadla spolujezdce můžete sklopit (příplatek pro výbavu Style), čímž vznikne podstatně větší prostor pro převoz dlouhých předmětů. Poprvé je sedadlo vedle řidiče vybaveno také úchyty dětské sedačky Isofix a TopTether.

Nová Fabia dokázala stlačit součinitel odporu vzduchu na cx 0,28, což je o 0,04 méně než u předchůdce a zároveň jde o nejlepší hodnotu daného segmentu. Hodnota je dokonce o desetinku lepší než u Scaly, takového pokroku Škodovka dosáhla pomocí simulací metodou výpočetní dynamiky tekutin. Během tří a půl let konstruktéři provedli přes 3000 výpočtů.

Úsporu 0,2 l/100 km slibují při rychlosti 120 km/h žaluzie chladiče ve spodním otvoru předního nárazníku. Fabia je prvním vozem třídy s tímto řešením. Pokud systém vyhodnotí, že chlazení není nutné, lamely se samy přivřou, čímž se zlepší aerodynamika a snižuje se odběr paliva i emise.

Když si automobil vůbec poprvé v ateliéru prohlížíme, společně s kolegy se shodujeme, že ve srovnání s třetí generací nejde o tak dramatický designový skok. Světelná technika je plně diodová, tvar předních světlometů však není tak trojúhelníkový a ostře řezaný jako u Scaly. Změnila se grafika svícení a přední blinkr je nově integrován do linky denního svícení, což je řešení, které se u Fabie rovněž objevuje poprvé. Maska je výraznější a vystupuje do prostoru. Zadní svítilny jsou vůbec poprvé rozdělené a zasahují až do víka zavazadelníku.

Dole na bocích karoserie si můžeme všimnout sympatického detailu v podobě prolisů symbolizujících vlajku České republiky. Fabia obouvá kola od 15 do 18 palců a nabízí se v devíti odstínech karoserie. Nejvýraznější je jistě oranžové lakování Phoenix (viz přiložená fotogalerie), které můžete navíc dozdobit černou či šedou kontrastní střechou.

…a je to znát

O nárůstu rozměrů nemůže být pochyb po prvotním usednutí do vozu, naměřené hodnoty oproti předchůdci si ostatně můžete porovnat v tabulce přiložené níže. Měřím 178 centimetrů a když jsem si našel ideální řidičskou pozici, vzadu mi zbývalo ještě několik čísel před koleny i nad hlavou. V autě se sedí níže a dokonce i dozadu člověk díky naklonění sedáků hezky zapluje. Nízký a pohodlný posez platí i vpředu, kde mezi sebou nemají přehnaně těsno ani dva dospělí.

Škoda Fabia IV vs. III (rozměry interiéru) Fabia 4. generace Fabia 3. generace Podélný prostor vpředu min/max (mm) 860/1110 930/1060 Podélný prostor vzadu min/max (mm) 570/810 620/850 Výška nad sedadlem vpředu (mm) 1010 990 Výška nad sedadlem vzadu (mm) 950 940 Šířka vpředu (mm) 1460 1410 Šířka vzadu (mm) 1420 1380 Délka sedáku vpředu (mm) 540 520 Délka sedáku vzadu (mm) 460 460 Výška opěradla vpředu (mm) 630 630 Výška opěradla vzadu (mm) 700 630

Digitalizace s rozumem

Podobnost kabiny se Scalou není náhodná. Čtvrtá Fabia rozvíjí styl svého většího sourozence, uprostřed má velkou obrazovku multimediálního systému (ještě se k němu dostaneme), ovládání teploty a základních úkonů klimatizace (poprvé dvouzónová) však zůstává odděleno na samostatném panelu s fyzickými ovladači a tlačítky. To se nám moc líbí! V závislosti na verzi můžete mít dvouramenný či tříramenný volant, v obou případech dostává stříbrné „válečky“, prostřednictvím níž změníte zobrazení na displeji budíků. Standardně má vůz analogové řešení s palubním počítačem, za příplatek bude k mání plně digitální řešení.

Interiér se nesnaží prvoplánově zaujmout, zároveň ale nemůžeme říct, že by byl nudný. Použité materiály na přístrojové desce či ve výplních dveří jsou tvrdé, ale ne tak laciné jako u předchozích generací. Plasty mají zajímavou strukturu a jsou hezky opracované, na přístrojovce je navíc doplňuje textilní zdobení po vzoru Octavie. I loketní opěrky předních dveří dostávají měkké polstrování.

Po prvním usednutí si hned všimnete originálních madel dveří trčících do prostoru. Řešení inspirované konceptem Vision RS z roku 2018 nijak nepřekáží a je hezky při ruce. Další netradiční ozdobou jsou kulaté výdechy topení po stranách, do kterých navíc elegantně zasahuje barevná linka přístrojové desky. Ve fabii jsme na takové tvary nebyli zvyklí, z dnešních sourozenců je můžeme znát třeba z faceliftované Ibizy. Ta však může boleslavskému sourozenci tiše závidět výdechy klimatizace pro zadní cestující umístěné na zadní straně středového tunelu. To prý nemá žádné auto v segmentu.

Podobně jako jiné škodovky nabídne Fabia vícero verzí multimediálního systému, jejichž provedení a vzhled se mají v zásadě shodovat se Scalou:

Základní rádio Swing má displej s úhlopříčkou 6,5 palce, po stranách otočné ovladače a skrz bluetooth se umí spárovat s telefonem

Vyšší verze Bolero dostává 8“ obrazovku se zrcadlením mobilních aplikací, stále však zůstávají tradiční knoflíky

Nejvyšší systém Amundsen disponuje 9,2“ obrazovkou (viz galerie) s vestavěnou navigací. Tady už je displej plně dotykový

Návrat čtyřválce

Od roku 2018 nebyla paleta motorizací Fabie tak pestrá jako dříve. Automobilka z nabídky malého modelu zcela vyškrtla naftové agregáty a spoléhala výhradně na benzinové tříválce. S příjezdem čtvrté generace na zbrusu nové platformě se však dočkáme návratu čtyřválce, jenž bude zastoupen patnáctistovkou TSI.

Základem zůstane atmosférický motůrek 1.0 MPI Evo s výkony 48 a 59 kW a shodném točivém momentu 95 newtonmetrů. Obě výkonnostní varianty se pojí výhradně s pětistupňovou manuální převodovkou a že jde o volbu pro méně náročné prozrazuje zrychlení silnější verze, která na stovku akceleruje 15 sekund. Označení Evo znamená aplikaci Atkinsonova cyklu, ale třeba i elektricky ovládanou vodní pumpu.

Nechybí ani přeplňovaný tříválec 1.0 TSI Evo s přímým vstřikováním, který jsme vyzkoušeli v nové Octavii. Tady je k dispozici s výkony 70 a 81 kW. Zatímco slabší verze má stále obtokový ventil turbodmychadla, silnější dostala turbo s variabilní geometrií lopatek a také dvouhmotový setrvačník pro účinnější tlumení torzních kmitů motoru. Slabší verze se pojí výhradně s manuálním pětikvaltem, silnější dostává šestikvalt, případně si lze připlatit za sedmistupňovou dvouspojku.

Na absolutním vrcholu nabídky stojí agregát 1.5 TSI Evo. Parametry 110 kW a 250 newtonmetrů vypadají více než slušně, bohužel pro řadu zájemců se však motor pojí výhradně s automatem DSG. Jedna-pětka využívá Millerův cyklus, variabilní lopatky turba, elektricky řízený termostat či plazmou nanášený povrch válců. Má také technologii ACT, tedy vypínání dvou válců při menší zátěži.

Zatímco předchozí Fabia pojmula 45 litrů paliva, do nové se vejde „jen“ 40 litrů. Škodovka nicméně zdůrazňuje, že díky úspornějším motorům zůstane akční rádius plus minus zachován. A co víc, za příplatek bude k mání nádrž padesátilitrová, se kterou mohou vybrané motorizace zvládnout i necelou tisícovku kilometrů bez nutnosti tankovat. Úzké hrdlo nádrže zabraňuje nechtěnému natankování špatného. Překvapivou informací stran motorizací je tak jen fakt, že se nepočítá s pohonem na CNG. Sesterské modely Scala a Kamiq na shodné platformě jej přitom dostávají.

Motory pro novou Škodu Fabia Motor 1.0 MPI Evo 1.0 MPI Evo 1.0 TSI Evo 1.0 TSI Evo 1.5 TSI Evo Válce/ventily 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 Výkon [kW] 48 59 70 81 110 Točivý moment [Nm] 95 95 175 200 250 Převodovka 5M 5M 5M 6M/7A 7A Maximální rychlost [km/h]* - 175 - 205 225 Zrychlení 0-100 km/h [s]* - 15 - 9,7 7,9 Spotřeba dle WLTP [l/100 km]* 5,1 5 5,6 *předběžné údaje

Bezpečná i chytrá

Posádku chrání airbagy řidiče a spolujezdce, hlavové airbagy a přední boční airbagy. Na přání lze balík rozšířit o kolenní airbag řidiče a zadní boční airbagy. Celkem se tedy můžeme dostat až na devět kousků.

Fabia si polepšila také co do bezpečnostních a asistenčních systémů. Tím hlavním je tzv. Asistovaná jízda 2.0 s podporou podélného a příčného vedení vozu. Pomocník kombinuje funkci adaptivního tempomatu (až do rychlosti 210 km/h) a asistenta jízdy v pruzích. Dále nechybí systém pro automatické parkování, asistent změny jízdního pruhu či asistent pro manévrování. To je ten, který hlídá okolí vozu třeba při opouštění úzkého parkovacího místa u supermarketu.

A samozřejmě se nezapomnělo ani na pověstná simply clever řešení. Těch má nová Fabia celkem třiačtyřicet od USB-C ve vnitřním zrcátku pro palubní kameru přes škrabku ve víčku nádrže, až po zadní čtecí lampičky ovládané zepředu. Máme tu však i pět chytrých řešení, která se objevují zcela poprvé:

Vyjímatelný držák nápojů ve středovém tunelu

Držák karet a tužek ve schránce před řadicí pákou

Schránka s držákem nápojů pro středový tunel zadních sedadel

Odnímatelná clona panoramatické střechy

Skládací pružná schránka do kufru

A co kombi?

Obrovským tématem posledních měsíců bylo karosářské provedení kombi. Jeden čas se říkalo, že praktičtější verze Fabie se s příjezdem nové generace rozloučí, ostatně ke stejnému rozhodnutí dospěla veškerá přímá konkurence. Jenže nakonec se kombíku dočkáme, jen si budeme muset nějaký čas počkat. Fabia Combi se světu představí v průběhu příštího roku, do prodeje zamíří v roce 2023. Do té doby zůstane v nabídce současný kombík s přídomkem Tour. Na výběr však příliš nedává, k dispozici je pouze kombinace motoru 1.0 TSI (70 kW) s manuální převodovkou.

Na rozdíl od Octavie u nás nebude k dispozici základní výbavový stupeň Active, ale až vyšší Ambition a Style. Prý by o holátko na českém trhu stejně nebyl zájem. Během příštího roku nabídku rozšíří ještě sportovně střižené Monte Carlo, které se tak stane alespoň malou náplastí za ryze sportovní RS. S ním se ani v nové generaci nepočítá. Podrobné informace o cenách nové Fabie najdete v dalším článku.