Nové Suzuki S-Cross už je v Česku. Co nového přináší?

Když automobilka Suzuki představovala nový S-Cross, opakovaně v tiskové zprávě zmiňovala slovní spojení „zcela nový“. Při bližším pohledu na proporce karoserie, rozměry a pojetí kabiny však bylo zřejmé, že pojem „zcela“ je zde trochu navíc. V podstatě se totiž jedná spíše o druhý facelift, ovšem tentokrát hloubkový. Ostatně model byl představen v roce 2013, první velká změna jeho vzhledu proběhla v roce 2016 a druhá nyní, tedy v roce 2021. Nejde však pouze o vzhled.

Platforma i rozměry jsou sice stejné a bez větších změn mělo zůstat také naladění podvozku. Měnil se ovšem design vozu, který by měl vytvářet ještě silnější výraz SUV. Automobilka proto vsadila na výraznější šestiúhelníkovou masku chladiče, kterou po stranách lemují nové LED světlomety s unikátním světelným podpisem.

Chromovaný dekor v horní části masky chladiče, opticky propojující světlomety, pak v kombinaci se zvýšenou kapotou s jednoduššími a ostřeji řezanými tvary vytváří opticky výš posazené těžiště vozu, které umocňuje robustnější charakter SUV, jakkoliv byl model S-Cross vždy spíše crossoverem napůl cesty mezi SUV a větším osobním vozem.

Nový je také přední nárazník, blatníky dostaly hranaté černé plastové lemy a ze spodní části dveří zmizelo oplastování, které tak nově kryje pouze samotné prahy. Nepatrně se změnily také dekory na dveřích, což je patrné zejména na těch zadních. Výraznou proměnou ovšem prošla také záď, což je patrné již při pohledu z profilu. Automobilka totiž změnila tvar okénka za zadním párem dveří a pozměnila proporce D sloupku, na který elegantně navazuje nový spoiler pátých dveří.

Ty jsou zcela nové, mají menší zadní okno a zcela nový segment světel. Ta jsou opět posazena o něco výš a jejich průhledná zadní skla, která nemusí být po chuti každému, elegantně propojuje černě lakovaný prh s logem značky. Výřez kolem registrační značky pak může vzdáleně připomínat model Across, tedy převlečenou Toyotu RAV4.

Zadní nárazník je opět nový, ubylo jeho oplastování a přibylo lakovaných ploch. Odrazky jsou posunuty více do rohů karoserie, mlhovka se pak posunula o kousek níž do stříbrně lakovaného ozdobného plastu. Z různých detailů pak můžeme jmenovat ještě 4 nové kamery (vpředu, vzadu – bohužel bez ostřikovače, a pod zrcátky) a nabídka laků se rozrostla o nový odstín Dark Grey Pearl Metallic.

Hodnotnější kabina a nové technologie

Podobnost nového S-Crossu se starší verzí byla na fotografiích nápadná, při prvním usednutí za volant je však znát snaha automobilky nabídnout zákazníkům zas o kousek hodnotnější design i provedení. Ostatně to ukazuje především výrazně přepracovaná a modernizovaná palubní deska.

Její okraje, včetně výdechů ventilace, sice zůstaly téměř stejné a původní je také volant. Nový je však přístrojový štít, převzatý z Vitary, který má hodnotněji zpracované budíky a nový palubní počítač s 4,2palcovou barevnou TFT obrazovkou a známými pod-menu, včetně ukazatele přetížení, výkonu/točivého momentu, atd. Drobným zklamáním ale může být skutečnost, že se mezi obrazovkami stále přepíná pouze prostřednictvím tyčinky v budících.

Asi největší změna se ale odehrála ve středové části palubní desky. Automobilka posunula výdechy ventilace na místo staršího infotainmentu, upravila jejich tvary i rozmístění tlačítek a přidala zcela nové samostatně stojící obrazovky infotainmentu. Menší 7palcový model s WGA rozlišením pro nižší verze dodává Clarion, 9palcovou HD obrazovku pro vyšší výbavové stupně pak dodává Pioneer.

My jsme si mohli v prvních vozech vyzkoušet vrcholný systém Pioneer, který nabízí modernější grafiku, rychlejší reakce a nové technologie. Infotainment je totiž konečně propojen s vozem, díky čemuž nabízí například přehled o spotřebě nebo informace o přenosu energií v rámci hybridního systému.

Neméně důležité jsou ale také nové funkce. Větší infotainment zvládá bezdrátovou konektivitu Apple CarPlay, disponuje hlasovým ovládáním a vůbec poprvé v nabídce Suzuki je spojen s 360° kamerovým systémem, snímajícím okolí vozu prostřednictvím výše zmiňovaných kamer. Bohužel postrádá jakékoliv fyzické ovládání, kapacitní tlačítka pod obrazovkou ale naštěstí fungují docela rychle, stejně jako samotný systém. Jeho grafika je skutečně moderní, reakce se zdály být velmi slušné a navíc nabízí i poměrně bohatou škálu nastavení.

Neméně zajímavé je ale také rozšíření bezpečnostní výbavy Suzuki Safety Support. Kromě 360° kamery totiž vůz nově získává také adaptivní tempomat s funkcí Stop & Go, upozornění na provoz za vozem Rear Cross Traffic Alert, systém prevence vybočení z pruhu Lane Departure Prevention, systém rozpoznávání dopravních značek nebo systém Dual Sensor Brake Support.

Zbytek palubní desky, respektive středový tunel s panelem dvou-zónové klimatizace, voličem převodovky a pohonu kol se zdá být stejný, stejně jako výplně dveří. Novinkou u testovaného modelu se ale stalo prémiové čalounění, kombinující umělou a pravou kůži. Tvarování sedadel přitom působilo stejně, na tom ale není nic špatného. V minulosti totiž působila celkem komfortně a jejich boční vedení nabízelo i slušnou porci jistoty.

Vzadu je stále dostatek místa, abych se při své výšce 183 cm a objemnější postavě pohodlně posadil sám za sebe. O místo přitom není nouze ani nad hlavou. Opěrák nabízí možnost nastavení sklonu ve dvou úrovních, což nepatrně ovlivňuje velikost zavazadelníku v rozsahu 10 litrů. Ze standardních 430-440 litrů se pak sklopením zadních sedadel objem zavazadelníku zvýší na 1230 litrů. Díky dvojité podlaze kufru navíc vzniká rovná plocha.

Dobře známý základ

Pod kapotou prezentovaných vozů, se kterými jsme si mohli dát dvacetiminutové kolečko po asfaltu i polních cestách, byl uložen starý známý mild-hybrid 1.4 BoosterJet K14D, který nabízel i starší S-Cross, stejně jako Vitara nebo Swift Sport. Přímovstřikový turbem přeplňovaný motor s mezichladičem stlačeného vzduchu spolupracuje s mild-hybridním systémem SHVS, který u modelů S-Cross, Vitara a Swift Sport pracuje s 48V napětím, zatímco modely Ignis a Swift pracují jen s 12V napětím.

Oba mild-hybridní systém sice disponují elektromotorem s maximálním točivým momentem 50 Nm, u silnějšího 48V SHVS systému ale elektromotor nabízí maximální výkon 10 kW (vs. 2,3 kW u 12V systému). Kapacita baterie je pak 8 Ah. Oba SHVS systémy pak sice umí automaticky vypnout motor, restartovat motor, rekuperovat energii při brzdění a pomáhat spalovacímu motor, pouze silnější systém SHVS ale umí navýšit točivý moment a pomoci tak při akceleraci. Současně umí také elektricky udržovat volnoběh motoru.

Po praktické stránce se ale řidiči nemají čeho obávat, což už v našich testech ukázala i mild-hybridní Vitara se stejným systémem. Motor je naladěn na nejvyšší výkon 95 kW při 5500 otáčkách, nejvyšší točivý moment 235 Nm ovšem poskytuje již v rozmezí 2000 až 3000 otáček. Spojen může být s šestistupňovou manuální i automatickou převodovkou a výkon umí posílat pouze na přední, nebo všechna kola.

Jde přitom o sofistikovanější systém pohonu všech kol AllGrip Select, který umí pracovat ve čtyřech režimech. Standardně je v režimu Auto, kdy si sám rozhoduje o posílání výkonu na zadní nápravu s ohledem na aktuální podmínky a prokluz předních kol. Režim Sport častěji posílá výkon na zadní kola, zejména pak při výjezdu ze zatáček. Režim Snow brzdí zásahy systému ESP pro snazší jízdu ve sněhu a režim Lock, určený pro vyproštění, aktivuje stálý pohon obou náprav do rychlosti 60 km/h.

Celé pohonné ústrojí přitom funguje krásně sehraně, což ostatně prověřila první dvacetiminutovka na okreskách a polních cestách, které pokryla vrstva čerstvého sněhu. Na běžných silnicích působil S-Cross hezky mrštně a lehce, jeho motor se ochotně vytáčel a řazení působilo poměrně příjemně. Na zasněžené cestě, případně při vyjížďce mimo cestu, pak skvěle zafungoval pohon všech kol, který v nižších rychlostech nabízel jistotu a stabilitu, zatímco ve vyšších rychlostech nabízel i trochu té nezřízené zábavy.

Na delší zhodnocení jízdního projevu si budeme muset počkat do začátku příštího roku, kdy by se nám měl nový S-Cross dostat do klasického testu. Ještě zajímavější novinky ale dorazí později. A rozhodně bude na co se těšit.

Začátkem příštího roku totiž Suzuki zahájí výrobu modelů Vitara a S-Cross osazených klasickým full-hybridním pohonným ústrojím Strong Hybrid, které si automobilka vyvinula sama. Původně se přitom očekávalo, že řešení hybridních systémů dodá automobilka Toyota, která již Suzuki dodala hybridní modely RAV4 a Corolla, prodávané pod označením Suzuki Across a Swace.

Při pohledu na parametry systémy Strong Hybrid, se však stále nabízí otázka, zda se na jeho vývoji Toyota alespoň nepodílela. Základem ústrojí by se totiž měl stát 1,5litrový zážehový motor, který ve spolupráci s elektromotorem nabídne kombinovaný systémový výkon 85 kW. Tedy podobně, jako například Yaris a Yaris Cross. Tím by však celá podobnost měla končit.

Strong Hybrid totiž využívá benzínový motor naladěný na 75 kW, zatímco elektromotor by měl nabídnout výkon 24 kW – Toyota využívá jinak naladěné ústrojí. Suzuki navíc nevsadí na CVT, ale robotizovanou manuální šestistupňovou převodovku, kterou doplní stále převod pro elektromotor.

Strong Hybrid zvládne oproti mild-hybridu vůz rozpohybovat, dočasně jet ustálenou rychlostí čistě na elektřinu nebo na elektřinu couvat. Strong Hybrid navíc bude možné kombinovat s pohonem pouze předních, nebo všech kol. Oproti Yarisu Cross přitom Suzuki vsadí na klasické řešení s kardanem a diferenciálem u zadních kol, namísto elektromotoru.

Drobnou nevýhodou nového Strong Hybridu bude ztráta úložného prostoru pro rezervu, který vyplní vzduchem chlazené baterie. Na upřesnění jejich kapacity si ale budeme muset teprve počkat. Už teď je navíc téměř jisté, že bude systém Strong Hybrid také těžší. Zatímco mild-hybridní systém SHVS váží cca 10 kilogramů, nový systém Strong Hybrid by mohl vážit zhruba okolo 70 kilogramů.

Rozhodně má co nabídnout

S ohledem na minimum technických změn nepřekvapí, že je Suzuki S-Cross stále nesmírně příjemným vozem, který nabízí dostatek prostoru i dostatek výkonu na pohodové cestování. Systém pohonu všech kol Suzuki je pak prověřenou klasikou, která udělá ze zimních cest do hor příjemné radovánky, zatímco ve sportovním režimu příjemně umocní zážitek na hezkých silnicích.

Nejdůležitější změny se ale odehrály především po stránce designu, který každý vnímá odlišně. Snahu přiblížit se s S-Crossem segmentu SUV a Vitaře osobně vnímám za krok správným směrem. Modernizovaná příď se mi velice líbí, ze zádi, zejména tedy průhledných krytů zadních lamp, ale zůstávám trochu rozpačitý. Celkově ale modernizace S-Crossu prospěla. A uvnitř jeto cítit ještě víc.

Mnozí mohou lamentovat nad tvrdými plasty, ovládání palubního počítače tyčinkou nebo infotainmentem bez tlačítek, provedené změny ale vyšvihly S-Cross opět na vyšší úroveň. Budíky z Vitary jsou pěkné a přehledné, ergonomie kabiny je celkově zdařilá, stejně jako zpracování, a nový 9“ infotainment s rozšířenými funkcemi a technologiemi má šanci oslovit i mladší a po technologiích více prahnoucí zákazníky.

Suzuki navíc stále dokáže nabídnout i velmi zajímavé ceny. V základní výbavě Comfort, která nabízí klimatizaci i litá 17“ kola, totiž S-Cross s manuálem a pohonem pouze předních kol startuje od 508.900 Kč. Nejlevnější čtyřkolka, kombinovaná s manuální převodovkou, pak startuje ve verzi Premium od 577.900 Kč. Ve svém segmentu, při svých rozměrech a díky omlazenému vzhledu i novým technologiím tak nový S-Cross rozhodně může být velmi zajímavou volbou v poměru cena/výkon.