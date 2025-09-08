Nový Mercedes-Benz GLC oficiálně: Všechno je jinak! Laťku nasadil hodně vysoko
Elektrické GLC vstoupí na trh v roce 2026 a přebírá roli technologického lídra střední třídy. Díky systému MB.OS s umělou inteligencí, obousměrnému nabíjení a rekuperačnímu výkonu až 300 kW posouvá laťku v oblasti uměleé inteligence i digitálních služeb.
Mercedes-Benz rozšiřuje své elektrické portfolio o klíčový model. Zcela nové elektrické GLC vstoupí na trh v první polovině roku 2026 a navazuje na dlouhodobě nejprodávanější modelovou řadu značky. Vývoj probíhal s důrazem na zpětnou vazbu zákazníků, výsledkem je vůz, který v oblasti designu, techniky i užitné hodnoty nastavuje nová měřítka.
GLC je prvním členem rodiny postavené na architektuře MB.EA, navržené výhradně pro elektrický pohon. Díky tomu nabízí vyšší účinnost, delší dojezd a rychlejší nabíjení než vozy vycházející z konvenčních platforem. Vůz je vybaven řídicím centrem MB.OS s umělou inteligencí, které integruje všechny funkce od infotainmentu přes nabíjení až po asistenty řízení. Supervýkonné čipy zvládnou až 254 bilionů operací za sekundu a spolu s Mercedes-Benz Intelligent Cloud zajišťují průběžné aktualizace „chip-to-cloud“ a ochranu dat.
Vnější vzhled ukazuje, jakým směrem se budou budoucí modely ubírat. GLC je prvním modelem s přepracovanou chromovanou maskou chladiče, která slouží jako technický i designový symbol. Dynamická silueta s výraznými blatníky a proporce středně velkého SUV podtrhují moderní pojetí klasické estetiky značky.
Dominantou kabiny je MBUX Hyperscreen, dosud největší displej značky s úhlopříčkou 99,3 cm (39,1 palce). Bez oddělujících prvků vytváří plovoucí efekt a díky až 11 grafickým stylům pomáhá navodit tu správnou atmosféru. K tomu přispívá ambientní osvětlení a panoramatická střecha s možností příplatkového provedení s devíti sekcemi schopnými měnit intenzitu propustnosti světla. Tyto prvky, včetně audiosoustavy, využívá řízení atmosféry interiéru Energizing. To nastavuje komfortní prvky v rámci režimů pro dokonalý požitek z jízdy a poprvé umožňuje v rámci profilů pouštět vlastní hudbu.
Mercedes-Benz přichází s novinkou v oblasti materiálů. Jako první automobilka na světě nabízí nezávisle certifikovaný veganský interiér od The Vegan Society. Ergonomii podporují nová sedadla s certifikátem AGR a volant s přepracovanými ovladači, které byly vráceny na přání zákazníků.
Rozměry interiéru se zvětšily díky prodlouženému rozvoru o 84 mm oproti verzi se spalovacím motorem. Vpředu přibylo 13 mm prostoru pro nohy a 46 mm pro hlavu, vzadu pak 47 mm pro nohy a 17 mm pro hlavu. Zavazadelník nabízí 570 litrů a po sklopení sedadel až 1.740 litrů, doplněný o přední úložný prostor (frunk) s objemem 128 litrů.
GLC představuje čtvrtou generaci systému MBUX, který poprvé integruje umělou inteligenci od Microsoftu a Googlu. Virtuální asistent s multimodálním přístupem komunikuje v přirozeném jazyce a nabízí podrobné odpovědi i při doplňujících dotazech. Součástí infotainmentu je více než 40 aplikací, včetně streamingu a služby Disney+. Novinkou je také osvětlovací systém DIGITAL LIGHT s mikro-LED, jenž má o 50 % nižší spotřebu energie než dřívější řešení a umožňuje přesnější projekce na vozovku.
První na trh přijde varianta GLC 400 4MATIC s výkonem 360 kW a dojezdem přes 713 km. Celkem se připravuje pět verzí. Nová generace akumulátoru s využitelnou kapacitou 94 kWh je spojená s 800V architekturou, díky níž lze doplnit energii na 300 km dojezdu za 10 minut. Přítomný DC měnič umožňuje nabíjení i na 400V stanicích. Vůz je navíc připraven pro obousměrné nabíjení (V2H, V2G).
Na dlouhých cestách řidiči využijí značkovou nabíjecí síť MB.CHARGE, která patří k největším na světě. Mercedes-Benz jako první výrobce nabízí i rezervaci nabíjecích míst prostřednictvím MB.CHARGE Public.
V oblasti techniky je standardem tepelné čerpadlo s více zdroji tepla, které využívá odpadní energii z pohonné jednotky a baterie. Dalším komfortním prvkem je vzduchové pérování Airmatic, odvozené od Třídy S, ve spojení s řízením zadních kol do úhlu 4,5°. To elektrickému GLC poskytuje obratnost mnohem menšího vozu. Nový brzdový systém One-Box nabízí jistý pocit z pedálu a až 300 kW rekuperačního výkonu, přičemž při běžné jízdě se elektřina získává při více než 99 % brzdění.
Novinka zvládne utáhnout přívěs o hmotnosti až 2,4 tuny se svislým zatížením do 100 kg a je vybaven asistentem manévrování s přívěsem. V režimu Terrain Mode upravuje vlastnosti pro jízdu na nezpevněných cestách. V náročnějších a špatně přehledných podmínkách přijde vhod funkce „průhledné kapoty“.
Bezpečnost a správnou funkci systémů autonomní jízdy zajišťuje systém MB.DRIVE, který využívá až 10 kamer, 5 radarových senzorů a 12 ultrazvukových čidel. Všechny aktivní bezpečnostní funkce jsou součástí standardní výbavy a lze je aktualizovat na dálku.
Zdroj: Mercedes-Benz I Video: Mercedes-Benz