Nový Peugeot Partner Skill Pro: S plnou polní a skvěle vybaveným interiérem do terénu!
Peugeot Partner Pro Skill je navržený tak, aby obstál v terénu i při špatném počasí. Vedle zvýšené světlé výšky a celoročních pneumatik přidává také komfortní kabinu a moderní techniku.
Ne každá dodávka si užívá pohodlí asfaltových cest. Řada zákazníků s nimi vyráží i mimo zpevněné silnice, kde se setkávají se sněhem, deštěm a zablácenými cestami. Právě pro tyto drsné podmínky Peugeot vytvořil speciální linii Pro Skill, která je aktuálně dostupná u modelu Partner třídy M s délkou 4,40 m a třímístnou kabinou.
Vůz se od běžné série odlišuje leskle černými střešními ližinami, které po přidání příčníků zvyšují užitnou hodnotu vozu. Nelze si nevšimnout celkem o 9 cm zvýšené světlé výšky a celoročních pneumatik uzpůsobených pro větší přilnavost na různých typech povrchu. Sestavu doplňuje ještě ochrana spodku motoru. Čistě vizuální záležitostí je polep na zadním bočním okně s grafikou lví hlavy. Standardem je bílý lak, za příplatek lze mít i stříbrný nebo modrý.
Co se pohonných jednotek týče, na výběr je základní diesel se 75 kW, vyšší řada s 96 kW je spojená s automatickou převodovkou EAT8. Alternativou je elektrická verze se 100kW elektromotorem a 50kWh baterií pro dojezd 339 kilometrů.
Ve všech případech dostanete pohon všech kol vyvinutý společností Dangel. Ten koncepci vyřešil přidáním elektromotoru na zadní nápravu, který nevyžaduje externí nabíjení. Funguje buď v automatickém, nebo manuálním režimu – záleží, jestli jeho pomoc potřebujete jen občas, nebo po celou dobu jízdy. Doplňuje jej ještě asistent sjíždění kopců a inteligentní kontrola trakce.
Třímístná kabina umožňuje sklopit opěradlo dvousedadla spolujezdce a vytvořit tak mobilní kancelář, nebo otevřením dvířek propojit nákladový prostor s kabinou pro převoz předmětů dlouhých až 3,3 metru.
Protože bude vůz operovat v náročných a chladných oblastech, je výbava více než komfortní. Zahrnuje dvouzónovou automatickou klimatizaci, vyhřívaný kožený volant, nastavitelné sedadlo řidiče v šesti směrech, trojici přihrádek, z nichž dvě jsou uzamykatelné, dále vyhřívaná a elektricky ovládaná zrcátka a 10palcový infotainment s navigací TomTom, přenosem Wi-Fi a digitálním příjmem rádia.
Řidiče na cestách podporuje sledování bdělosti, protikolizní asistent, parkovací asistent se senzory a dvěma kamerami – zadní a druhou umístěnou na pravém venkovním zrcátku. Světla i stěrače se zapínají automaticky.
Automobilka zatím neuvedla, na jaké trhy Partner Pro Skill zamíří, ale informace se objevila na oficiálních stránkách v Německu, Belgii a Itálii, Rakousko má dokonce už ceník.
Tisková zpráva uvádí, že základní 75kW diesel startuje na 25.600 eur (cca 624.000 Kč), 96kW diesel s automatem vyjde na 28.100 eur (cca 685.000 Kč) a elektromobil začíná na 32.850 eur (cca 801.000 Kč). Ceny jsou uváděny bez DPH. Sada Pro Skill je tím pádem ve srovnání se stejně vybaveným standardním modelem o 48.780 Kč dražší.
Zdroj: Peugeot, Stellantis I Video: Peugeot