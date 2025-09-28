Předplatné
Jaké.auto Informace o autech podle značky a modelu

Nový Peugeot Partner Skill Pro: S plnou polní a skvěle vybaveným interiérem do terénu!

Peugeot Partner Pro Skill
Peugeot Partner Pro Skill
Nový Peugeot Partner vstupuje na trh. Také užitkový bratr Rifteru nabízí dvě délky
Peugeot Partner
18 Fotogalerie
Mario Rychtera
Mario Rychtera
Diskuze (0)

Peugeot Partner Pro Skill je navržený tak, aby obstál v terénu i při špatném počasí. Vedle zvýšené světlé výšky a celoročních pneumatik přidává také komfortní kabinu a moderní techniku.

Ne každá dodávka si užívá pohodlí asfaltových cest. Řada zákazníků s nimi vyráží i mimo zpevněné silnice, kde se setkávají se sněhem, deštěm a zablácenými cestami. Právě pro tyto drsné podmínky Peugeot vytvořil speciální linii Pro Skill, která je aktuálně dostupná u modelu Partner třídy M s délkou 4,40 m a třímístnou kabinou.

Vůz se od běžné série odlišuje leskle černými střešními ližinami, které po přidání příčníků zvyšují užitnou hodnotu vozu. Nelze si nevšimnout celkem o 9 cm zvýšené světlé výšky a celoročních pneumatik uzpůsobených pro větší přilnavost na různých typech povrchu. Sestavu doplňuje ještě ochrana spodku motoru. Čistě vizuální záležitostí je polep na zadním bočním okně s grafikou lví hlavy. Standardem je bílý lak, za příplatek lze mít i stříbrný nebo modrý.

Co se pohonných jednotek týče, na výběr je základní diesel se 75 kW, vyšší řada s 96 kW je spojená s automatickou převodovkou EAT8. Alternativou je elektrická verze se 100kW elektromotorem a 50kWh baterií pro dojezd 339 kilometrů.

Ve všech případech dostanete pohon všech kol vyvinutý společností Dangel. Ten koncepci vyřešil přidáním elektromotoru na zadní nápravu, který nevyžaduje externí nabíjení. Funguje buď v automatickém, nebo manuálním režimu – záleží, jestli jeho pomoc potřebujete jen občas, nebo po celou dobu jízdy. Doplňuje jej ještě asistent sjíždění kopců a inteligentní kontrola trakce.

Třímístná kabina umožňuje sklopit opěradlo dvousedadla spolujezdce a vytvořit tak mobilní kancelář, nebo otevřením dvířek propojit nákladový prostor s kabinou pro převoz předmětů dlouhých až 3,3 metru.

Protože bude vůz operovat v náročných a chladných oblastech, je výbava více než komfortní. Zahrnuje dvouzónovou automatickou klimatizaci, vyhřívaný kožený volant, nastavitelné sedadlo řidiče v šesti směrech, trojici přihrádek, z nichž dvě jsou uzamykatelné, dále vyhřívaná a elektricky ovládaná zrcátka a 10palcový infotainment s navigací TomTom, přenosem Wi-Fi a digitálním příjmem rádia.

Řidiče na cestách podporuje sledování bdělosti, protikolizní asistent, parkovací asistent se senzory a dvěma kamerami – zadní a druhou umístěnou na pravém venkovním zrcátku. Světla i stěrače se zapínají automaticky.

Automobilka zatím neuvedla, na jaké trhy Partner Pro Skill zamíří, ale informace se objevila na oficiálních stránkách v Německu, Belgii a Itálii, Rakousko má dokonce už ceník.

Tisková zpráva uvádí, že základní 75kW diesel startuje na 25.600 eur (cca 624.000 Kč), 96kW diesel s automatem vyjde na 28.100 eur (cca 685.000 Kč) a elektromobil začíná na 32.850 eur (cca 801.000 Kč). Ceny jsou uváděny bez DPH. Sada Pro Skill je tím pádem ve srovnání se stejně vybaveným standardním modelem o 48.780 Kč dražší.

Video placeholder
Peugeot e-Partner • Zdroj: Peugeot

Zdroj: Peugeot, Stellantis I Video: Peugeot

Začít diskuzi

Doporučeno

Články z jiných titulů