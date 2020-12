Ojetý Volkswagen Amarok: Spolehlivý parťák na práci i zábavu?

Segment užitkových modelů s korbou za posledních několik let slušně nabobtnal a přesunul se od výhradně utilitárních vozů k většímu kompromisu, jenž počítá i s tím, že řidič s pick-upem bez větších problémů vyrazí i do města za nákupy či na návštěvu příbuzných. Kvůli tomu se zlepšil cestovní komfort i výbava, přesto pracovní zaměření zůstalo ve středu zájmu. To se týká také Volkswagenu Amarok, který pro evropské trhy od poloviny roku 2012 produkuje továrna v Hannoveru.

Zpočátku stála motorová paleta výhradně na dvoulitrových dieselech s jedním turbodmychadlem i sekvenčním přeplňováním. Právě na motory s dvěma turbínami narazíte v Česku nejčastěji. Konkrétně se jedná o varianty se 120 a 132 kilowatty, jež obě mají shodný točivý moment 400 newtonmetrů. Velkou devizou silnějšího provedení je možnost kombinace se skvělým osmistupňovým automatem od společnosti ZF. Přesto bychom se zkratce Bi-TDI raději vyhnuli. Už ve Volkswagenu T5 totiž tato jednotka řady EA189 nepatřila k nejspolehlivějším. Vyžaduje totiž větší péči, což mimo jiné znamená i častější výměnu motorového oleje. Tu provádějte buď po roce, případně nejpozději každých 20.000 kilometrů. V diferenciálech a převodovce pak náplň nahraďte maximálně po 60.000 km.

Zkrácený interval ovšem spousta předešlých majitelů ignorovala, potenciální problémy tak zbudou na vás. Proto se jako ideální volba zdá klasický čtyřválec 2.0 TDI se 103 kilowatty a jedním turbodmychadlem, který nahradil taktéž spolehlivou, avšak slabou 90kW verzi. Musíte se však smířit s delším hledáním. Minimálně u nás na něj totiž narazíte zřídkakdy, přesto se trpělivost vyplatí.

Auto Tip 25/2020

Pokud vás ale v peněžence hřeje dostatečně tučný obnos, můžete sáhnout po modernizované verzi. Ta vedle většího důrazu na komfort a luxus přinesla zásadně přepracovanou nabídku pohonných jednotek. Místo čtyřválce 2.0 totiž nastoupil kultivovaný a silný šestiválec 3.0 TDI známý třeba z minulé generace Volkswagenu Touareg. V současnosti pokrývá spektrum od 120 do 190 kilowattů, přičemž vyjma nejslabší varianty mají ostatní verze standardní pohon všech kol.

U nejstarších kusů pocházejících ještě z argentinského závodu si dejte pozor na haprující kvalitu dílenského zpracování. Takové exempláře jsou jasně rozeznatelné nejen podle roku výroby (do půlky roku 2012), ale i čísla 8 na jedenáctém místě kódu VIN. A víc než kdy jindy platí, že před koupí důkladně zkontrolujte celý vůz. Spousta z nich totiž sloužila jako čistě pracovní nástroj, mnohdy si celý den neoddechly a kolikrát fungovaly i jako pojízdné centrály.

Motory

2.0 TDI 90/103 kW: Oba nejslabší vznětové čtyřválce s jedním turbodmychadlem jsou spolehlivé, 103kW verze pak přidává i slušnou dynamiku. Její největší nevýhodou je minimální výskyt mezi ojetinami na českém trhu. Přesto bychom trpělivě hledali právě tuto variantu, kterou v případě správné údržby netrápí žádné zásadní problémy.

2.0 Bi-TDI 120/132 kW: Sekvenčně přeplňované agregáty z řady EA189 se nepovedly. Rády si vezmou olej, což má na svědomí buď opotřebovaný povrch válců, případně jejich špatná ovalita. U těžce zkoušených kusů může odejít jedno z turbodmychadel. Mnoha problémům se dá předejít častou výměnou oleje (i po 15.000 km), přesto je rizik příliš. V případě výměny rozvodů po 150.000 km vyměňte i hydraulická zdvihátka s vahadly.

3.0 TDI 120/150/165/190 kW: Parádní šestiválec je nabízený až od modernizace v roce 2016. Jízdně je špičkový, přitom dokáže jezdit za podobné hodnoty jako menší čtyřválce. Spolu s osvěžením ovšem amarok přišel o část utilitárnosti. V dlouhodobém horizontu je třílitr náročnější na servis, proto se vyplatí především u vozů s nižším nájezdem a důslednou údržbou.

Náhradní díly na Volkswagen Amarok 2.0 TDI 103 kW 4x4, 2014 Přední brzdový kotouč ATE 2180 Kč Sada předních brzdových destiček Ferodo 3066 Kč Olejový filtr Bosch 255 Kč Sada rozvodového řemene s vodní pumpou Gates 9770 Kč Přední tlumič pérování Monroe Adventure 5600 Kč Vysokotlaké palivové čerpadlo Bosch 44 758 Kč Spojková sada Xtend Sachs 14 148 Kč

Problémy

Korba: Nákladový prostor je dimenzovaný na zátěž, prázdný vůz tak může na nerovnostech trochu nadskakovat. V otevřené korbě se navíc rodí aerodynamický svist, proto je lepší ji zakrýt. Zlepší se tím dynamika, hlučnost i spotřeba (klidně i o litr na 100 km).

Navigace: Palubní systém už není nejmladší, což se projevuje grafikou i nízkým výpočetním výkonem. Situace se zlepšila až po modernizaci.

Koroze: Ochrana před oranžovým morem je spíše průměrná, vzhledem k užitkovému charakteru proto doporučujeme dodatečný antikorozní nástřik.

Převodovka: Šestistupňový manuál dokáže potrápit nepřesnou kulisou.

Zpracování: Kvalita některých materiálů v interiéru odhaluje užitkový původ amaroku. U kusů z německého Hannoveru je situace lepší (od půlky roku 2012).

Ceny ojetin podle Eutotaxu 2011 2.0 Bi-TDI/120 kW 4x4 173 600 km 329 800 Kč 2014 2.0 TDI/103 kW 4x4 137 000 km 501 300 Kč 2017 3.0 TDI/165 kW 4x4 33 900 km 1 015 000 Kč

Jindřich Topol, regionální manažer výkupu AAA Auto: Volkswagen Amarok

Když se koncern VW rozhodl zčeřit vody terénních pick-upů, kterým dlouhá léta vládly zavedené japonské modely spolu s Fordem Ranger, málokdo asi čekal nedomyšlený propadák. Prvotní reakce na amarok byly velmi pozitivní, zejména kvalitní zpracování kabiny a skvělý jízdní komfort byly pro cílovou klientelu do té doby nepoznaným požitkem. Časem se ale projevila piha na kráse, kterou amarok sdílel s multivanem. Oba modely by byly prakticky bezkonkurenční, jen kdyby neměly problémy s choulostivými dvouturbovými TDI. Trh ojetin se tak k amaroku staví docela obezřetně a nedá se říci, že by byl lépe prodejným zbožím než třeba Toyota Hilux nebo Nissan Navara. A zatímco multivanu se vyšší riziko poruch dá odpustit díky jeho praktičnosti a nedostatku jiných alternativ na trhu, v segmentu pick-upů, které se v českých podmínkách pořizují spíše jako srdcová záležitost či lék na krizi středního věku, to má amarok složitější. Aby si rychle našel kupce, musí být podle našich zkušeností buď lákavě levný, nebo vzhledově přitažlivý. Situace se však změnila s příchodem verze 3.0 TDI V6, ta je v bazarech samoprodejnou ojetinou. Je jich ale zatím málo.

Závěr

Amarok možná není tak tvrdý jako jeho americké vzory, zvládne toho ale opravdu dost. Osobně bych se díval po 103kilowattové verzi, případně sáhnul po nejmladších ročnících s šestiválcem, který z vozu dělá velmi svižný a kultivovaný dostavník.

Plusy

Vysoká užitná hodnota

Poměrně slušná nabídka ojetin

Silný a kultivovaný šestiválec 3.0 TDI

Cestovní komfort

Na poměry třídy i bohatá výbava

Skvělý osmistupňový automat

Minusy

Problematické diesely Bi-TDI, které v nabídce převažují

Po modernizaci se charakter přiklonil blíž k civilnímu využití, někteří konkurenti toho v terénu zvládnou víc

Podstatná část ojetin sloužila jako pracovní nástroj, což se odráží na jejich kondici

Horší kvalita dílenského zpracování u nejstarších exemplářů

Autor: Ondřej Šámal