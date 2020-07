Otestovali jsme BMW F 900 XR: Univerzální radost

Výsledný výkon 895 cm3 řadového motoru dosahuje 105 koní, což je o celých 15 více než u F 800 GT, předchůdce ixerka. Technici BMW si opět dali záležet, aby byl výkon v celém pásmu otáček servírován předvídatelně a motorka padla do ruky i méně zkušeným jezdcům. Osmiventil je kultivovaný od nejnižších otáček a bez problémů zvládá nejen obecní padesátku na čtyřku, ale podrží i při zapomenutém podřazení a následném výjezdu z vracečky. Zpřevodování je spíše do cestovna a při svižnější jízdě je třeba častěji řadit, což vůbec nevadí, protože převodovka funguje skvěle. Stejně tak spojka. Tu ale nebudete skoro potřebovat, pokud si připlatíte necelých 10.000 Kč za oboustranné rychlořazení. Zejména směrem dolů je to radost. Před zatáčkou stačí skopnout kvalt, motorka automaticky vyrovná otáčky meziplynem, velká brzdná síla motoru na zadním kole pomáhá s nájezdem do zatáčky a vy se můžete soustředit na správnou stopu a polohu těla. Naopak vyčíst můžeme úplnou absenci vůle na elektronickém plynu a až příliš zbrklou reakci ze zavřené polohy ve všech režimech od módu Dynamic přes Road až po nejmírnější Rain.

Důležitou změnou proti předchůdci je rezignace na klasickou na předek orientovanou pozici sezení. Stejně jako větší brácha, úspěšný čtyřválcový crossover S 1000 XR, přichází i devítistovka s moderním uvolněným posezem za výše umístěnými širokými řídítky, což významně usnadňuje manévrování v nižších rychlostech. Ergonomie se skutečně povedla. Cítíte se pohodlně, máte dobrý přehled a dostatek prostoru pro pohyb při průletem zatáčkami. Zde překvapí dosti tuhé standardní sedlo. Sportovněji založené jezdce pozitivně, turisty už méně.

Jak je u BMW zvykem, nabídka originálního příslušenství je naštěstí velmi široká, na výběr máte hned pět alternativních sedel různých výšek a tvrdosti. BMW také poskytuje několik různých balíčků orientovaných na cestování, dynamickou jízdu nebo pohyb ve městě. A opravdu F 900 XR boduje téměř vždy a všude. Jedná se o vskutku univerzální stroj skoro pro každého. Cestovatelé ocení možnost dokoupit set pevných kufrů, centrální stojan, navigaci nebo tempomat, rychlíci zase zobrazení dosaženého maximálního náklonu a kontrolu trakce.

Svět motorů 27/2020

Otázkou zůstává, jak moc je F 900 XR sportovní. Určitě ne tak, aby přesvědčilo opravdové ostrostřelce, pro něž neexistuje nic pod 150 koní. Na to je příliš komfortní a uvolněné. Nicméně určitě o dost víc než F 800 GT. Raritní pohon zadního kola řemenem je nově nahrazen řetězem, hůře fungující konvenční vidlice ustupuje vidlici obrácené (i když nenastavitelné). A jestli na téhle motorce něco vyniká, pak to jsou výborné brzdy. Skvělou zprávou nakonec je, že úprava ergonomie přináší pouze výhody a nemá negativní vliv na stabilitu. F 900 XR si užijete nejen v nepřehledných vracečkách, ale i rychlých táhlých zatáčkách.

Plusy

Povedená ergonomie

Hravá a jednoduchá ovladatelnost

Silné brzdy

Univerzální motorka pro široké obecenstvo

Minusy

Nepřirozené nastavení elektronického plynu

Na cestovní stroj tvrdé standardní sedlo

BMW F 900 XR Motor čtyřdobý řadový dvouválec DOHC Chlazení kapalinou Zdvihový objem (cm3) 895 Výkon (kW/min-1) 77/8500 Točivý moment (Nm/min-1) 92/6500 Převodovka, sekundární převod 6°, řetěz Spotřeba paliva (l/100 km) 4,2 Startování elektrické Brzdy P/Z (mm) kotoučové s ABS 2x 320/265 Pneumatiky P a Z 120/70 ZR17 a 180/55 R17 Rozvor (mm) 1521 Výška sedla (mm) 825 Pohotovostní hmotnost (kg) 219 Objem nádrže (l) 15,5 Základní cena (Kč) 282 800

XR, nebo R?

Jestliže XR je moderní interpretace cestovně-sportovního motocyklu, R je čistokrevný naháč. Musí se obejít bez kapotáže a vystačit si s nádrží o 2,5 litru menší. Zdvihy pérování jsou o 3,5 cm (vpředu), respektive o 4 cm (vzadu) nižší a nenabízí tolik komfortu na horším povrchu. Také díky tomu se standardní sedlo nachází 815 mm nad zemí (proti XR -1 cm). Celkově je ergonomie naháče sportovnější. Užší řídítka a stupačky více vzadu a nahoře umožní jezdci aktivnější pozici sezení. Plusem erka je o 8 kg nižší hmotnost a o 58.000 Kč menší základní cena.

Autor: Jakub Šebesta