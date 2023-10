Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Amerika je proslulá pozitivním vztahem ke zbraním a v mnoha státech USA jsou až životním stylem. Nadšení držitelé střelných zbraní se současně nestydí pochlubit svou zálibou a dávají si na vozidla stylové samolepky se zbraňovou tematikou. To však vede k nebezpečnému problému – v posledním desetiletí se v amerických ulicích stávají takto ozdobená auta stále častějším terčem zlodějů.

Už v roce 2020 byla veřejně zaparkovaná vozidla největším zdrojem kradených střelných zbraní v Americe a podle výzkumu skupiny pro kontrolu zbraní Everytown for Gun Safety se trend zvyšuje. New York Times uvádí, že před deseti lety pocházela čtvrtina všech ukradených zbraní v USA se zaparkovaných aut. V loňském roce to byla více než polovina.

V Nashvillu v Tennessee se počet ukradených zbraní z vozidel zvýšil skoro desetinásobně – z pouhých 152 ukradených zbraní 2012 to v loňském roce 2022 bylo 1378. Ukradené zbraně pak končí na černém trhu a zločinci je používají při dalších kriminálních aktivitách. Loni ukradená pistole Glock ráže 9 mm Luger byla o necelý rok později spojena se třemi střelbami, které zranily nejméně pět lidí.

V Americe se však může pouze spekulovat, jak velkým problémem ukradené zbraně jsou, protože pouze 15 států USA vyžaduje, aby majitelé hlásili jejich odcizení. V Tennessee už vznikají dva návrhy zákonů, kterými úřady chtějí zakázat ponechání zbraní ve vozidlech. K tomu často přispívají i výrobci populárních pick-upů, když je vybavují uzamykatelnými schránkami pro uložení krátkých i dlouhých zbraní.

Dokonce i v Americe už jsou státy, které držení zbraní omezují více než ostatní. Kalifornie, New York nebo New Jersey už zákonem nařizují uzamčení střelných zbraní v zabezpečeném prostoru, aby se od legálních držitelů nedostaly do neoprávněných rukou. A pokud je opravdu chtějí uložit ve vozidlech, měli by je vybavit certifikovanými trezory od specializovaných výrobců.

Zbraně ve vozidlech v Česku

V Česku aktuálně platí jedna z nejvíce benevolentních legislativ omezujících civilní držení zbraní, nicméně vše podléhá nekompromisním požadavkům a pravidlům. Český zákon o zbraních (č. 119/2002 Sb.) uvádí, že oprávněný držitel střelné zbraně je povinen ji zabezpečit proti zneužití, ztrátě nebo odcizení. To se vztahuje i na střelivo.

Střelné zbraně do dvou kusů či střelivo do 500 kusů je nutno zabezpečit pouze „vhodně“, což nevyžaduje uzamykatelnou ocelovou schránku nebo certifikovaný trezor minimálně v bezpečnostní třídě Z2 (odpovídající zákonné normě 15RU).

Česká legislativa neuznává ani uzamčená silniční vozidla jako uzavřený zabezpečený prostor a ponechání střelné zbraně v motorovém vozidle zakazuje. Na Slovensku, jehož zbraňová legislativa je velmi blízká té naší, pak zákon 190/2003 Z.z. o střelných zbraních a střelivu zakazuje ponechat zbraň nebo náboje v motorovém vozidle, jakmile se držitel vzdálí z dohledu na motorové vozidlo.

Auto není trezor. Pachatelé se vloupáním do vozidla a odcizením střelných zbraní dopouští trestného činu. Majitelé zbraní, kteří ponechají „nezabezpečenou“ zbraň ve vozidle, se současně dopouští přinejmenším přestupku proti zákonu o zbraních a střelivu. Dokonce i Policie České republiky uzamčení zbraně ve vozidle nepovažuje za vhodné zabezpečení a výslovně od toho odrazuje.