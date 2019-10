Poprvé za volantem modernizovaných Renaultů Master a Trafic. Zase o krok blíže osobním vozům

Renault je nejen klíčovou značkou osobních automobilů na evropských trzích, důležitou roli má také mezi lehkými užitkovými vozy. Do roku 2017 byl dokonce nejžádanější značkou mezi LUV v Evropě, dnes stále drží první pozici v kategorii dodávek. A právě hned dva takové modely Renault letos modernizoval, středně velký Trafic a velký Master. Změn je tolik, že výrobce hovoří o nových mezigeneracích. Oba už jsme vyzkoušeli přímo na českých silnicích.

Loni Renault u nás prodal 2.506 vozidel v kategorii N1, čemuž pomohla velká zakázka pro Českou poštu. Té značka dodala 450 kusů Kangoo Express. Nejvíc žádaný užitkový Renault u nás je ale velký Master, který tvoří 60 % tuzemských objemů.

Černá místo šedé

I přestože se jedná o největší užitkový model Renaultu v nabídce, rozhodla se ho automobilka přiblížit světu osobních aut, jak je dnes v tomto segmentu tak běžné. „Užitkové“ šedé plasty uvnitř tak v rámci zcela nové palubní desky nahradily líbivější černé, doplněné o chromované detaily. Osobní auta může připomínat také TFT obrazovka palubního počítače v kapličce přístrojů, kde se navíc zobrazují třeba informace o zbytku kapaliny AdBlue v nádrži nebo data z parkovacích čidel.

Jinak se myslelo hlavně na uživatele, když automobilka skutečně využívala zkušeností svých zákazníků. Právě s ohledem na ně byly přepracovány vnitřní odkládací prostory. Jejich souhrnný objem sice zůstal na hodnotě 105 litrů, jsou však větší, protože jich je méně. Ukázalo se, že dosud jich bylo moc a uživatelé v Masteru se v nich ztráceli – nemohli potřebné věci najít.

Šikovná je v tomto směru 10,5l schránka před spolujezdcem. Už není výklopná, ale výsuvná, při rozjezdu z ní tak nic nevypadne. Na rozdíl od Capturu pak nevadí, že se otevírá do prostoru nohou spolujezdce – v dodávce obvykle jezdí jen řidič. Naopak držáky na lahve na palubní desce jsou příliš mělké, půllitrová lahev z nich vypadává. Ještě že je poctivý prostor ve dveřích, kam se vejde i 1,5litrová lahev. Šikovná je též 65litrová schránka pod sedadlem spolujezdce. Za příplatek je tu pak odkládací stoleček s nosností 25 kilogramů.

360p 720p 1080p REKLAMA

Naopak sedadla zůstávají až na jiné čalounění zachována. Uživatelé je označili za pohodlná, a tak se na nich nic neměnilo. Volant zůstává pěkně velký, se silným věncem, aby se pěkně držel. Slícování některých ploch ale stále zůstává průměrné.

Myslelo se však na praktičnost. Uvnitř nechybí bezdrátové nabíjení chytrých telefonů. V nákladním prostoru je nové madlo u bočních dveří pro lepší nastupování, osvětlení nově obstarávají diody, pro jasnější světlo. Praktické je pak i „digitální vnitřní zpětné zrcátko,“ které se hodí primárně u zaplechovaných furgonů. Master totiž za příplatek nabízí kameru na zadní hraně střechy, sledující dění za vozem, která funguje jako zpětné zrcátko. Promítá obraz na displej u horní hrany čelního skla.

Design modernizovaného Masteru poznáte na první pohled podle zcela přepracované přídě. Inspiraci v osobních autech zde nehledejte, Renault otevřeně mluví o zhlédnutí se ve velkých truckách. Jen světelný podpis ve tvaru písmena C odkazuje na osobní Renaulty. Robustní příď má velice krátký převis, což z některých úhlů působí až směšně, kdo by to však o takového pracanta řešil. To je spíš důležitou informací zpráva, že se automobilka zaměřila na lepší slícování, spáry mají být až o tři milimetry užší.

Co se změnilo kvůli emisím?

Motory v nabídce se omezily výhradně na vznětový čtyřválec 2.3 dCi, který však byl uzpůsobený novým normám. Všechny verze tak mají dvojité přeplňování – jedno turbo funguje v nízkých otáčkách, druhé se přidá až ve středních a vysokých otáčkách. Vylepšen byl i chladicí systém a výfukový systém nebo vstřikování. Objem nádrže na AdBlue pak vzrostl z 20 na 28 litrů. Přesto všechno je Master homologován podle dvou norem – většina verzí podle Euro 6d-TEMP, modely pro přestavbu pak podle Euro 6d. Ty poznáte podle lehce nižšího výkonu.

Ve verzi se 110 kW a 385 N.m je to už slušně silný tahač, který si i s naplněným furgonem dovede poradit. Motor je sice více slyšet než dvoulitr v Traficu, ve vyšších rychlostech na dálnici už ale spíše uslyšíte svist vanoucího větru kolem vysoké karoserie než tóny dieselu. Řazení je díky umístění řadicí páky pěkně po ruce, podobně jako v Traficu by ale mohlo být přesnější. Tak to ale u užitkových vozidel zkrátka bývá.

Master je dostupný s pohonem přední i zadní nápravy, k dispozici bude také přestavba na pohon všech kol. Ta zvýší podvozek o 4,5 až 6 milimetrů a doplní podvozek o ocelový kryt motoru, což dokazuje, že takové řešení je určeno hlavně pro pohyb v nehostinných podmínkách.

Do budoucna pak dorazí i elektrický Renault Master Z.E. s technikou z Kangoo Z.E. To znamená elektromotor o výkonu 57 kW a lithium-iontové baterie s kapacitou 33 kWh. Velké dodávce však vystačí na ujetí jen nějakých 120 kilometrů v reálných podmínkách, což využití Masteru Z.E. omezuje jen na jízdu po městě. Prý to ale stačí, dodávky České pošty prý denně ujedou nějakých 45 až 60 kilometrů.

Nová světla

Renault Trafic se sice v rámci modernizace po vzhledové stránce tolik nezměnil, technických změn je ale přece jen dost.

Hned zvenku zaujme osvětlení. Trafic se totiž dočkal full-LED světlometů, které budou dokonce součástí standardní výbavy! Tedy podobně jako u malého Clia. Podle Renaultu poskytnou v případě potkávacích světel o 35 % větší pokrytí, zatímco u dálkových dokonce o 50 %. Doplňuje je nová maska chladiče, inspirovaná osobními Renaulty. K dispozici jsou hned čtyři karosářské varianty, s nákladním prostorem až o objemu 8,6 m3.

Také interiér zůstal skoro stejný jako dosud, včetně sedadel, opět ale šedé plasty nahradily líbivější černé. K dispozici je uvnitř až 90 litrů odkládacích prostorů, z nichž největší je opět ta pod sedadlem spolujezdce. Nechybí ani praktický průvlak přes překážku, díky níž lze dovnitř naložit i dlouhé předměty, sahající až k palubní desce. V závislosti na karosářské variantě mohou mít až 4,15 metru. Praktický je též nově nabízený bezpečnostní zámek.

360p 720p 1080p REKLAMA

Na straně motorů je pak důležitý návrat k dvoulitrovému čtyřválci, který plně nahrazuje dosavadní jedna šestku. Ta ani s dvojitým přeplňováním na dvoulitr zkrátka stačit nemohla.

Při jízdě s osobním Traficem Spaceclass se potvrdilo jako vhodná volba. Motor ve verzi se 107 kW a 350 N.m už umí s vozem pěkně zacvičit. V kabině je slušně odhlučněný a na cestě kombinující dálnice s okresními silnice si vzal nějakých 7,6 l/100 km. Na dálnici pak spotřeba vystoupala k osmi litrům. Líbí se nám navíc spárování s příplatkovou dvouspojkovou převodovkou EDC s šesti stupni, která řadí hezky hladce a logicky. Naopak manuální převodovka by mohla mít přesnější kulisu.

Závěr

V segmentu dodávek se pečlivě naslouchá zkušenostem uživatelů a nejinak tomu bylo v případě modernizace užitkových Renaultů Trafic a Master. Zatímco první vsadil na lepší světla a šestnáctistovku nahradil dvoulitrem, druhý se zase spolehl na praktičtější kabinu. Oba ale zůstávají poctivými dříči, což v této kategorii to nejdůležitější. Věříme tak, že především Master zůstane hitem jako dosavadní verze.