Portrét Sébastiena Loeba: Je to prostě génius!

Každé srovnávání bude mít slabé místo. Pokud si však dáte práci, nenajdete ve světě motoristického sportu jezdce, který by zkusil tolik odlišných disciplín a v každé byl úspěšný. V následujícím přehledu se můžete přesvědčit sami.

Na mopedu ujížděl policistům

Narodil se v úterý 26. února 1974 v alsaském Haugenau jako jediné dítě Guye a Ingrid Loebových. Otec byl sportovním gymnastou a od tří let vedl k tomuto sportu i syna. Sébastien se stal čtyřikrát alsaským šampionem a jednou skončil pátý ve francouzském mistrovství.

„Nebyl jsem vzorné dítě a nedělal věci, kterými bych se chlubil. Od dětství jsem miloval rychlost a nemohl se od ní odtrhnout. Povedlo se mi zlikvidovat čtrnáct kol a stejně tolik mopedů. Byla pro mě velká hra zkoušet to, co ostatní neuměli. Na tříkolce jsem si udělal i díru pod okem. Dokonce jsem na mopedu ujížděl policistům. Mojí prioritou bylo řízení čehokoliv, nikoliv úkoly z matematiky. Nemyslel jsem na budoucnost, žil jsem přítomností,“ vzpomíná.

V osmnácti si koupil první vůz, kterým byl Renault Super 5 GT Turbo. Učil se elektrikářem, tahal svazky kabelů a souběžně začal pracovat ve firmě Socalec poblíž letiště v rodném městě Haugenau. Jeho šéf, majitel Ferrari Testarossa 512 TR, měl pro choutky mladého zaměstnance pochopení. V jedena dvaceti letech opustil Sébastien školu a začal se věnovat závodění. V sezoně 1998 si vyzkoušel francouzský seriál Citroën Saxo Trophy a o rok později ho vyhrál. V sezoně 2001 se stal juniorským mistrem světa, když ovládl pět z šesti podniků. Tehdejší šéf továrního týmu Citroën Sport Guy Fréquelin nabídl Loebovi smlouvu. Mladík vyhrál Rallye Monte Carlo 2001, ale dostal penalizaci dvou minut za nepovolenou výměnu pneumatik a skončil druhý. Z premiérové výhry v MS se radoval v Německu 2001 a tuto soutěž vyhrál ještě osmkrát.

Svět motorů 06/2022

Měl nakročeno do F1

Titulu mistra světa byl blízko začátkem listopadu 2003, ale poslechl týmovou taktiku, která zajistila Citroënu vítězství v klasifikaci značek. V roce 2004 začala jeho neuvěřitelná série devíti titulů mistra světa, která trvala až do sezony 2012. Mezitím však stihl dva starty ve 24 hodinách Le Mans a v roce 2006 skončil s vozem Pescarolo Judd na druhém místě.

V prosinci 2007 otestoval poprvé vůz formule 1, kterým byl Renault, v následujících dvou letech monoposty Red Bull, v Barceloně byl dokonce osmý ze sedmnácti pilotů. Pro sezonu 2010 měl namířeno do formule 1, ale k přestupu nedošlo. „V roce 2009 jsem měl jet poslední závod v Abú Zabí, ale FIA mi odmítla dát superlicenci. Svým způsobem se to dalo čekat, protože jsem neměl žádné zkušenosti z nižších formulových sérií. Škoda, byla by to vzrušující zkušenost, ale dnes už mě to nemrzí,“ vzpomínal Loeb po letech.

V roce 2013 se vrhl na okruhové závody kategorie FIA GT Series a s McLarenem MP4-12C vyhrál tři závody. Ve stejné sezoně nastoupil s Peugeotem 208 T16 do závodu na legendární americký kopec Pikes Peak. Dosáhl času 8:13,878, což byla průměrná rychlost 145,698 km/h. Jeho čas byl o dvě sekundy rychlejší než údaj, který předpověděl při vývoji auta počítač.

V sezonách 2014 a 2015 skončil Loeb čtvrtý v mistrovství světa cestovních vozů, když jeho tým provozoval tovární vozy Citroën. V letech 2016 až 2018 startoval v mistrovství světa v rallyekrosu, kde skončil dvakrát celkově čtvrtý. Patnáctkrát vybojoval stupně vítězů a dva závody vyhrál.

Všude chodí pozdě

To už měl za sebou starty na Rallye Dakar, kterou jel letos pošesté. Aktuálně byl druhý, stejně jako před pěti lety, kdy mu k vítězství chybělo 5:13 minuty. V roce 2020 Loeb podepsal s týmem X44 Lewise Hamiltona účast v Extreme E Championship, což jsou několikadenní terénní soutěže pro vozy s elektrickým pohonem. Se Španělkou Cristinou Gutiérrezovou skončili v aktuální sezoně na druhém místě.

Se svou dnes již bývalou ženou Severine Menyovou se potkal poprvé v roce 1996. Vzali se v roce 2005, kdy už žili ve švýcarském Lausanne. Po dvou letech se jim narodila dcera Valentina. V roce 2019 se rozvedli a začátkem července představil Sébastien Loeb během francouzské Rallye Haut Var svou novou partnerku Laurène Godeyovou.

S řízením začal Sébastien Loeb jako malé dítě za volantem rodinného traktoru, dnes umí kočírovat takřka všechno na světě. „Má talent na všechno, co řídí,“ říká jeho životní navigátor Daniel Elena a s úsměvem dodává: „Má jenom jednu negativní vlastnost. Všude chodí pozdě. Ovšem s výjimkou cíle závodů, ve kterých startuje.“

Co říkají Češi

Existuje trojice českých soutěžních jezdců, kteří startovali nebo ještě startují v mistrovství světa. Sébastiena Loeba měli možnost poznat více než jen z pozice fanoušků nebo novinářů.

Jan Kopecký: „Nepoznal jsem dokonalejšího profesionála. Často jsem si byl jistý, že moje příprava na rallye byla dokonalá, ale při rozhovoru s Loebem mi došlo, na co jsem zapomněl. Sám rozhovor nikdy nezačínal, spíše čekal na oslovení. Nebyl vstřícný, ale ochotný, když jste se s ním dali do řeči.“

Martin Prokop: „Postupem let z něj spadl stres z období, kdy vládl světové rallye. Výrazný podíl na tom měl i spolujezdec Daniel Elena. Když jsem viděl záběry z Monte Carla, bylo úžasné sledovat, jak měl všechno pod kontrolou. Několik dní po Dakaru jel s úžasným nasazením i v době, kdy byl druhý a pořád bojoval.“

Roman Kresta: „Má talent od Boha. Jeho styl je úplně jinde než u ostatních. Jede extrémně rychle, neskutečně přesně. Nikoho jsem v životě neviděl tak dokonale závodit. To se musí zažít. Má ohromné nadání a na svém talentu nepřestal nikdy tvrdě pracovat.“

Vybrané rekordy v rallye

Počet titulů (9)

Výhry celkem (80)

Nejvíce stupňů vítězů (120)

Vyhrané zkoušky (940)

Soutěže na bodech v řadě (28)

Nejvíce zkoušek v roce (11/2008)

Co nevíte o Loebovi

V roce 2005 zvítězil v Korsické rallye, když vedl od startu do cíle a vyhrál všech dvanáct zkoušek

Má rád jídlo od McDonald´s

Je proslulý nedochvilností

Na oslavu výher dělá salto vzad

Nepotrpí si na květiny ani dary z lásky

Když byl na vojně, řídil tank AMX-30

Sébastien Loeb