Pozor na rodičovskou autoškolu! Na první kilometry s tátou už není doba

Zakázané řidičské zkušenosti náctiletých s rodiči v roli instruktorů mohou vyjít po řádně draho. Začínajícího šoféra v našem příběhu to stálo padesát tisíc korun a záznam v registru do konce života.

Také jste první zkušenosti za volantem nebo řídítky získali s dovolením rodičů nebo dědečka na odlehlé silnici? Nebo jste se během prázdnin u babičky proháněli po okolí na pionýru, aniž jste měli vůbec nějaký řidičák? V rozhovorech se nám k tomu přiznává řada známých osobností, protože se nad tím dříve nikdo nepozastavoval.

Jenže jak ukazuje následující příběh, dnešní doba už podobné chování netoleruje. Berte to jako varování, že svým dětem nebo vnukům můžete pořádně zavařit! Z dětské klukoviny může vyrůst škraloup v záznamech až do konce života…

Covid zavřel autoškoly

„Přestože toho mám hodně za sebou, tato situace s úředníky a systémem je stále nepochopitelná a hlava mi to nebere,“ napsal nám na úvod čtenář Olda z Moravy, který celou identitu nechce uvádět. Kdyby nebylo pandemické situace na jaře loňského roku a uzavřených autoškol, nejspíš by se do celé patálie vůbec nedostal.

Oldův čerstvě osmnáctiletý syn s praxí na malém motocyklu už měl naplánovány závěrečné zkoušky na skupinu B na konec března. Jenže přišla čínská chřipka a karanténa vše zastavila. „Autoškoly zrušily všechny termíny a syn zůstal s absolvovanou autoškolou bez zkoušek a na auto za ušetřené úspory v garáži se prášilo,“ odvíjí Olda příběh.

Uběhlo několik týdnů a autoškoly se neotevřely. Naštěstí už to ale bylo ve výhledu. „Krátce před obnovením činnosti autoškol jsme na svátek prvního května odpoledne vyrazili za známými na Vysočinu. Řídil jsem já. Ale byl minimální provoz, nový potvrzený termín zkoušek za týden, a tak jsme se v Pelhřimově na cestu zpátky přehodili,“ vzpomíná Olda na začátek hodně špatného nápadu.

Kondiční jízda

Chtěl připomenout synovi jízdní návyky z autoškoly v provozu – mladý frekventant autoškoly tedy usedl za volant a tatínek vedle něj v roli komisaře. „Vzhledem k nemožnosti kondičních jízd během karantény jsme si tento v Rakousku běžný a dokonce doporučený model vyjíždění začátečníků s nejvyšší opatrností dovolili,“ vzpomíná Olda.

Jenže v Jihlavě na náměstí se po půlhodině chtěli přehodit zpět. „Bohužel jsme oba v podvečerním soumraku přehlédli při vjezdu na hlavní ulici doplňkovou tabulku u zákazu vjezdu, která umožňuje vjezd k hotelům, dopravní obsluze a s oprávněním. Hlídka Policie ČR už čekala a na liduprázdném náměstí na běžně používané komunikaci nás s majáčkem a sirénou zastavila,“ vzpomíná tatínek.

Policisté byli nekompromisní a začínajícího šoféra půl hodiny vyšetřovali. Tatínek Olda cítí dodnes mráz na zádech, když si na to vzpomene. Na závěr si ještě hlídka oba aktéry v rouškách vyfotila – syna jako pachatele přestupku a otce v roli svědka.

Zkoušky v ohrožení

Mladíka policisté vystrašili, když mu řekli že „o řidičák přijde dříve, než ho dostane“.

Přesto se nakonec k testu odhodlal, protože z úřadu zatím nepřišlo rozhodnutí o zákazu řízení. „Syn dokončil zkoušky autoškoly s plným bodovým ohodnocením a výslovnou pochvalou zkušebního komisaře. Mé dva telefonáty úředníkovi správního orgánu se zdvořilými dotazy na možné obhájení vyšly naprosto naprázdno. Třeba že by mu nechali skupinu na motorku a zakázali mu řídit jen auto. Jenže žádná diskuse nebyla možná,“ uvádí Olda.

Měsíc po policejní kontrole dorazila domu obálka s modrým pruhem a v ní třístránkové rozhodnutí o ročním zákazu řízení a pokutě 25.000 Kč.

Také se výslovně uvádí, že obviněný svým činem nikoho neohrozil ani neomezil. Ovšem čin dosahuje vysokého stupně společenské nebezpečnosti, a proto zaslouží tabulkový trest – naštěstí ve spodní hranici sazby, která sahá až k padesáti tisícům.

Tonoucí se stébla chytá

Před synem tedy stála vidina ročního zákazu. V tuhle chvíli bohužel tatínek Olda udělal další chybu, kromě toho, že vůbec nechal syna řídit – svěřil případ společnosti z internetu, která se chvástá zachráněním řidičáku v podobných situacích. Zcela zbytečně, šance na záchranu neexistovala.

Společnost to zadarmo nedělá, a než případ vůbec převzala, vyžádala si jednorázovou platbu 15.000 Kč. „Slibovali nám zvrácení rozhodnutí na základě procesních chyb. Volal mi jejich právník a byl po telefonu milý. Ale dnes už vím, že to celé byla velká chyba, a už bych to nikdy neudělal. Jenže tonoucí se stébla chytá,“ kaje se Olda.

Aby toho nebylo málo, pracovníci společnosti Oldovi nabídli, že syna v řízení na úřadě zastoupí. Nebylo by prý dobré, aby vůbec sám s úředníky jednal. Ovšem za cestu do jejich bydliště a na příslušný úřad si řekli o další „pakatel“ – 4000 Kč.

Ve finále tedy Olda na účet společnosti uhradil 19.000 Kč.

Půlrok čekání

Zmírnění trestu vůbec nepřicházelo v úvahu, a tak se Olda soustředil alespoň na to, aby po pěti měsících se synem zažádali o podmínečné upuštění od zbytku trestu. Syn ještě musel na lékařské a dopravně-psychologické vyšetření, až po šesti měsících držel vysněnou průkazku v ruce. Naštěstí mu uznali zkoušky z jara. Samotná procedura proběhla už přes další, podzimní pandemická opatření v klidu.

„Vím, že není na co být pyšný, ale v dobré snaze přestupek vyřešit jsme celkem zaplatili 47.500 Kč za pokutu, právníka a psychologické vyšetření. Dosud jsem to nepřijal jako skutečnost, ale jako rodič někdy člověk nemá volbu. Když se na to zpětně dívám, je to naprosto bizarní zkušenost, ještě když k tomu přičtu půlroční řešení toho přestupku. Řidičák má syn zpět, už jezdí a má opravdu dokonalou zkušenost s českými dopravními úřady,“ končí Olda s tím, že mladý gymnazista už od listopadového vrácení řidičáku najezdil 5000 km a dává si pořádný pozor, aby neměl s úřady nic dalšího do činění.

Jednou legálně?

Brzké řidičské zkušenosti pod dohledem rodičů jsou v Česku zakázané. Přitom v Rakousku běžně můžete potkávat auta s nápisy „L17 Ausbildungsfahrt“, dopředu hlásí, že za volantem sedí žák ve výcviku s rodičem po boku. Tamní zákony při této variantě dokonce vyžadují, aby každý začínající šofér najezdil 3000 km s rodičem. Musí o tom vést záznamy a každých 1000 km zavítat do autoškoly. Spolupráce rodiny a autoškoly je u sousedů na zcela jiné úrovni než v ČR. Ovšem i samotní rodiče musejí být dopředu proškoleni.

Možná se toho jednou dočkáme i u nás. Asociace autoškol už rozjíždí program Start Driving 2021, počítající se zapojením rodičů. V osmi kurzech absolvují přednášky s dětmi, aby se mohli sami podílet na zdokonalování začínajících šoférů – ale až poté, co získají doklady. „Ročně v Česku vyjede sto tisíc nových řidičů, jejichž rodiče mají největší zájem na tom, aby se jim nic nestalo. Měli bychom proto změnit myšlení, aby se na zdokonalování řízení sami podíleli a nespoléhali jen na výcvik z autoškoly,“ říká předseda Asociace autoškol Aleš Horčička.

Brzy by chtěl předložit návrh na podobné zapojení rodičů na kondičních jízdách, jako je tomu už dnes v Rakousku. Mimochodem když Rakousko v roce 2003 zavedlo dvoufázový systém řidičáku na zkoušku, klesla nehodovost mladých řidičů ve věku 17 až 25 let o třetinu. Projednávaná novela silničního zákona, která by měla platit od příštího roku, místo toho čerstvým držitelům dokladu jen omezila bodový limit z dvanácti bodů na šest…

Autoškola v Rakousku

V Rakousku lze autoškolu absolvovat třemi způsoby podle chutí žáka a zapojení jeho rodiny:

V autoškole

18 hodin řízení v autoškole

3 lekce na výcvikové ploše

3 lekce základního výcviku na silnici

6 lekcí hlavního výcviku

6 lekcí zdokonalovacího výcviku a přípravy na zkoušky

Autoškola + rodiče

6 lekcí v autoškole – základní výcvik. Pak až 1000 km třeba s rodiči, průběž ně kontrola z autoškoly, co zdokonalit. Výuku uzavírá 6 lekcí řízení v auto škole, zaměřených na bezchybnost.

Postup sebevzděláváním a množstvím jízd je zajímavý pro ty, kdo preferují částečně se naučit řídit od rodičů nebo známých.

S rodiči

Od 15,5 roku existuje možnost zahájit vzdělávání v autoškole, aby v 17 letech adept mohl sám usednout za volant v provozu. Po základním vzdělání (teorie a praxe) v autoškole následuje teoretická příprava na cvičnou jízdu. Pak adept absolvuje s doprovodem 3000 km cvičné jízdy, po každých 1000 km další školení v autoškole. Výhodou je rozložení učiva na delší časový úsek – to umožňuje věnovat se individuální osobnosti více než při intenzivním krátkém vzdělání.

Advokát Ondřej Horázný: Dopadli ještě dobře!

Dosavadní předseda Asociace Autoškol ČR a advokát Ondřej Horázný vidí v případu Oldy a jeho syna vzorovou ukázku lehkovážnosti, která mohla skončit daleko horšími následky. Kdyby totiž došlo k nehodě s vyšší škodou, nebo dokonce ke zranění, pojišťovna by veškerou škodu uhradila a nepochybně zpětně vymáhala do poslední koruny. Varuje proto před jakýmkoliv napodobováním!

Pane doktore, existovala vůbec nějaká šance na zvrácení úředního rozhodnutí?

Vůbec neměli šanci a jakákoliv obrana byla zcela zbytečná. Nebylo možno se vyvinit a nepomohly by nejspíše ani obstrukční metody, na které to zkoušela uhrát oslovená internetová právní kancelář. Jen by se k novému řidičáku dostal o rok později.

Otec se obával, že syn do zkoušek ztratí návyky z autoškoly…

Autoškoly byly zavřené jen po dobu šesti týdnů, během kterých by je neztratil. A pak si mohl zaplatit doplňující výcvik, který by ho vyšel na zlomek nákladů na celé řízení. Řidičák by měl dávno v ruce.

Mělo smysl obracet se na společnost, která slibovala pomocí obstrukcí záchranu řidičáku?

Kdyby mi zavolal a případ popsal, řekl bych mu, že se s tím s největší pravděpodobností nedá nic dělat. Kromě toho dostal nejnižší možný trest. Bylo tedy zbytečné dál diskutovat o tom, zda je přísný, nebo ne.

A nemohlo synovi pomoci, že měl oprávnění na motorku?

Zákon nerozlišuje, zda řídil úplný neřidič, nebo držitel jiné skupiny, který zná předpisy. Totéž platí pro toho, kdo například o pouhý jeden kilowatt překročí výkon motocyklu, na který má řidičskou skupinu. Obzvlášť markantní je to v situaci, kdy řídí držitel skupiny A2 do 35 kW motocykl vyžadující oprávnění skupiny A, například o výkonu právě těch 36 kW. Odejde s úplně stejným trestem, jako kdyby neměl oprávnění vůbec.

Žádné zohlednění neexistuje?

V zákoně ne. Ale v praxi se to zohledňuje pouze v rámci uděleného rozsahu správního trestu, tedy ročním zákazem řízení a pokutou ve spodní hranici 25.000 korun. Mohl by to být ale námět pro nějakou příští novelu zákona. Když má někdo řidičák na autobus, nemusí mít řidičák na nákladní auto. Autobus má sice běžně deset tun, jenže když pojede pětitunovou dodávkou, na kterou by stačila i skupina C1, přesto bude potrestán stejně, jako by řidičák vůbec neměl.

Proč dřív podobné chování procházelo s menšími tresty?

Byla jiná doba, dřív policajt zahodil mladému řidiči bez řidičáku ventilky. V nejhorším případě to řekl rodičům, kteří už si doma děti srovnali. Současné vysoké tresty stanovil bodový systém od 1. 7. 2006. A možnost postihu formou náhrady zaplacené škody pojišťovně zákon o odpovědnosti z provozu motorových vozidel v roce 1999.

Bude mít začínající řidič někde záznam o celé události?

Samozřejmě, v kartě řidiče to bude uvedeno až do smrti! Kromě toho by nyní měl začínat se čtyřmi body, které se mu po roce automaticky smažou, jestliže nespáchá další přestupek.

Může mu to nějak uškodit v případě, že spáchá brzy další přestupek?

V přestupkovém řízení ne. Ale může mu to významně uškodit v běžném občanském životě! Pokud v blízké době spáchá nějaký trestný čin v dopravě, soudy k záznamu v kartě řidiče přihlédnou. Běžně se to děje tak, že soud nechce podmíněně zastavit trestní stíhání.

