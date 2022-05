Prohlédněte si nejzajímavější kousky z Retro Classic Stuttgart 2022

Veletrh klasických automobilů a motocyklů Retro Classic Stuttgart, který v letošním roce probíhal od 21. do 24. dubna, patří mezi nejvýznamnější události svého druhu nejen v Německu, ale také v okolních státech. A také letos nabídl velmi zajímavou podívanou.

Na veletrhu se objevili jak evropští výrobci automobilů, tak i různí prodejci. Některá auta na výstavě tak nebyla pouze exponáty, ale také prodejním artiklem. Kromě automobilů se navíc na místě objevily i klasické motocykly, včetně ikonické značky Harley-Davidson.

Oproti ročníkům před pandemií Covid-19 byla letošní expozice sice o něco menší, v příštích letech by se však situace mohla opět měnit. „Velikost veletrhu závisí na poptávce. Doufáme, že poptávka znovu poroste a tak budeme opět schopní obsadit všechny haly. Očekáváme, že v příštím roce dorazí více vystavovatelů ze zahraničí. Zaměřujeme se vždy na kvalitu, nikoliv kvantitu, nechceme prostě něčím obsadit haly, chceme kvalitní věci,“ uvedl pro německé kolegy z AutoBild Karl-Ulrich Herrmann, ředitel Retro-Messen.

Právě díky kolegům z AutoBild vám navíc můžeme zprostředkovat pohled na 12 klasických vozů, které podle našich německých kolegů představovaly to nejzajímavější, co letošní ročník Retro Classics Stuttgart 2022 mohl nabídnout.

Hned na prvním snímku přitom můžeme vidět trojici klasik, ze kterých je objektivu nejblíže Fiat Tipo z roku 1992. Zachovalý vůz od své výroby najel pouze 21.000 kilometrů a to v rukách jednoho majitele. Není tedy divu, že se na místě nabízel za 5900 eur (cca 148.000 Kč). Na pozadí pak vidíme bílý Fiat 500 s nosičem zavazadel a plátěnou střechou, který je o 20 let starší. Jeho cena už však byla 7900 eur (cca 198.000 Kč). Posledním vozem na snímku je Renault 4 GTL, vyrobený v roce 1991, nabízený za stejnou cenu jako malý Fiat.

Vyklopenými racčími dveřmi k sobě přitahoval pozornost DeLorean DMC-12, vůz proslavený především filmem Návrat do budoucnosti. Vůz se vyrobil v počtu okolo 9000 kusů, a ačkoliv jeho motor V6 nebyl zrovna továrnou na zážitky, dodnes je nesmírně populární. Specialitou vystavovaného kusu však byla přestavba na čistě elektrický pohon.

Výrazně vzácnější, alespoň co do počtu vyrobených kusů, je Renault 5 Cabrio. Na veletrhu byl vystaven bílý kousek z roku 1993 po prvním majiteli, který je dílem přestavby od belgické společnosti EBS. Ta se přestavbám věnovala mezi lety 1986 až 1991 a celkem postavila 1400 vozů. Cena tohoto kousku přitom byla 8500 eur (cca 213.000 Kč).

Ani na tomto veletrhu klasik pak samozřejmě nesmělo chybět BMW M3 generace E30, vyráběné mezi lety 1982 až 1994. Tento konkrétní stříbrný kousek, který je na první pohled v nádherném stavu, přivezl polský dealer klasik. Vůz má najeto 79.000 kilometrů a podle všeho prošel rozsáhlým mechanickým servisem – a to včetně generálky motoru. Zbytek vozu by však měl být v původním stavu a prodejce si za něj žádal 83.333 eur (cca 2.000.000 Kč).

U sportovních vozů se však ještě zdržíme i díky následující dvojici, tvořené Alfou Romeo 155 a Volvem 850 T-5R. Kanárkově žluté Volvo z roku 1995 bylo dovezeno ze Španělska, což by mělo být zárukou, že neukrývá korozi. Pod kapotou má řadový 2,3litrový pětiválec, přeplňovaný turbodmychadlem, na tachometru nájezd 149.000 kilometrů a prodejci si za něj žádal 33.850 eur (cca 849.000 Kč).

To červená Alfa Romeo 155 z roku 1996 má ještě zajímavější původ – importována totiž byla z Japonska. Pod kapotou má přitom tradiční 2,5litrový motor V6, na tachometru 111.000 kilometrů a prodejce si za vůz žádal 30.155 eur (756.000 Kč).

Od dobových sporťáků ale na chvíli zpět k lidovým vozům, kterým byl také Renault 4. Vůz byl uveden na trh v roce 1961 s motorem o výkonu 26 koní, a protože šlo o lidové auto k přepravě mas, mnoho se jich v pěkném stavu nedochovalo. Tento modrý kousek z roku 1966 je však zářnou výjimkou, za kterou prodejce požadoval 12.900 eur (cca 323.000 Kč).

Na výstavě se objevily také vozy Mercedes-Benz 300 SL – a to jak v otevřené verzi Roadster, tak jako kupé Gullwing s nezvyklými racčími dveřmi. Tyto konkrétní kousky nebyly na prodej, přesto je zřejmé, že jejich cena by byla astronomická. Zhruba před pěti lety by totiž jen verze s pevnou střechou a šestiválcem pod kapotou stála přes milion eur. Dnes by byla částka zřejmě ještě vyšší.

Kromě automobilů však byla na veletrhu k vidění také různá umělecká díla s motoristickou tématikou. Součástí jednoho z nich byla zrezlá příď originálního Porsche 356, erb značky, původní reklamní plakát a také nákres řezu automobilu. Poněkud svérázné umělecké dílo, které bylo zřejmě připraveno k zavěšení na zeď, si mohli zájemci pořídit za 7950 eur (cca 200.000 Kč).

Dalším z řady skutečně výjimečným exponátů byl jediný sériově vyráběný civilní obojživelný automobil, Amphicar Schwimmwagen. Vůz se vyráběl mezi lety 1961 až 1968 a přesný počet vyrobených kusů není známý, údajně by se však mělo jednat o tisíce. Jízdu ve vodě přitom automobilu umožňovala dvojice lodních šroubů pod zadním nárazníkem, které poháněla samostatná převodovka. Řízení bylo vymyšleno klasicky předními koly – podobně jako při jízdě na silnici. Vůz byl na veletrhu na prodej za 30.000 eur (cca 753.000 Kč).

Z mnoha vystavovaných vozidel s třícípou hvězdou ve znaku pak němečtí kolegové vybrali do svého výběru ještě sportovní sedan Mercedes-Benz 190 2.3 16V, který za uplynulých 30 let na silnicích najel pouze 63.000 kilometrů. Elegantní černý sedan byl importovaný z Japonska a pod kapotou má 195 koní, o jejichž přenos na silnici se v tomto případ stará čtyřrychlostní automat. Za zmínku přitom stojí, že výfukový systém údajně nebyl vybaven katalyzátorem. Vůz si přitom prodejce cení na 58.344 eur (cca 1.464.000 Kč).

Další vůz v galerii, modré BMW trojkové řady generace e30, může na první pohled připomínat další model M3, jenže tohle je ještě vzácnější Alpina B6 z roku 1989 s šestiválcovým motorem pod kapotou. Šestiválec byl naladěn na 261 koní a výkon posílal na zadní kola přes pětistupňový manuál. Vůz bohužel nebyl na prodej, vzhledem k raritě tohoto modelu by však cena zřejmě byla opět astronomická.

Na posledním snímku pak vidíme několik vozidel Volkswagen, která dříve tvořila sbírku. Tu se však majitel rozhodl bohužel rozprodat, což je samozřejmě vždycky škoda. V tomto případě se navíc jedná o velmi zajímavé vozy z historie VW, které jsou navíc v parádním stavu. Vpředu vidíme Karman Ghia z roku 1965 za 46.900 eur (cca 1.177.000 Kč), Westfalia T2 z roku 1977 přišla na 89.900 eur (cca 2.256.000 Kč), za červené Scirocco 1 z roku 1975 požadoval prodejce 37.900 eur (cca 951.000 Kč) a zelený Volkswagen Golf první generace z roku 1976 byl na prodej za 25.900 eur (cca 650.000 Kč). Jedno auto přitom bylo hezčí než druhé.