Projeli jsme nominované modely na Auto roku 2020 v ČR. Favority jsou SUV

Anketa Auto roku 2020 v České republice už je v plném proudu. Další ročník populární soutěže zformoval svoji odbornou porotu, která tento týden měla poprvé možnost se na jednom místě svézt s nominovanými vozy. Těch je nakonec 22. Jelikož mezi porotci se za redakci Auto.cz zúčastním já, David Bureš, vyrazila do pražské Hostivaře, aby si nominované modely mohla vyzkoušet právě moje maličkost.

Původně avizovaný seznam se na místě ještě poněkud zúžil. Nový Opel Corsa, stejně jako nový Renault Captur nebo třeba nové Subaru Forester na místo prezentačních jízd pro porotce nedorazily, a tak z nominace vypadly – porota by si je před vyhlášením výsledku ankety nestačila včas vyzkoušet. I tak však mezi nominanty zůstalo několik aut, jejichž účast je přinejmenším diskutabilní. V některých případech jde o facelifty (byť třeba rozsáhlé), v jiných zase o nové karosářské varianty, které podle oficiálních pravidel v anketě nemají být zastoupeny. Proč však v nominaci přece jen jsou, jsem se od pořadatelů i přes oficiální dotaz nedozvěděl.

Auto roku 2020 v České republice: Seznam nominovaných modelů Audi E-tron BMW řada 3 Citroën C5 Aircross DS 3 Crossback Honda CR-V Hyundai i30 N fastback Kia Xceed Lexus ES, UX Mazda CX-30 Mitsubishi ASX, L200 Opel Zafira Life Peugeot 208, 508 SW Renault Clio Seat Tarraco Suzuki Jimny Škoda Kamiq Toyota Corolla, RAV4 Volkswagen T-Cross

Ať už je nominace jakákoliv (pro sporné účastníky se zkrátka hlasovat nemusí), pro oficiální jízdy můj osobní úkol zněl jasně, z 22 definitivních účastníků soutěže jsem si chtěl vyzkoušet primárně ty, s nimiž jsem ještě nejel a zároveň je považuji za adepty na celkové vítězství. Mezi takové podle mého patří třeba i Škoda Kamiq nebo Renault Clio páté generace, ty jsem si ale otestoval poměrně nedávno, a tak jsem je měl ještě v živé paměti. Naopak třeba s aktuálním BMW řady 3 jsem už sice jel, nicméně už před mnoha měsíci, a tak jsem se rozhodl se s ním svézt znovu. Navíc v kombi verzi 3 Touring, která mě zatím minula.

Jako první moje volba padla na Mazdu CX-30. Aktuální trojka mě nadchnula, a tak jsem měl od nového malého SUV velká očekávání. A novinka nezklamala, jezdí vlastně stejně dobře jako dříve zkoušený kompaktní hatchback s pěti dveřmi, jen má zkrátka odlišnou karoserii. Uvnitř na posádku čeká výtečně zpracovaný interiér tvořený hodnotnými materiály a detaily jak z luxusních aut – parkovací kamera má skvělé rozlišení, head-up displej pak promítá informace přímo na čelní sklo a ne na nějaké výsuvné plexisklo nad přístrojovým štítem, jak bývá u levnějších aut zvykem.

Nejvíce mě však nadchlo řazení, které s jistými jízdními schopnostmi znamenají, že se i za volantem malého SUV budete bavit. A klidně hodíte za hlavu přece jen poněkud stísněný interiér – hlavně vzadu.

Styl podle různých receptů

Následoval Peugeot 208, od něhož jsem měl také velká očekávání, už jen proto, že větší 508 uplynulý ročník ankety málem vyhrála. A také jsem byl zvědav na nejnovější řešení i-Cockpitu, které je odjakživa koncepcí, kterou buď milujete, nebo nenávidíte.

Zkoušený exemplář byl vysoké specifikace GT Line, což znamenalo opravdu luxusní interiér, včetně 3D digitálního přístrojového štítu. Celá kabina vypadá opravdu krásně, nemůžu si ale pomoci, že se spíše než na účelnost myslelo právě na design, což ve výsledku sráží celkovou intuitivnost ovládání.

Na druhou stranu ale musím říct, že jsem se za maličký volant tentokrát až nečekaně snadno srovnal a klidně máchnul rukou nad tím, že horní část věnce zakrývá část přístrojového štítu, avšak jen v místech, kde nejsou zobrazeny nějaké klíčové informace. Nadmíru se mně pak líbila práce podvozku i spolupráce benzinového tříválce 1.2 PureTech s osmistupňovým automatem. Přímé designové srovnání s hlavním konkurentem, v podobě Renaultu Clio, pak ukázalo, jak 208 vypadá moderně. Přestože je nové Clio líbivé, převzetí velké části designu předchůdce najednou znamená, že vedle 208 působí až trochu zastarale.

Jestliže 208 mně uvnitř přišla až zbytečně stylová, nedbajíc tolik na ergonomii, Kia Xceed se ukázala jako naprostý opak. Zvenku je to pořádný švihák, nejenže ho považuji za nejhezčí model rodiny Ceed, ale také je to podle mně zřejmě designově nejpovedenější crossover na trhu. Uvnitř však myslí na účelnost, a tak vedle 208 je najednou jeho kabina naprosto přehledná a snadná na ovládání. A to se tu přitom objevily třeba dotykové plochy pod obrazovkou multimediálního systému, místo konvenčních tlačítek. Kabinu navíc oživují stylové barevné detaily, které však nezakryjí, že zbytek palubní desky převzaté ze Ceedu působí poněkud lacině. V tomto ohledu by se Xceed mohl učit od materiálů v 208. Chválím ale pohodlný podvozek, který na nerovnostech nebouchá, a kombinaci čtyřválce 1.4 T-GDI s dvouspojkovou převodovkou.

Svým způsobem stylovkou je též Suzuki Jimny, nicméně to až v druhotné řadě. Primárně je totiž šikovný offroad, který si poradí snad s jakýmkoliv terénem. Na jízdu mimo zpevněné cesty tentokrát čas nebyl, krátké převisy a účelně navržená karoserie (byť zároveň stylová) však samy o sobě naznačují, že to v terénu bude na jedničku. To ostatně potvrdil i redakční test z pera kolegy Ondřeje Máry. Ztotožňuji se pak s jeho názorem, že jezdit s Jimny je neskutečná zábava. I na krátké testovací trase se mně v jednom kuse tvořil smích na tváři, tohle auto ve vás zkrátka neustále vzbuzuje radost. Díky jeho schopnostem a radostnému charakteru tak klidně hodíte za hlavu přece jen stísněnou kabinu nebo přece jen zastarala se tvářící palubní deska, které nepomůže ani dotykový displej multimediálního systému. Jenže když je takové řešení tak praktické!

Čas mně zbyl ještě na BMW řady 3. Touring ani třílitrový šestiválec 330d jsem zatím nezkoušel, a tak tahle kombinace byla ideální volba na krátkou projížďku. Zopakoval jsem si tak, jaký skok trojka udělala v použitých materiálech – na druhou stranu něco podobného zvládl i Jaguar XE v rámci letošní modernizace. Nadchnul mě pak motor – šestiválec zkrátka pořád má ve střední třídě svoje místo, byť naftový ryk dá občas najevo. Zklamalo mě však odhlučnění podvozku, od kol se na nerovnostech ozývaly nečekané rány. Použití nového digitálního přístrojového štítu pak podle mého názoru není moc estetické, navíc v nízkém podzimním slunku není ani moc praktické – často je displej kvůli tomu hůře čitelný. Jinak ale vlastně 330d Touring není moc co vytknout.

Co teď dál?

To bylo pro tentokrát vše. Nyní nastává čas si urovnat myšlenky v hlavě a rozhodnout se, jaké vozy poslat do finále. Některé otázky jsem si po jízdách pro porotce zodpověděl, dojmy si ujasnil, přesto mně v „mojí finálové pětce“ zbývají ještě neobsazená místa. Jisté je však to, že mezi favority budou SUV.

Po prvních jízdách s nominovanými, které jsou tentokrát pro porotu rozděleny do dvou dnů, aby na seznámení s auty bylo dostatek času, na nás porotce nyní čeká vybrat finalisty. Každý z 32 porotců, zástupců českých automobilových médií, nyní vybere svoji pětici nejlepších, z nichž se pět automobilů s nejvyšším počtem hlasů dostane do druhého kola ankety.

Následují další jízdy, s finalisty soutěže, po nichž hlasující každého z finalistů obodují podle několika hodnotících kritérií. Celkově bude mít každý z porotců k dispozici 150 bodů, které beze zbytku bude muset rozdělit mezi finalisty. Model s nejvyšším počtem bodů se pak stane Autem roku 2020 v České republice. Výsledky ankety budou zveřejněny někdy na začátku roku 2020.