První jízda s Cuprou Born: Budou emoce?

Seat představuje svůj první elektromobil. I když to tedy nakonec není Seat, pro svou elektrickou prvotinu si ve Španělsku nakonec vybrali subznačku Cupra. Tím pádem by ale nejeden vzhledem k zaměření Cupry mohl čekat i nějaké ty emoce. Povedlo se?

Aby byl koncernový základ pokud možno sportovnější, udělali ve Španělsku celkem předpokládatelnou věc – snížili podvozek. Na přední nápravě o 15 mm, na zadní pak o deset. Tyto hodnoty patří modelu s adaptivním podvozkem DCC, podobně snížena však prý byla i Cupra Born na standardních tlumičích.

Musel bych mít bezprostřední srovnání s technicky spřízněným ID.3, na klikatých katalánských silnicích s dokonalým povrchem však born působil velmi stabilně. To je ovšem vlastnost elektromobilům vlastní, díky nízkému těžišti (baterky v podlaze), skutečně zvládnou v zatáčkách pozoruhodně zakleknout.

Další typická vlastnost – vysoká hmotnost, však byla na hladkých španělských asfaltkách neméně příznačná. A přítomná, od volantu velmi citelná. Je to pak zvláštní mix pocitů – na jednu stranu cítíte, jak je auto díky těžišti vrostlé do podkladu, na stranu druhou neustále vnímáte všechna ta kila. A že jich je, v případě bornu od sedmnácti metráků výš. Na délku přitom měří jenom 4,3 metru…

Těžké to mají elektromobily, aby dokázaly navodit alespoň trochu řidičskou atmosféru. Supersilný zátah z ničeho (jezdil jsem s verzí s výkonem 150 kW) je fajn, pak už je ale jízdní projev poněkud zaměnitelný.

Na úžasných silnicích nad Barcelonou jsem řídil už nejedno auto a právě díky dokonalému asfaltu, neustále se měnícímu profilu „trati“ a i těm „panoramatům“, jsem si dokázal užít prakticky cokoliv. V bornu jsem se ale, přiznám se, úplně nebavil.

Není to chyba cupry, jak jsem napsal, elektromobily to budou mít velmi těžké, aby dokázaly v nás, co jsme ještě zažili a zažíváme (snad ještě nějakou dobu budeme…) řidičsky zábavné stroje, vyvolat nějaký zážitek. Ano, taycan je brutální, jede šíleně. V případě porsche (a potažmo audi) ale drtivá většina zážitku vyplývá z extrémního výkonu. Pokud však budeme mluvit o, řekněme, hot-hatch-elektromobilu, kterým by Cupra Born nejspíš chtěla být, tady to bude už těžší, jak jsem napsal. Šlápnete na plyn, auto odbzučí s okamžitou reakcí k další zatáčce, tady brzdy, na nichž už cítíte hmotnost, do zatáčky s ním, zase ta kila…

Rozměry Cupra Born Délka (mm) 4322 Šířka (mm) 1809 Výška (mm) 1540 Rozvor (mm) 2766 Objem kufru (l) 385

Při normální jízdě, ve městě, za ním, ale i na dálnici… když se zkrátka jenom tak přemisťujete, je vše v pořádku. Musím říct, že ticho v kabině a i ta naprostá elektromobilní blbuvzdornost je pro normální cestování vlastně příjemná kombinace. A přesně toto skvěle zvládá i Cupra Born. Jízdní emoce už o něco míň…

Možná to bude o něco lepší příští rok, kdy Cupra Born dorazí ještě s tzv. E-Boost performance paketem. Taková cupra pak dosáhne výkonu 170 kW a na stovku zrychlí za 6,6 s. S baterií o kapacitě 58 kWh ovšem. S větším akumulátorem (77kWh) sice dojede dál (540 vs. 424 km), na stovku to však bornu zabere o čtyři desetiny víc času. A pozor, jak už si u podobných elektromobilních „performance“ paketů zvykáme, maximální hodnoty výkonu – a tedy i zrychlení, nejsou dostupné vždy. Záleží na aktuálním stavu baterky (kapacita a její teplota).

A čtyřkolka? Koncernová platforma MEB tuto možnost přece nabízí… Bornu se však elektromotor ještě na přední nápravě týkat nebude. Prý by se do subtilní přídě nevešel. Možná trochu zvláštní vysvětlení, ale jak jsem nakoupil…

Po designové stránce se nicméně bornu celkem daří, tady bych si o emocích troufl psát. Hlavně v porovnání s VW ID.3… Na rozdíl od něj navíc born vypadá normálně, není to takový elektrický svéráz za každou cenu, ale hezké, přiměřeně agresivně působící auto, které by pod maličkou kapotou klidně mohlo mít spalovací motor. Za mě zatím asi nejhezčí koncernový elektrický kompakt.

Uvnitř jsem se klasicky potýkal s nejnovějšími nachytávkami koncernu VW – dotykové ovládání všeho, pomalejší infotainment. A kdo prosadil do série jen dvojici tlačítek pro čtvero elektrických bočních okýnek, ten by… já nevím, stydět by se měl.

Ve Španělsku se pochopitelně velmi chlubili také udržitelností, což je v poslední době velmi trendové téma, u elektromobilů tím víc. Na předních sedačkách (v jejich prostřední části) tak Cupra Born využívá materiál nazvaný Seaqual Yarn, ve výplních dveří a na loketní opěrce zase najdeme materiál Dinamica. Na jejich výrobu použili ve Španělsku v obou případech recyklované plasty z moře.

Cupra Born není špatný elektromobil, je to velmi dobrý elektromobil (byť tedy koncernový pohlavek v podobě dotykového ovládání a zadrhávajícího softwaru se ani bornu nevyhnul), ale pořád je to elektromobil. Jízdně uživatelsky neskutečně přívětivý, do města a za něj parádní přibližovadlo. I dobře vypadá, design se Cupře rozhodně povedl. Zábavu jsem však za volantem Bornu úplně nenašel. Alespoň tedy já. Třeba mě nastupující generace řidičů s trošku jinými hodnotami přehlasuje.