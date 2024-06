První svezení s novým Renaultem Captur: Opravdu všestranný facelift!

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Ačkoliv Renault Captur prošel oficiálně „pouze“ faceliftem, Lukasz Glowal, brand manager pro východoevropský trh, na začátku svého vystoupení uvedl, že automobilka vnímá modernizované kompaktní SUV jako zcela nový vůz..

O tom jsme se měli šanci přesvědčit také ve zbytku briefingu, během kterého nám vybraní zástupci francouzské značky prezentovali změny a vize omlazeného Capturu. To jsme s kolegy právě seděli v malém salónku španělského hotelu krátce po prvních testovacích jízdách, takže jsme si všechny prezentované změny postupně dávali do souvislosti s naší nedávnou zkušeností, přičemž následující den nás čekal další okruh na ucelení dojmů. Dohromady jsem s novinkou najezdil kolem 300 kilometrů a musím říct, že jsem se nestačil divit. Úvodní slova šarmantního Poláka skutečně dávala smysl - tohle je víc než facelift.

Modernizace v polovině generačního cyklu se běžně nese v duchu designových změn exteriéru, a právě toto téma večerní program odstartovalo. Praští vás to na první pohled, protože přední část toho má s předchůdcem jen velmi málo společného. Kompletně přepracovaná byla maska i tvar kapoty a světlomety se zbavily „ocásku“ a dostaly užší siluetu. Mřížku chladiče zaslepila plastová plocha v barvě karoserie a v jejím středu je zasazeno nové minimalistické logo. Světla pro denní svícení jsou umístěna na krajích předního nárazníku a jejich tvar připomíná rozčtvrcený diamant.

Na rozdíl od původní verze druhé generace sází následovník spíše na ostré linie a nutno říct, že ty mu svědčí o poznání více. Opačná strana toho od předchůdce zdědila podstatně více - přenesen byl základní tvar zadních světlometů (které ovšem nově překrývá průhledný plast, takže odhaluje vnitřní prostor) i tvar pátých dveří. Označení modelu zůstalo také na svém místě, a v tomto ohledu je opět jediným rozdílem nový znak. Dále jsme byli upozorněni na přepracování difuzoru, ale tím zásahy do vnější karoserie končí.

Snad se ještě hodí říct, že Captur bude k dispozici v 6 barevných provedeních, mezi které patří i nová Rafale Grey, kterou jsme mohli vidět i na modelu Megane E-Tech Electric. Zůstala také možnost odlišného lakování střechy - zde jsou na výběr 3 barvy. A když jsme u té konfigurace, do nabídky přibyly také nové disky o velikosti 19 palců, které jsou určeny výhradně pro (novou) výbavu Esprit Alpine.

Potenciální majitele bude zcela jistě více zajímat interiér, a zejména potom vylepšený infotainment, který se dočkal integrace řady aplikací Google, ale nejen těch. Díky obchodu Play si můžete přímo do systému stáhnout přes 50 různých aplikací, včetně Waze, Spotify, Amazon Music a mnohé další. Obrazovka s úhlopříčkou 10,4 palce působí plynule už od prvního dotyku a ani na přehlednost rozhraní nemůžu kritizovat.

Základní obrazovky přepínáte pomocí několika ikon umístěných nahoře (domovská obrazovka, média, telefon, menu aplikací a informace o voze), zatímco na protilehlé straně najdete připevněnou lištu, která slouží k ovládání tepelného komfortu. Tu doplňují fyzické spínače pod obrazovkou, kterými můžete upravovat třeba teplotu, intenzitu klimatizace nebo vyhřívání oken. Jistě, ve starší verzi k tomuto účelu sloužil samostatný panel s otočnými ovladači, ale s ohledem na poslední trendy můžeme být rádi, že zůstalo aspoň toto.

Nesmíme opomenout ani nový přístrojový štít, jehož úhlopříčka dosahuje až 10,25 palce. Jeho prostředí vypadá vesměs povědomě, ale jeho nově nabitou chloubou je schopnost zrcadlit mapové aplikace, včetně Google Map, což jsem sám během obou jízd využíval.

Kabina jinak působí velmi útulně, a to v obou testovaných výbavách - Techno i Esprit Alpine. Renault se rozhodl ze svých interiérů úplně vyřadit pravou kůži, která byla nahrazena textilními materiály, nebo takzvaným eco tep (syntetická kůže, jejíž uhlíková stopa je oproti té pravé až 10x menší). Druhý zmiňovaný materiál jsem však objevil pouze ve sportovně laděné výbavě, a to ve velmi malém množství, takže v obou verzích zcela jednoznačně dominuje textil. Jeho použití ovšem rozhodně nepůsobí lacině - designéři jej očividně nevnímali jako nutnost nebo snahu ušetřit, ale jako stylový prvek, jehož specifická struktura může kabině dodat šmrnc. A to se povedlo.

Interiér je navíc příjemně vzdušný, ale později se ukázalo, že to nebyl jen pocit. Řidičova pozice je tak akorát vysoká, a ten si na místo za volantem skutečně stěžovat nemůže - do délky, do šířky ani do výšky. Navíc potěší množství odkládacích prostor (celkem až 25 litrů) a nechybí ani bezdrátová nabíječka na telefon. Poté, co si Captur prohlédnete zvenku, je ještě více šokující, kolik prostoru na vás čeká po usednutí na zadní sedadla. Díky posuvné „lavici“ můžete mít před koleny až 221 mm, což je na danou třídu značný nadprůměr.

V závislosti na náročnosti cestujících vzadu se pochopitelně mění také objem zavazadlového prostoru. Pokud je druhá řada sedadel „na doraz“, podle normy VDA nabídne až 536 litrů, zatímco při posunutí lavice dozadu se prostor sníží o 114 litrů. Tisková zpráva napovídá, že full-hybridní motorizace dokáže nabídnout „jen“ 440, resp. 326 litrů.

Prosluněné okresní silnice, dálnice i úzké uličky obcí v okolí Madridu poskytovaly ideální podmínky pro vyzkoušení upraveného podvozku. Změnou prošla síla i rychlost tlumičů, včetně geometrie náprav. Skoro se mi nechce věřit, že za tím nebylo ještě něco dalšího, protože modernizovaný Captur působí jako úplně jiné auto. Podařilo se mu najít pomyslný střed, který kombinuje příjemnou tuhost a stabilitu se schopností dokonalého filtrování nerovností na vozovce. Tomu jistě přispělo také skvělé odhlučnění, které vás drží v izolaci i při rychlosti 120 km/h, což je španělské dálniční maximum. Snad jen kolem a-sloupků uslyšíte drobné ševelení, ale to není nic, co by nepřehlušil výborný audiosystém Harman-kardon, který zní i na poměry prémiových reproduktorů ve střední třídě velmi nadprůměrně.

Přepracování se dočkal rovněž posilovač řízení, který je momentálně nastaven přesně tak, jak byste to od městského SUV čekali - otáčení volantem je poměrně snadné, ale nějakou odezvu dostanete. Není to žádný sporťák, ale řízení je dostatečně přesné a zabírá už od středové polohy.

Námi testované kusy byly osazeny full hybridní motorizací, která stojí na samém vrcholu potravinového řetězce. Minimálně pokud se bavíme o ceně. Ačkoliv nejde o nejvýkonnější agregát, slibuje nejlepší zrychlení a nejekonomičtější provoz. O tom jsem se koneckonců sám mohl přesvědčit. Auto jsem totiž rozhodně nijak nešetřil - na dálnici jsem jel stabilně maximální rychlostí a okresní silnice projížděl tak svižně, jak mi to jen ostatní účastníci provozu umožnili. Na rekuperaci jsem nebral zvlášť velký ohled a většinu času jsem měl nastavený jízdní režim Sport. O to větší překvapení bylo, když jsem po obou jízdách vůz vracel s nižší než deklarovanou spotřebou. Zatímco Renault udává 4,7 až 4,9 l/100 km, já jsem kompaktní SUV vracel s 4,2 a následně 4,6 l/100 km.

Samozřejmě si neděláme iluze, že by tato verze tvořila na tuzemském trhu valnou část prodejů, a proto výrobce nabízí i řadu dalších alternativ. A že jich je! Základ tvoří zážehový tříválec o výkonu 67 kW a verze poháněná LPG dosahuje až 74 kW. Obě tyto motorizace jsou spárovány s manuální převodovkou. Dále zde máme dvojici mild-hybridních pohonů - jde o čtyřválec, který může být naladěn na 103 kW (tato verze je k dispozici výhradně s manuálem) nebo 113 kW.

Renault Captur Motor 1.0 TCE 90 1.0 TCE ECO-G 100 1.3 TCE 140 mild hybrid 1.3 TCE 155 1.3 TCE 160 mild hybrid E-Tech full hybrid 145 Zdvihový objem [cm3] 999 999 1330 1330 1330 1598 Největší výkon [kW/min] 67 75 104 116 119 108 Točivý moment [N.m/min] 160/2750 160/2750 (LPG 170/2000) 260/1800 270/1800 270/1800 149/3600 (celá soustava 205) Válce/ventily 3/4 3/4 4/4 4/4 4/4 4/4 Zrychlení 0-100 km/h [s] 14 13 10,4 8,5 8,5 10 Komb. spotřeba [l/100 km] 5,8-6,1 6,0-6,4 (LPG 7,6-8) 5,8 - 6,1 6,2 5,8 – 6,2 4,6 - 4,9 Emise CO 2 [g/km] 132-138 119-125 132-139 149 132-139 105-114 Objem zavazadlového prostoru [l] 484-1596 348-1458 Rozměry d x š x v [mm] 4239 x 2004 x 1575 Rozvor [mm] 2639

Velkou konkurenční výhodou je potom pro Ranault Captur cena, která začíná už na 475.000 Kč za základní výbavu Evolution s benzinovým tříválcem. Uvažujete-li nad variantou s pohonem LPG, připravte si minimálně 495.000 Kč. Výbavovou verzi Techno lze kombinovat se všemi dostupnými motorizacemi - cena se pohybuje od 520.000 Kč v konfiguraci se základním pohonem, přes 575.000 Kč za mild hybrid s manuální převodovkou, až po 670.000 Kč za vrcholný full hybrid. Nová výbava esprit Alpine začíná na 705.000 Kč v kombinaci se silnějším mild hybridem a strop činí 740.000 Kč.

Ačkoliv dle automobilky modernizovaný Captur zdražil v průměru o 25.000 Kč, hodnota základní výbavy vzrostla zhruba o 40.000 Kč, takže ve výsledku svým způsobem ještě zlevnil. Na domácím trhu tak poráží i Škodu Kamiq nebo velice oblíbený Peugeot 2008.