Rallye Dakar 2020: Orion Moto Racing Group - „Byl to absolutní masakr.“

Engel absolvoval svůj šestý Dakar, loni dosáhl na patnácté místo, což je jeho nejlepší výsledek na této soutěži. Michek startoval poprvé a tudíž dostal vysoké číslo (132). Během prvního dne se dokázal propracovat na třicátou příčku. „Začátek byl klíčový pro další vývoj, protože se dostanete mezi rychlé jezdce, kteří drží vysoké tempo. Už se člověku jede lépe, protože se kolem vás tolik nemotají auta nebo kamiony. Je fakt, že jsem přijel na Dakar závodit, ale takový rychlý posun asi nikdo nečekal. Ani já ne,“ řekl Michek.

Engel byl největší hvězda

Neuvěřitelný příběh si prožil čtvrtý den Engel, kterého začala zlobit zadní pneumatika, která se deformovala. „Musel jsem dojet snad padesát kilometrů jen na ráfku. Místo, kde bylo možné se potkat se servisním týmem, bylo vzdálené dalších patnáct kilometrů od konce rychlostní zkoušky. Navíc na osmdesát kilometrů dlouhou cestu do bivaku byl omezený čas. Po příjezdu do cíle se mi kolo už skoro rozpadalo. Dráty z něj koukaly na všechny strany. Bylo štěstí, že jsem se dostal až do asistenční zóny. Jinak by to byl velký problém, a pokud by se kolo rozpadlo, dostal bych opravu velkou penalizaci.“

Jezdec zahrál nevědomky na nervy i členům svého týmu. „Kdyby Milan přijel o dvě minuty později, mohl být vyloučen. Bylo zajímavé sledovat fotografy a televizní štáby. Jakmile viděli Milanovo zadní kolo, okamžitě nechali být špičkové jezdce stranou a soustředili se jenom na Milana a jeho motorku,“ usmívá se dnes šéf týmu Ervín Krajčovič.

Michek bez benzinu

Smolným dne pro oba motorkáře Orion Moto Racing Group byla shodou okolností předposlední etapa. Osm kilometrů před tankovací zónou došel benzin Michkovi a musel hodinu čekat, než dorazili organizátoři se zásobami paliva. „První dvě tři minuty člověk zmatkuje, protože si uvědomuje, co ztrácí. Po čtvrthodině se smíříte se situací a máte už jedinou touhu, dojet na cílovou rampu. Hodina, kterou jsem strávil v poušti, mě stála devět míst v celkovém pořadí a také zřejmě i trofej pro nejlepšího nováčka roku,“ vysvětluje Michek a dodává: „Můžu odpřísáhnout, že mechanik nalil ráno nádrž až po hrdlo. Větší spotřeba byla dána zřejmě náročnými terény. Je to poučení pro příště, protože špičkoví jezdci umí pracovat s motorovými mapami a neženou mašinu vždycky do vysokých otáček. Tím si dokáží pošetřit palivo.“

Ve stejný den málem skončil Dakar pro Engela, který měl pouhých šest set metrů před cílem rychlostní zkoušky těžký pád. „Měl jsem to v itineráři poznačené jako nebezpečné místo se dvěma vykřičníky, ale zřejmě vinou únavy už člověk ztrácí koncentraci. Když jsem zvedl, první, co mě zajímalo, zda nemám něco zlomeného. Naštěstí mě nebolela páteř, dva lidé mi pomohli nasednout na motorku, dali mi prášek proti bolesti a já mohl dojet do cíle,“ říká jezdec a pokračuje: „Druhý den ráno jsem se hrabal ze stanu snad dvacet minut, protože mě bolelo celé tělo. Mechanici mi pomáhali zvednout nohu, abych jí přehodil přes sedlo motorky. Šéf týmu Ervín Krajčovič dokonce říkal, že by mě izolační páskou přikurtoval k motorce, jen abych dojel cíle.“

Co říkají na premiéru?

Milan Engel: „Z mého pohledu to bylo úplně jiné, než organizátoři původně slibovali. Začátek byl hodně rychlý, místy dost nebezpečný a tolik havárií najednou jsem ještě neviděl. Pro příští ročník bude omezena maximální rychlost na 150 km/h. Utkvěla mi v paměti nádherné příroda, některé scenerie byly vážně fantastické. Nejvíce jsem ovšem postrádal diváckou atmosféru, která se nedá s Jižní Amerikou srovnat. Na druhou stranu uvidíme, jak se pořadatelé pro příští rok poučí z letošního průběhu.

Martin Michek: „Hodně se mi vybavuje zima, která tam především po ránu panovala. Vstávali jsme ve tři, ve čtyři vyjížděli čtyři sta kilometrů ke startu rychlostní zkoušky při teplotě dva tři stupně. Měl jsem tři vrstvy oblečení, dvoje rukavice a přesto mi byla hrozná zima. Je to jako jet z Českých Budějovic, kde bydlím, do Ostravy a zpátky. Člověk musí na rychlostních zkouškách řešit v každé etapě spoustu krizových situací a neustále sledovat roadbook, aby nezabloudil. Použil bych pro to výraz absolutní masakr.“

Ervín Krajčovič: „Den před návratem domů jsem bavil s několika organizátory. Říkali, že z politických a bezpečnostních důvodů prezentovali místním soutěž teprve dva týdny před startem. Cílem letošní premiéry bylo podle nich prezentovat účastníkům Dakaru svoji zemi Saúdskou Arábii. Proto natáhli trasu. Logicky si prý potřebovali vyzkoušet, co si lze dovolit a příští rok by se prý měly objevit těžké terény. Už se těším, protože máme v týmu dva rychlé a mentálně odolné jezdce, kteří patří do nejlepší dvacítky. Navíc kolem mě je v týmu skvělá parta lidí, kteří do své práce dávají srdce.“

Kubiena odchází, přijde Fejfar

Těsně po návratu týmu ze Saúdské Arábie oznámil čtyřkolkář Tomáš Kubiena, že u týmu končí a půjde se sportovními aktivitami jiným směrem. Šéf týmu Ervín Krajčovič připomněl, že tým již dříve angažoval pětinásobného mistra Evropy v autokrosu Václav Fejfara, který pojede ročník 2021 s buginou Can-Am v kategorii SSV.

Zkušený závodník strávil letos na Dakaru šest dní jako divák a s těmito pocity se vrátil: „Přestože závodím více jak čtyřicet let, je to něco neuvěřitelného. Krásný autokrosový terén, zcela jiný, než jsem doposud poznal. Písek úplně jiný, místy hodně záludný, ukrývá kameny. Vítr fouká z různých stran a vytváří nevyzpytatelné duny. Bude hodně důležité udržet emoce. Zní to možná divně, ale „nezávodit“, nenechat se vyhecovat, není to sprint v terénu, který zažíváme třeba v autokrosu. Je tady zcela zvláštní komunita závodníků. Každý si váží každého. Vládne tady velká vzájemná úcta. Úplně jiná atmosféra, než na jiných závodech. Před startem mám velký respekt, ale beru to zároveň jako velkou výzvu.“