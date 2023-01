Rallye Dakar 2023 – 6. etapa: Češi nebyli na bedně a Tůma končí

V pátek 6. ledna se závodníci po třech nocích strávených ve zdejším bivaku rozloučili s Háilem a vydali se na jihovýchod. Nezamířili však do Davadmí, jak bylo plánováno, neboť při průtrži mračen došlo v předchozích dnech k zatopení prostoru vybraného pro bivak. Měřený úsek byl dlouhý 358 kilometrů a díky dlouhému přejezdu do Rijádu se denní porce kilometrů vyšplhala k tisícovce.

Spokojení Prokop a Michek

Třináctý čas dosáhl v šesté etapě v kategorii automobilů Martin Prokop (ORLEN Benzina Team) a po potížích předních jezdců si polepšil na osmé místo. „První část byla hodně rychlá, tam jsme ztráceli a předjelo nás poměrně hladce několik aut. Později však přišly obrovské měkké duny, kde bylo potřeba řídit a hledat si správnou cestu. Tam jsme získali docela dost času zpátky, předjeli několik aut, takže jsme si spravili chuť. Když to není na plný plyn a Shrek se s námi může předvést navigačně i řízením, tak výsledek není tak špatný,“ řekl Prokop.

„Jsem v první patnátce v etapě i průběžně, takže je to super,“ hlásil Motorkář Martin Michek (Orion – Moto Racing Group) z propršeného Rijádu a pokračoval: „Dneska jsme si to fakt užili. Ráno byly minus dva stupně a naštěstí mě déšť chytil asi posledních pět kilometrů. Když to spočítám, tak jsem strávil na motorce skoro tisíc kilometrů. Etapa jako taková mi sedla a odpovídá tomu také výsledek. V Rijádu je bivak pod vodou a organizátoři řeší, co víkendovými etapami před pondělním dnem odpočinku.“

Palivo fatální vliv nemělo

Český motocyklový jezdec Milan Engel z týmu Orion – Moto Racing Group už nepojede v hlavní klasifikaci dakarské rallye. Rozhodl o tom pořadatel nejtěžší dálkové soutěže. Důvod je jednoduchý – Engel neprojel cílem páté etapy. V ní totiž musel kvůli technickému problému odstavit svoji motorku. „Zvažujeme, že by mohl jet mimo hlavní klasifikaci na žolíka. Bude moci nastoupit, pokud nepromešká více jak tři etapy, ale nemá nárok na cílovou rampu a celkové hodnocení. O tom se rozhodneme až v pátek,“ prohlásil Ervín Krajčovič, šéf týmu.

„Po tom, co Milanovu poškozenou motorku přivezli do bivaku, tak jsme se hned na ní podívali a rozebrali jí. Nános špíny z paliva jsme našli, benzin nebyl v té kondici, jaký by měl být. Ale na přímé poškození motoru kvůli nekvalitnímu palivu to nevypadá, muselo se tam odehrát ještě něco dalšího. Bohužel na podrobnější rozbor jsme neměli čas, přesnou příčinu prověříme po návratu do Česka,“ vysvětlil situaci Krajčovič.

Modřina přes celé stehno

Cesta čtyřkolkáře Zdeňka Tůmy letošním Dakarem končí. Jezdec týmu Barth Racing musel boj předčasně vzdát kvůli zranění, které si přivodil po pádu ve čtvrté etapě. „Rozhodnutí bylo moc těžké. Je to hodně emotivní, ale po včerejším trápení jsem si musel přiznat, že je lepší neriskovat a zdraví je přednější,“ uvedl Tůma, který byl průběžně na desáté příčce. Už od úvodního prologu měl smůlu na samé lapálie. Musel měnit motor, prorazil zádní i přední kolo a třikrát nedobrovolně ochutnal saúdskoarabské písky.

„Letos to fakt byla od začátku jedna velká smůla. Vyvrcholilo to tím pádem ve čtvrté etapě, kde jsem to zapíchl do břehu. Myslel jsem, že už se nezvednu, odnesly to nohy i motorka. Byl jsem na vyšetření, jestli nemám v noze něco natrženého nebo zlomeného. To se nepotvrdilo, ale mám obrovskou modřinu přes celé stehno a je to hrozně bolestivé. Byl to každopádně nejdrsnější Dakar, co jsem zažil. Nemohl jsem však jet tak, jak bych si přál. Navíc to není jen o rychlosti. Dojíždí vás kamiony, které zničí cestu a člověk pak musí jet mimo ideální trasu. A to je další nebezpečí.“ dodal Tůma, který dakarskou rallye nedokončil poprvé při svém pátém startu.

Šampion udělal kotrmelec

Pohromou se stala šestá dakarská etapa pro tovární tým Audi. Čtrnáctinásobný vítěz soutěže Stéphane Peterhansel havaroval na 212. kilometru, když byl ve vedení v etapě. Jeho spolujezdec Edourad Boulanger utrpěl zranění zad a byl převezen do nemocnice, kde se podrobí dalším vyšetřením. Na stejném místě měl nehodu také Peterhanselův týmový kolega Carlos Sainz ze Španělska, jenž poškodil vůz. Vyvázl nezraněn a musel čekat na asistenční kamion, který ho odtáhne do bivaku. Nejlepším z trojice jezdců čtyř kruhů je tak na pátém místě Švéd Mattias Ekström, jen deset minut za ním je Francouz Sébastien Loeb. Vedoucí Katařan Nasser Al-Attiyah má na první příčce k dobru více jak hodinový náskok a má nakročeno k obhajobě a celkově již pátému triumfu na Dakaru.

Výsledky Rallye Dakar 2023 - 6. etapa

Motocykly: 1. L. Benavides (Arg./Husqvarna) 3:14:19; 2. Howes (USA/Husqvarna) +56 s; 3. Price (Aus./KTM) +2:20; … 14. Michek (ČR/KTM) +9:00; 30. Brabec (ČR/KTM) +28:58; 46. Pabiška (ČR/KTM) +56:32.

Čtyřkolky: 1. Andujar (Arg./Yamaha) 4:08:25; 2. Giroud (Fr./Yamaha) +4:17; 3. Moreno Flores (Arg./Yamaha) +7:26.

Automobily: 1. 1. Al-Attiyah, Bäumel (Katar, Fr./Toyota GR DKR Hilux) 3:13:12; 2. Loeb, Lurquin (Fr., Bel./Prodrive Hunter) +3:29; 3. Lategan, Cummings (JAR/Toyota GR DKR Hilux) +8:52; … 13. Prokop, Chytka (ČR/Ford Raptor RS Cross Country) +21:25; 99. Galland, Křípal (Fr., ČR/Century CR6) +1:34:58.

T3 Prototype: 1. De Mevius, Cazalet (Bel., Fr./Gralyteam OT3) 3:39:43; 2. Jones, Gugelmin (USA, Braz./BRP Maverick) +1:39; 3. Quintero, Zenz (USA, Něm./BRP Maverick) +2:26; … 22. Macháček, Schovánek (ČR/Buggyra Can-Am) +1:08:43.

T4 Production: 1. Marek Goczal, Marton (Pol./BRP Can-Am Maverick XR5 Turbo) 3:43:18; 2. Michal Goczal, Gospodarczyk (Pol./BRP Can-Am Maverick XR5 Turbo) +2:26; 3. Farres Guell, Ortega Gill (Šp./BRP Can-Am Maverick XR5 Turbo) +5:04.

Kamiony: 1. Mitchel Van den Brink (Niz./Iveco) 3:46:58; 2. Van Kasteren (Niz./Iveco) +8:33; 3. Macík (ČR/Iveco) +10:28; … 6. Loprais (ČR/Praga) +34:30; 8. Šoltys (ČR/Tatra) +46:19; 11. Valtr (ČR/Tatra) +1:15:30; 14. Vrátný (ČR/Tatra) +1:46:37.

Výsledky jsou neoficiální.

Výsledky Rallye Dakar 2023 - celkově

Motocykly: 1. Howes (USA/Husqvarna) 26:31:52; 2. Price (Aus./KTM) +3:31; 3. K. Benavides (Arg./KTM) +7:01; … 14. Michek (ČR/KTM) +1:15:54; 31. Brabec (ČR/KTM) +4:49:31; 42. Pabiška (ČR/KTM) +7:08:31.

Čtyřkolky: 1. Giroud (Fr./Yamaha) 32:58:54; 2. Moreno Flores (Arg./Yamaha) +42:57; 3. Copetti (USA/Yamaha) +1:23:43.

Automobily: 1. Al-Attiyah, Bäumel (Katar, Fr./Toyota GR DKR Hilux) +24:00:48; 2. Lategan, Cummings (JAR/Toyota GR DKR Hilux) +1:06:50; 3. Moraes, Gottschalk (Braz., Něm./Toyota Hiilux Overdrive) +1:13:19; … 8. Prokop, Chytka (ČR/Ford Raptor :55.RS Cross Country) +2:13:30; 70. Galland, Křípal (Fr., ČR/Century CR6) +10:48:55.

T3 Prototype: 1. 1. De Mevius, Cazalet (Bel., Fr./Gralyteam OT3) 27:55:22; 2. Jones, Gugelmin (USA, Braz./BRP Maverick) +8:59; 3. Quintero, Zenz (USA, Něm./BRP Maverick) +1:08:15; … 10. Macháček, Schovánek (ČR/Buggyra Can-Am) +5:23:56.

T4 Production: 1. Luppi de Oliveira, Justo (Braz./BRP Can-Am Maverick XR5 Turbo) 29:02:55; 2. Baciuska, Vidal Montijano (Lotyš., Šp./BRP Can-Am Maverick XR5) +20:17; 3. Marek Goczal, Marton (Pol./BRP Can-Am Maverick XR5 Turbo) +22:32.

Kamiony: 1. Martin Vandenbrink (Niz./Iveco) 28:43:27; 2. Loprais (ČR/Praga) +37 s; 3. Van Kasteren (Niz./Iveco) +26:30; 4. Macík (ČR/Iveco) +30:27; 5. Valtr (ČR/Tatra) +1:47:47; … 7. Šoltys (ČR/Tatra) 3:06:44; 12. Vrátný (ČR/Tatra) +7:39:58.

Výsledky jsou neoficiální.

