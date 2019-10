Renault Talisman Grandtour Blue dCi 200 EDC – Konečně s důstojným dieselem

Předchozí Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr Další

Design, interiér

Zatímco v době uvedení do prodeje byly k dispozici dvě verze zážehové přeplňované šestnáctistovky, 1,5litrový turbodiesel a dvě varianty vznětové jedna šestky, nyní v ceníku najdete úplně jiné pohonné jednotky.

Všechny mají i nadále čtyři válce a zůstávají přeplňované, ale změnily se objemy i výkony. Benzinový základ představuje třináctistovka o výkonu 117 kW, vedle ní najdeme jedna osmičku o výkonu 165 kW. Naftu spalují turbodiesely o objemech 1,7 litru (110 kW) a 2,0 litru – dvoulitry jsou přitom k mání ve dvou provedeních, slabší nabízí 118 kW, silnější pak 147 kW. A právě na tu výkonnější s obchodním označením Blue dCi 200 se dnes podíváme.

Možná i vás překvapilo, že v případě dieselů Renault sáhl ke stoprocentnímu upsizingu, což je neobvyklé. Důvod jistě uhádnete sami. Ano, jde o emise, respektive nové emisní normy. Změnila se také metodika měření spotřeby. A francouzské automobilce vyšlo, že s novými a většími motory na tom bude lépe, protože jsou pro novou metodiku výhodnější.

Pro hračičky

Protože je Renault Talisman na světě už nějaký ten pátek, je obtížné napsat něco objevného o jeho vzhledu. Svůj názor jste si už jistě utvořili sami. Mně se líbil v době uvedení a líbí se mi i teď – jak sedan, tak testovaný kombík.

Design s hokejkovými LED diodami denního svícení a roztaženými zadními světly už se možná za ty roky trochu okoukal, ale v mých očích tohle auto pořád vypadá elegantně, důstojně i reprezentativně. Ale třeba novější Peugeot 508 podle mě vypadá lépe a zajímavěji. Mimochodem, všimli jste si, že Peugeot používá podobný designový prvek s vertikálním LED diodami? Jsem zvědav, co s talismanem udělá chystaný facelift.

Omladit a osvěžit však potřebuje interiér. Ne že by byl špatný, ale působí už trochu mdle a zvlášť některé jeho části rychle zastaraly – třeba digitální přístrojový panel by si zasloužil modernější zpracování s lepší grafikou. Péči by Renault mohl věnovat také středovému panelu, hlavně by bylo fajn, kdyby nějakým způsobem oživil nudný plast okolo obrazovky infotainmentu. A celkově by mohl udělat něco s materiály.

Opět – ne že by to byla nějaká hrůza, ale když si srovnáte zpracování a materiály v talismanu se zmíněným Peugeotem 508, mladší konkurent udělá mnohem lepší dojem. Vypadá výrazně hodnotněji.

Až na tyhle „drobnosti“ je ale interiér docela příjemný. Prostoru je všude dost, vpředu i vzadu. Sedadla, v testované výbavě Intens manuálně nastavitelná v šesti směrech a čalouněná kombinací látky a koženky, jsou jednoduše parádní, slušně využitelný je i zavazadelník.

Základní objem činí 572 litrů (včetně prostoru pod podlahou, nad vyjímatelným dnem je to 492 litrů), po sklopení zadních opěradel nabízí až 1681 litrů. Chytrým detailem v kufru je přepážka, která velký prostor dokáže zmenšit. Hodí se, když vezete menší náklad, třeba nákup, aby se vám nerozkutálel po celé ploše.

Na ovládání, které kombinuje dotykový displej – součástí provedení Intens je standardně větší varianta s úhlopříčkou 8,7 palců a posazením na výšku – a klasické ovladače se také snadno zvyká.

Renault navíc přidává několik dobrých nápadů, které sice nenabízí jen on, ale ve všech autech je rozhodně také nenajdete. V systému R-Link 2 si můžete vytvořit vlastní řidičský profil, jehož součástí je hromada nastavení – od hlasitosti blinkrů, přes nastavení sedadel či klimatizace až po přednastavení preferovaného jízdního režimu. Po přihlášení se k profilu pak auto vše připraví právě podle uloženého „setupu“. Standardně talisman po nastartování nahodí jízdní režim Neutral.

A mimochodem, zatímco v jiných vozech běžně volba jízdního módu změní například charakteristiku řízení nebo odezvu motoru, u Renaultu systém Multi-Sense umí pracovat také třeba s masážní funkcí sedadel a ambientním osvětlením.

Takže například po výběru komfortního jízdního režimu se, pokud to tak chcete a máte nastaveno, automaticky může spustit masáž zad (masážní funkce, využívající elektricky nastavitelnou bederní opěrku, je také standardní součástí výbavy Intens) a interiér se rozzáří uklidňujícími barvami. A ani to není všechno. V nastavení lze u masáže měnit styl a intenzitu masáže, ambientní osvětlení zase dává možnost vybírat z několika barev a jeho intenzity.

Řidič kromě toho může měnit také vzhled prostředí palubního systému, stejně jako podobu digitálního přístrojového štítu. Je toho zkrátka strašně moc, s čím si můžete hrát.