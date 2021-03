S odborníkem o pneumatikách: Proč pneu z prvovýroby v obchodě nekoupíte

Než přijde na trh nový model auta, trvá to minimálně tři roky. Během vývoje se definují a vyvíjejí kromě řady různých technických řešení také nejvhodnější pneumatiky. Ty se musí ve spolupráci s dodavatelem navrhnout, vyvinout a zpravidla vždy opakovaně přezkoušet, znovu upravit a ve finále takzvaně uvolnit pro sériovou výrobu.

Ve Škodě Auto za vývoj zodpovídá společně s celým týmem Jan Ševčík – projektový koordinátor vývoje pneumatik. Například říká, že třicet až čtyřicet procent vozů sjíždí z linek na speciálně upravených, či přímo v Mladé Boleslavi vyvinutých pneumatikách.

Jak často se pro nové auto musí vyvinout nějaké úplně nové pneumatiky?

Nové pneumatiky se vyvíjí téměř pro všechny modely, pokud nelze použít variantu z předchůdce. Jsou však případy, kdy vyvíjíte absolutně nový rozměr, který na trhu ještě neexistuje. Všechny existující rozměry jsou sdruženy v katalogu ETRTO, jenž obsahuje základní technické parametry pneumatik jako rozměry, výrobní tolerance či únosnost. Může se stát, že pro nějaký nový specifický model, jako je teď Škoda Enyaq iV, potřebujete něco zcela jiného, co v paletě pneumatik schází. Musíte pak s výrobci řešit proveditelnost a splnitelnost naších cílů. Pokud dojde ke shodě, může se katalog rozšířit a vznikne úplně nový rozměr, jaký dosud neexistoval.

Nebudou na tom zákazníci biti vysokou cenou unikátního obutí?

Pokud by se specifický rozměr rodil jen pro ojedinělý model, pak by zákazník pravděpodobně zaplatil vyšší cenu. Pro Enyaq iV se ale rodily nové rozměry shodné s dalšími modely koncernu Volkswagen. Vždy ale samozřejmě platí, že čím větší série, tím menší cena.

Jak začínají takové námluvy mezi vývojáři auta a výrobci pneumatik?

Na začátku definujeme vlastnosti pneumatik, které od dodavatelů očekáváme. Požadavky vztahujeme ke známé „referenční“ pneumatice, aby bylo jejich dosažení možné ověřit. Podle toho, jak jsou firmy schopné cílů dosáhnout, nám pak nabízejí svá technická řešení. Následně do procesu vstupuje oblast nákupu, která jedná s dodavateli a nominuje na základě nabídek a obchodní soutěže. Samozřejmě ne všichni dodavatelé jsou v oblasti vývoje stejně silní, což také zohledňujeme. Málokdo si uvědomuje, že za finálním produktem na autě je celý kolotoč jednání, intenzivního zkoušení a vyhodnocování chování celého vozidla v řadě hodnoticích disciplín. To vše v několika opakujících se cyklech. Dosažení cíle a hledání ideálního řešení je velmi intenzivní a náročná činnost.

Svět motorů 10/2021

Takže se nestává, že se při vývoji zohledňují už vyráběné pneumatiky?

Dřív to fungovalo tak, že každý výrobce pneumatik měl řadu svých produktů takzvaně v šuplíku a dokázal je pomocí drobných až středních úprav napasovat na požadavky automobilek. Své osvědčené a robustní řešení jednoduše doladil na konkrétní vůz. Jenže to bylo v dobách, kdy neexistoval tak velký tlak na snížení valivých odporů. Nyní se vyvíjí velké množství produktů zcela od začátku. Během prvních fází vývoje není ani známé jejich finální obchodní označení. Pro naplnění ekologicky motivovaných legislativních požadavků se mimo dlouhotrvající snahy o snižování valivých odporů intenzivně zabýváme i aerodynamickou či hlukovou optimalizací. Právě posledně zmíněné vnější hluky jsou výrazně svázány legislativou, která se bude v nastávajících letech ještě zpřísňovat.

Jenže pneumatiky se kupují podle rozměrů. Znamená to, že si po opotřebení sady z prvomontáže už nikdy nekoupím kvalitativně stejnou sadu gum, ačkoliv je stejně označená?

Nemusí se vám podařit trefit zcela stejnou specifikaci. Dostanete ale kvalitní a pro konkrétní vůz bezpečný produkt, který je běžně dostupný.

Totožné gumy nekoupím ani u pověřených prodejců automobilky nebo na jejím e-shopu?

Momentálně vám prodejce bude schopen říct, jaký rozměr, model a značku pneumatik jsme nasazovali do série. Ale už nezná konkrétní specifikaci pneumatiky. Nicméně teď se začíná interní diskuse, jak zákazníkům nabídnout náhradní pneumatiky v originální specifikaci. Společně s VW hledáme řešení, ale je to složitý úkol, protože u řady pneumatik existují a budou existovat rozdíly mezi pneumatikami, přestože používáme množství shodných specifikací.

Jak takové koncernové pneumatiky vyhovují odlišnému ladění vozů mezi sebou? Nepřekáží pak třeba sportovnost Seatu?

Velká část pneumatik je shodná, je to i snahou, abychom měli stejné pneumatiky.

A když nevyhoví?

V tom případě má dodavatel možnost specifikaci pro nás upravit. Analyzuje konkrétní připomínky a upravíme, aby vyhovovala pro škodovky bez ohledu na to, že vývojovým lídrem byla v koncernu například značka Volkswagen.

Opravdu se děje, že se v rámci koncernu upravují pneumatiky jen pro škodovku?

Ano, děje. Na upravených, nebo přímo v Mladé Boleslavi vyvinutých specifikacích dnes sjíždí z linek asi třicet čtyřicet procent vozů.

Prý existuje až deset dodavatelů, co je na tom pravdy?

Dnes máme zhruba tři sta různých variant pneumatik v sérii. Mimo pětici celosvětových lídrů spolupracujeme s dalšími dodavateli. Takže číslo deset pro v Evropě produkované vozy mohu potvrdit. V celosvětovém měřítku by jich bylo dokonce ještě více.

Proč si kupující nemá šanci vybrat, na jakých pneumatikách mu auto dorazí z výroby?

Zákazník sice nemá možnost volby, nicméně vlastnosti pneumatik stejného rozměru dodávaných do série se vzájemně velmi blíží. Rozhodně není žádná, která by vybočovala směrem dolů. Občas některá exceluje směrem nahoru v jednom parametru. To ale ještě neznamená, že v celkovém souhrnu převyšuje ostatní. Finální produkty jsou si velmi podobné.

Kolik parametrů zohledňujete?

Existuje dvanáct základních nejvýznamnějších parametrů, které musí být mezi sebou v rovnováze. Jejich vyváženost je klíčová pro každodenní užívání, ekonomiku provozu i bezpečnost v mezních situacích. Při jejich definování musíte vzít do úvahy i filozofii konkrétní značky. Pro škodovky je například typické, že dobře fungují i na cestách s horším povrchem.

Znamená to, že jsou pneumatiky pro škodovky robustnější proti defektu?

V Evropě se nedělají rozdíly v robustnosti pneumatik dle země určení. Ale třeba pro trhy v Indii, Rusku nebo Číně už to zohledňovat musíte.

Co říkali zákazníci na příchod jihokorejské značky Nexen do prvovýroby?

Někteří jsou na značku pneumatik hodně citliví, je to jediný údaj viditelný zvenčí na první pohled mimo značky vozu. Než jsme etablovali první produkt od Nexenu, strávili jsme pět let intenzivním vývojem a teprve poté výrobek pustili do prvovýroby. Během zkoušek musel splnit všechny kvalitativní nároky, takže plně splňuje naše požadavky. Ne všechny vývojové aktivity ale končí takto dobře.

Mohu si v zimě vybrat, že chci auto dodat na zimních gumách?

Můžete si zvolit standardní letní, nebo celoroční, které jsou z hlediska legislativy považovány za zimní. Ovšem do prvovýroby čistě zimní pneumatiky nedodáváme. Ale můžete si nechat k dealerovi zaslat kompletní druhou sezonní sadu z nabídky příslušenství.

Nemáte od zákazníků reakce, že celoročním gumám stále nevěří?

Většina zákazníků si vozy objednává na letních pneumatikách. Současně ale existují tací, co najezdí málo a hodí se jim, že jsme schopni nabídnout kompromis. Vždy však od nejlepších výrobců celoročních pneumatik na světě. Stejně jako každé další pneumatiky jsou i tyto poctivě otestovány a napasovány na vozy Škoda, aby nenarušovaly harmonii, jízdní dynamiku a splňovaly požadavky na bezpečnost našich vozů.

A můžu si celoroční pneumatiky zvolit do prvovýroby i v létě?

Ano, proto jsou celoroční pneumatiky.

Mění elektromobilita zásadně nároky na pneumatiky?

Ano, významně. Už jen hmotnost vozu a průběh točivého momentu motoru jsou významně odlišné. Od prvotního náběhu musíte udržet trakci. A pokud se zaměříte jen na ni, už zase ztrácíte třeba ve stabilitě. Je to opravdu velká výzva. Trendem na hraně technických možnosti je v současnosti zachování trakce a bočního vedení za současného snižování valivých odporů, což je dnes nám kladeným prioritním cílem.

Proč jsou pneumatiky tak podstatné?

Pneumatika je i z hlediska automobilových konstruktérů zcela zásadním životně důležitým stavebním prvkem každého vozu. Společně s dalšími podvozkovými systémy zajišťuje, že auto jede, kam má, brzdí a je ovladatelné i v kritických situacích. Přenáší veškeré síly mezi vozidlem a vozovkou. To, jakým způsobem pneumatika generuje „grip“, rozhoduje o tom, jak bude vozidlo bezpečné, uživatelský příjemné a dobře řiditelné, komfortní či hlučné. A také ovlivňuje spotřebu.

Víte, že…

… Škoda Auto stráví ročně téměř dvacet týdnů zkouškami pneumatik na různých evropských polygonech? Otestuje více než 700 vývojových vzorků během zkoušek na polygonu, v reálném provozu a laboratořích. Vývoj podvozku je zodpovědný také za vývoj lokálních pneumatik pro zahraniční závody v Rusku, Indii a Číně.