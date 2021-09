Šéf Lamborghini o dalším rozšíření nabídky: Chtěl bych auto, které nikdo nenabízí

Nabídka Lamborghini se v novém miléniu postupně rozrostla. V roce 2003 se pod dvanáctiválcovou loď (tehdy Murciélago) zařadil základní model (tehdy Gallardo), jejichž nástupce, Aventador a Huracán, v roce 2017 doplnilo SUV Urus. Toto desetiletí má přitom znamenat další expanzi, o čtvrtou modelovou řadu. Její podoba už se začíná rýsovat.

Plány na expanzi byly poprvé oficiálně oznámeny během květnové prezentace budoucí strategie značky. Tehdy vedení automobilky avizovalo, že by v druhé polovině dekády rádo nabídku rozšířilo o čtvrtou modelovou řadu. Má jít přitom o elektromobil, a to v rámci elektrifikace portfolia značky.

„Čtvrtá modelová řada dorazí nejdříve v roce 2027,“ tvrdí nyní generální ředitel automobilky Stephan Winkelmann v rozhovoru pro magazín Autovisie s tím, že zatím její koncepce, ani podoba nebyla schválena. Jako šéf však samozřejmě má svoji vizi, jak by auto mělo vypadat.

„Pokud by to bylo na mně, navrhli bychom 2+2 auto ve stylu gran turisma se zvýšeným podvozkem,“ říká Winkelmann. Podle jeho názoru takový segment ještě nebyl dostatečně prozkoumán, přitom má jít o kategorii s velkým potenciálem. „Spojuje to nejlepší z obou světů, design gran turisma s charakteristickou dlouhou přídí a prostornou kabinou vzadu, zatímco zvýšená stavba dělá auto bezpečnější,“ rozvíjí myšlenku staronový šéf Lamborghini, který se do Sant' Agaty vrátil letos, po epizodě u Audi Sport a Bugatti. V Molsheimu má přitom nově šéfovat Mate Rimac, v rámci vzniku společního podniku Bugatti-Rimac.

Winkelmann přitom přiznává, že nad podobně koncipovaným automobilem uvažoval i v případě Bugatti. V jeho případě si však na případnou expanzi musíme ještě počkat. Mate Rimac ale dal již každopádně najevo, že on sám s expanzí značky počítá.

Nabídnutím gran turisma (byť se zvýšeným podvozkem) by se přitom Lamborghini vrátilo ke svým kořenům. Vždyť právě s vozy GT jsou spojeny začátky této automobilky ze San't Agaty. K myšlence se přitom firma vracela i v novém tisíciletí, ať už supersedanem Estoque nebo gran turismem Asterion. V obou případech však zůstalo jen u konceptů.

Winkelmann přitom naznačil i budoucnost dalších modelů. Urus se již brzy dočká podle očekávání plug-in hybridního pohonu s tím, že budoucí nástupce už přezbrojí na elektrický pohon. Plug-in hybridy pak budou i nástupci Aventadoru a Huracánu. Nově přitom využijí obdobný základ, i kvůli tomu, že Audi již nepočítá s novou R8, která je dnes bratrem Huracánu. Zatímco však nová vlajková loď pro rok 2023 zůstane u vidlicového dvanáctiválce (byť elektrifikovaného), příští baby lambo chystané pro rok 2024 se zřejmě vzdá atmosférického desetiválce. Nejčastěji se v jeho případě spekuluje o nasazení dvakrát přeplňované V8.

Dlouhodobé zachování aut se spalovacím motorem v nabídce pak podle Winkelmanna zajistí jen možnost přechodu na syntetická paliva. Jen ta by údajně splnila požadavky na další snížení vypouštěných emisí oxidu uhličitého u spalovacích motorů.